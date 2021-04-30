В США задержали пятерых подозреваемых в похищении собак Леди Гаги

Полицейские Лос-Анджелеса задержали пять человек по подозрению в похищении собак певицы Леди Гаги. Похитители требовали выкуп за их возвращение.

Об этом пишет NPR.

Аресты произошли во вторник, почти через два месяца после похищения, во время которого человек, который выгуливал собак, получил серьезные ранения.

«Это было вопиющее уличное преступление, в результате которого человек был серьезно ранен. Мы выдвинули очень серьезные обвинения по этому делу и верим, что правосудие восторжествует, поскольку это дело будет разворачиваться в суде», — сказал окружной прокурор округа Лос-Анджелес Джордж Гаскон.

Возраст подозреваемых — от 15 до 18 лет. Четверо из них, по данным полиции, члены одной из банд Лос-Анджелеса. Трем из них предъявлено обвинение в покушении на убийство, другим двум — в соучастии.

Пострадавший в результате нападения Райан Фишер, который выгуливал собак, выжил после стрельбы. Однако он рассказал, что вследствие ранения получил повреждение легких и медикам пришлось удалить их часть.