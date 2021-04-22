Палата представителей поддержала законопроект о создании 51-го штата США

Палата представителей США поддержала законопроект, которым в стране будет создан 51-й штат. Им станет округ Колумбия, где расположен Вашингтон.

Об этом пишет The New York Times.

За соответствующее решение проголосовали 216 депутатов, 208 выступили против. Теперь законопроект должен быть принят в Сенате.

Белый дом уже призвал Сенат сделать это как можно скорее, а лидер большинства Чарльз Шумер пообещал, что демократы поддержат законопроект.

Однако для окончательного принятия документа нужно 60 голосов в Сенате, тогда как демократы имеют только 50. Республиканцы не поддерживают этот законопроект, поскольку не хотят появления в Сенате двух сенаторов от Вашингтона, который традиционно голосует за демократов.

Согласно проекту, весь федеральный округ Колумбия станет штатом, тогда как на территории города Вашингтон будет создан новый федеральный округ. В него войдут Белый дом, Капитолий и все другие правительственные здания. В то же время здание горсовета войдет в территорию штата, поскольку станет его парламентом. Также мэр Вашингтона и депутаты горсовета станут соответственно губернатором и депутатами местного парламента.

Штат получит возможность выбирать двух сенаторов и собственных представителей в Палату представителей. Таким образом в Сенате станет 102 сенатора, а в Палате представителей — 436 человек.