В Киевском облсовете сняли с должности главы депутата СН Склярова — и сразу избрали нового

Во вторник, 27 апреля, во время внеочередной сессии Киевского областного совета сняли с должности его главу — депутата партии «Слуга народа» Александра Склярова. За соответствующее решение проголосовали 59 из 60 присутствующих депутатов. Об этом сообщает киевское отделение партии «За майбутнє» в Facebook.

По словам депутатов, Александр Скляров уже более 4 месяцев не проводит заседания органа. При этом по закону заседание областного совета должно происходить не реже, чем раз в квартал. Депутаты заявляли, что уже дважды регистрировали предложение о созыве сессии, однако оба раза их проигнорировали. Поэтому согласно законодательству они имеют право созвать сессию без руководства совета.

«С октября прошлого года у нас было всего одно заседание, в то время, как в других областях уже провели по 5—6 сессий. Вы видите, что даже почти вся фракция «Слуги народа» подписалась под этими обращениями, несмотря на то, что Скляров относится к их же политсиле. Потому что все понимают, что так дальше продолжаться не может, облсовет просто ничего не делает», — отметили депутаты.

На его место выбрали также депутата от СН Наталью Гунько, жену депутата Верховной Рады Украины Анатолия Гунько. «За» проголосовало 58 депутатов.

Наталія Гунько депутат Київської обласної ради / Facebook

Наталия Гунько в 2015 году также была депутатом облсовета от Радикальной партии Олега Ляшко и входила в состав экологической комиссии.

Кроме этого, депутаты Киевоблсовета проголосовали за отставку заместителей главы Марины Сапожко и Валерия Ксензенко. Вместо них избрали первым заместителем главы представителя партии «За майбутнє» Ярослава Добрянского, а заместителем главы — Татьяну Семенову.