Умер испанский комик Хуан Борха, который запомнился мемами и смехом во время интервью

В Испании в госпитале Эль Росио на 65-м году жизни умер актер и комик Хуан Хойя Борха, который известен миру мемами и пародиями из-за своего смеха.

О смерти Борха сообщило издание ABC de Sevilla.

Умер комик после рецидива болезни сердечно-сосудистой системы — ему ампутировали ногу сентябре 2020 года и с тех пор он находился в больнице.

Борха был довольно известным в Испании, но на весь мир он прославился в 2015 году из-за вирусного видео в YouTubе.

Борха, он же «Эль Риситас», в 2002 году дал интервью на местном канале Canal Sur, в котором рассказывал о своей работе посудомойщиком в ресторане на пляже. В одну из смен он оставил в открытом море отмокать сковородки, а утром их унесло с отливом. Концовка истории сопровождалась истерическим смехом Борха и ведущего.