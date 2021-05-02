Статуе римского императора Константина вернули указательный палец, который отпал от нее 500 лет назад

В римском музее к статуе колоcc Константина Великого прикрепили палец, который отпал еще в XVI веке. Об этом сообщает The Guardian.
Исследователи считают, что указательный палец оторвался, когда в 1584 году сферу, которую держал Константин, отделили от руки и поместили на вершину колонны, что стояла на Аппиевой дороге — важнейшей дороге Римской империи.
Палец нашли в коллекции маркиза Джампьетро Кампала, которую Лувр приобрел в 1836 году. В 1913 году находку в Лувре ошибочно классифицировали как палец ноги, но в 2018 году исследовательница установила, что все-таки это фрагмент пальца руки. Догадку подтвердили с помощью 3D-графики — археолог Лувра соединил модель пальца с моделью колосса, и они идеально совпали.
Палец «идеально» восстановили на его законном месте с использованием «неинвазивной, оборотной и невидимой системы».
- В парижский Лувр вернули украденные итальянские доспехи эпохи Возрождения. Церемониальные шлем и нагрудник были изготовлены между 1560 и 1580 годами в Милане, а в 1922 году семейство Ротшильдов подарило их музею. Доспехи украли 31 мая 1983 года. При этом обстоятельства кражи до сих пор неизвестны, как и ее исполнители.