ПЦУ открыла шелтер для жертв домашнего насилия

Православная церковь Украины открыла свой первый шелтер для женщин, которые стали жертвами домашнего насилия.

Об этом пишет пресс-служба ПЦУ.

«Предстоятель поместной Украинской Православной Церкви осмотрел комнаты дома, пообщался с многочисленными гостями, которые помогли в реализации этого замысла, отметил их церковными наградами и подарил шелтеру икону Покрова Пресвятой Богородицы», — отмечают там.

Шелтер открыли в Киевской области. Он назван в честь святой княгини Ольги. Сам митрополит ПЦУ Епифаний отметил, что домашнее насилие — это вопиющее нарушение Божьих заповедей.

«Наша церковь не остается в стороне от этой угрожающей проблемы, и священнослужители всегда готовы помочь, поддержать, утешить и успокоить в трудные минуты. А в случае необходимости теперь и предоставить временный приют и другую практическую помощь», — подчеркнул он.