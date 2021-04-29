Зеленский подписал закон о восстановлении выплат больничных

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который исправляет коллизию и восстанавливает право на получение больничных. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий законопроект парламент принял 13 апреля текущего года. Он вступает в силу с 30 июня 2021 года — в этот же день вступает в силу закон «О реабилитации в сфере здравоохранения».

Документ возвращает людям право на получение материальной помощи (больничных) из Фонда социального страхования в период временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанных с несчастным случаем на работе.

Эти выплаты были отменены из-за законодательной коллизии — после того, как внесли изменения в закон «Об общеобязательном государственном социальном страховании». Это могло привести к недополучению больничных 2,5 млн человек.

А в чем была коллизия? Обновленная редакция закона звучала так, как будто невозможна выплата больничных во время обычного заболевания, если речь не идет о реабилитации. Однако в комитете Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов уверяли: новациями предложили не прекратить страховые выплаты, а наоборот ввести еще один вид выплат, в частности, на период реабилитации вследствие заболевания или травмы.