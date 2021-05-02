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В Венгрии нашли орлана, который пропал в Германии 18 дней назад

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
В Венгрии нашли орлана, который пропал в Германии 18 дней назад

lizdance14 / Flickr

В Венгрии нашли белоплечего орлана Гроби, который пропал из немецкого города Ремшайд 12 апреля. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Птицу обнаружили в венгерском национальном парке Ёршэг. Владелица Гроби узнала его по фотографиям и обрадовалась, что он жив и здоров. Однако пока из-за коронавирусных ограничений она не может поехать в Венгрию, чтобы забрать орлана домой.

В Венгрии сообщили, что птица была истощена и голодна, ее накормили курицей.

6-летний Гроби пропал из немецкого парка 12 апреля. Установить его местонахождение было невозможно, поскольку орлан потерял прикрепленный передатчик.

  • Орлан — это большая хищная птица семейства ястребиных, которая живет в основном у водоемов и питается рыбой.