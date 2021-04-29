Китай принял закон против расточительства в еде. Он запрещает видео о переедании и вводит доплату за объедки

Китай официально принял закон о пищевых отходах, который запрещает видеоролики о переедании и вводит дополнительную плату за недоеденные порции в заведениях. Это будет способствовать созданию экологически чистого общества, которое сохраняет ресурсы.

Об этом сообщает Sinhua.

Закон содержит 32 статьи. Он запрещает видеоблогерам создавать и распространять видео о переедании — это чревато штрафом до $15 451. Так, например, некоторые влогеры публикуют видео с «соревнованиями», кто быстрее съест определенное количество пищи. После таких мероприятий обычно остается много отходов.

Закон также позволяет ресторанам взимать с посетителей дополнительную плату, если они не доели большое количество пищи. Заведения, которые побуждают потребителей делать большие заказы или вводят их в заблуждение, могут оштрафовать на сумму до $1 500. Максимальный штраф — $7 700 — предусмотрен для заведений, которые заказывают большое количество продуктов питания, но не используют их. Сервисы доставки еды должны будут составить для клиентов рекомендации по размерам порций и количеству продуктов для заказа.