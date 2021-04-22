Нацполиция: В США задержали преступников, которые похитили из банковских сейфов в Украине имущество на $30 млн

В США задержали участников преступной организации, которые похитили с банковских сейфов в Украине имущество на более чем $30 миллионов. Организаторами схемы были двое граждан Украины, которые одновременно имели и американское гражданство.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

По данным полиции, всего в преступную организацию входило не менее 25 человек. В Киеве только в 2015—2016 годах жертвами злоумышленников стали 51 человек. Подозреваемые похитили из их банковских сейфов имущество на почти 170 миллионов гривен. Кроме того, по информации украинской полиции, злоумышленники совершили преступления на территории других стран примерно на такую же сумму.

Они похищали деньги в национальной и иностранной валюте, золотые изделия, в частности ювелирные, монеты и золотые слитки.

20 апреля по результатам международного сотрудничества, которое длилось более трех лет, Департамент юстиции США предъявил обвинения трем лицам за «отмывание» на территории страны преступных доходов на сумму более $30 млн.

Подозреваемых арестовали, по местам их проживания провели обыски. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет только на территории США.

Задержание состоялось в рамках сотрудничества украинских правоохранителей и силовиков США, Латвии, Молдовы, Македонии, Грузии, Азербайджана и Узбекистана.