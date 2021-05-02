Статуе римского императора Константина вернули указательный палец, который отпал от нее 500 лет назад

В римском музее к статуе колоcc Константина Великого прикрепили палец, который отпал еще в XVI веке. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи считают, что указательный палец оторвался, когда в 1584 году сферу, которую держал Константин, отделили от руки и поместили на вершину колонны, что стояла на Аппиевой дороге — важнейшей дороге Римской империи.

Палец нашли в коллекции маркиза Джампьетро Кампала, которую Лувр приобрел в 1836 году. В 1913 году находку в Лувре ошибочно классифицировали как палец ноги, но в 2018 году исследовательница установила, что все-таки это фрагмент пальца руки. Догадку подтвердили с помощью 3D-графики — археолог Лувра соединил модель пальца с моделью колосса, и они идеально совпали.