Палата представителей поддержала законопроект о создании 51-го штата США

Палата представителей США поддержала законопроект, которым в стране будет создан 51-й штат. Им станет округ Колумбия, где расположен Вашингтон.
Об этом пишет The New York Times.
За соответствующее решение проголосовали 216 депутатов, 208 выступили против. Теперь законопроект должен быть принят в Сенате.
Белый дом уже призвал Сенат сделать это как можно скорее, а лидер большинства Чарльз Шумер пообещал, что демократы поддержат законопроект.
Однако для окончательного принятия документа нужно 60 голосов в Сенате, тогда как демократы имеют только 50. Республиканцы не поддерживают этот законопроект, поскольку не хотят появления в Сенате двух сенаторов от Вашингтона, который традиционно голосует за демократов.
Согласно проекту, весь федеральный округ Колумбия станет штатом, тогда как на территории города Вашингтон будет создан новый федеральный округ. В него войдут Белый дом, Капитолий и все другие правительственные здания. В то же время здание горсовета войдет в территорию штата, поскольку станет его парламентом. Также мэр Вашингтона и депутаты горсовета станут соответственно губернатором и депутатами местного парламента.
Штат получит возможность выбирать двух сенаторов и собственных представителей в Палату представителей. Таким образом в Сенате станет 102 сенатора, а в Палате представителей — 436 человек.
- Последний раз новые штаты в США образовались в 1959 году. Тогда ими стали Аляска и Гавайи.
- Сам округ Колумбия был создан в 1871 году для того, чтобы столица не подчинялась ни одному американскому штату. Однако долгое время в Вашингтоне, а также Джорджтауне, который входит в федеральный округ, хотели получить статус штата, чтобы быть достойно представленными в Конгрессе США. На территории округа проживает более 600 тысяч человек. Это примерно столько же, сколько в штатах Вайоминг, Вермонт или Северная Дакота.