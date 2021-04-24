ПЦУ открыла шелтер для жертв домашнего насилия

Православная церковь Украины открыла свой первый шелтер для женщин, которые стали жертвами домашнего насилия.
Об этом пишет пресс-служба ПЦУ.
«Предстоятель поместной Украинской Православной Церкви осмотрел комнаты дома, пообщался с многочисленными гостями, которые помогли в реализации этого замысла, отметил их церковными наградами и подарил шелтеру икону Покрова Пресвятой Богородицы», — отмечают там.
Шелтер открыли в Киевской области. Он назван в честь святой княгини Ольги. Сам митрополит ПЦУ Епифаний отметил, что домашнее насилие — это вопиющее нарушение Божьих заповедей.
«Наша церковь не остается в стороне от этой угрожающей проблемы, и священнослужители всегда готовы помочь, поддержать, утешить и успокоить в трудные минуты. А в случае необходимости теперь и предоставить временный приют и другую практическую помощь», — подчеркнул он.
- Ранее в Украине запустили онлайн-курс по противодействию домашнему насилию, который рассчитан на широкую аудиторию и поможет узнать о том, что такое домашнее насилие и как ему противостоять. Курс был создан координатором проектов ОБСЕ в Украине и студией онлайн-образования EdEra.
- В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ о мерах по предотвращению и противодействию домашнему насилию, а 3 февраля 2021 года Верховная Рада приняла законопроект о домашнем насилии, который увеличивает штрафы в 100 раз.