ОАЭ уже начали предоставлять гражданство богатым иностранцам

Объединенные Арабские Эмираты начали предоставлять гражданство богатым иностранцам, которые работают в местных компаниях. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

За последние месяцы власти ОАЭ уже выдали паспорта нескольким десяткам экспатов. Среди них, в частности — президент авиакомпании Emirates Тим Кларк, генеральный директор Etihad Airways Тони Дуглас, бывший игрок «Реал Мадрид» Мичел Сальгадо, который открыл в Дубае футбольный клуб. Все они от комментариев отказались.

FT пишет, что таким шагом правительство ОАЭ хочет убедить богатых экспатов остаться как можно дольше, чтобы увеличить расходы внутри страны и поддержать цены на недвижимость. Издание отмечает, что новые правила вводятся на «ближайшие полвека». Кроме того, власти намерены выдать 10-летние «золотые визы» тысячам иностранных специалистов и их семьям. До этого правительство предлагало зарубежным сотрудникам сразу покинуть страну после завершения контракта.

«Мы хотим, чтобы люди называли Абу-Даби своим домом», — отметил председатель департамента экономического развития столицы ОАЭ Мохаммед Аль Шорафа Аль Хаммади. По его словам, иностранцы должны чувствовать, что могут остаться в стране, чтобы «жить и развиваться» и даже встретить старость.

Выдача гражданства иностранцам стала возможной благодаря изменениям в соответствующий закон. Объединенные Арабские Эмираты стали первыми из стран Персидского залива, которые предоставят иностранцам возможность получить гражданство. Претендовать на него смогут инвесторы, врачи, специалисты, изобретатели, ученые, интеллектуалы, художники и члены их семей.

Кандидатуру иностранца для получения гражданства должен утвердить Кабинет министров, правители и исполнительные советы эмиратов. Если иностранец соответствует требованиям страны, он приносит присягу. Но если в какой-то момент он нарушит одно из условий (например, продаст недвижимость), его лишают гражданства.