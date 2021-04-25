Умер дизайнер Альбер Эльбаз, который работал с Yves Saint Laurent и Lanvin

В больнице в Париже в возрасте 59 лет скончался модный дизайнер Альбер Эльбаз, который сотрудничал с Lanvin и Yves Saint Laurent.

Об этом сообщили представители компании Compagnie Financière Richemont — партнеры Эльбаза по его последнему проекту AZ Factory.

Причину смерти дизайнера не указывают, но израильская газета Haaretz пишет, что он умер от коронавируса.

Эльбаз родился в Марокко, в 10-летнем возрасте вместе с семьей переехал в Израиль, а в 1985 году — в Нью-Йорк.

С 1998 по 2001 год был креативным директором Yves Saint Laurent. Затем перешел в модный дом Lanvin, который возглавлял в течение почти 15 лет. Позже Эльбаз основал собственный модный бренд AZ Factory.