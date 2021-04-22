МОК объявил о проведении первых виртуальных Олимпийских игр. В программе пять видов

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о проведении первых в истории виртуальных Олимпийских игр, которые пройдут с 13 мая по 23 июня 2021 года.

Об этом сообщается на сайте МОК.

Игры проведут по физическим и нефизическим виртуальным видам спорта, которые имеют олимпийскую лицензию. МОК для этого сотрудничает с пятью международными спортивными федерациями и издателями игр.

В программе соревнований — бейсбол, велоспорт, гребля, парусный спорт и автоспорт. Мировая академическая гребля в открытом формате, а остальные — на платформах (видеоиграх).

Всемирная конфедерация бейсбольного софтбола будет соревноваться в eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 (Konami). Международный союз велосипедистов — в Zwift, Международная федерация парусного спорта — в Virtual Regatta, а Международная автомобильная федерация — в Gran Turismo Sport (Sony).