В Венгрии нашли орлана, который пропал в Германии 18 дней назад

В Венгрии нашли белоплечего орлана Гроби, который пропал из немецкого города Ремшайд 12 апреля. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Птицу обнаружили в венгерском национальном парке Ёршэг. Владелица Гроби узнала его по фотографиям и обрадовалась, что он жив и здоров. Однако пока из-за коронавирусных ограничений она не может поехать в Венгрию, чтобы забрать орлана домой.