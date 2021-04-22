REBORD: Uklon создал ко Дню Земли апсайклинг-сумки из рекламных баннеров

Онлайн-сервис Uklon создал лимитированную коллекцию апсайклинг-сумок REBORD из виниловых баннеров. В компании стремятся обратить внимание коллег по рынку на проблему утилизации рекламных материалов и показать пример того, что из отслужившей свой срок баннерной ткани можно создавать новые вещи, а не горы мусора на ближайшие сотни лет.

В первом дропе будет только 100 сумок, а дальше их можно будет купить по предзаказу. Чтобы его оформить, нужно оставить заявку на сайте и сделать благотворительное пожертвование социальному проекту «Україна без сміття» — от 600 гривен. Все вырученные деньги направят на создание нового культурного объекта на ВДНХ, который объединит в себе Станцию сортировки, первый в Украине Музей переработки и потребления, open air арт-пространство и no plastic фермерский рынок.

Наружная реклама по-прежнему является одним из популярных носителей, но сочетание материалов в составе виниловых баннеров делает их опасными для окружающей среды, так как экологического механизма их утилизации в мире не существует. Чаще всего баннеры сжигают. По официальной статистике, в Украине выбрасывают 15 тысяч тонн баннеров в год. А разлагаются они более 500 лет.

Так и пришла идея дать вторую жизнь использованным виниловым баннерам — создавать из этого материала сумки-шопперы. Отсюда и название проекта: REBORD, которое созвучно с английским reborn (перерождение). Перерождение материала рекламных бордов. Каждая сумка с уникальным узором — элементы рекламного изображения используются в рандомном порядке. А в подарок от социального проекта «Україна без сміття» к каждой сумке будет идти фирменный пин. Разработкой идеи и дизайном занималось креативное агентство IAMIDEA.

«Переработка старых рекламных полотен в функциональные вещи REBORD — это одна из «зеленых» инициатив Uklon. Мы делаем этот проект потому, что вопросы экологии волнуют нас как компанию. Проектом REBORD мы хотим призвать наших коллег и партнеров последовать нашему примеру и задуматься о том, какой урон они могут наносить окружающей среде, а также найти способ изменить ситуацию», — рассказал директор по маркетингу Uklon Вадим Ищенко.

«Важно было создать не просто мерч, который дарят и забывают о нем, а сделать настолько удобную вещь, чтобы ею хотелось пользоваться каждый день. Дизайн сумки продуман так, чтобы ее можно было носить на работу, класть ноутбук и другие вещи», — комментирует директор по стратегии IAMIDEA Арам Симонян.

Апсайклинг-проект REBORD — не первая инициатива, которую Uklon реализует в сотрудничестве с организацией «Україна без сміття». Недавно компания присоединилась к проекту «Мий-Стискай-Сортуй», чтобы привлечь внимание к сортировке и переработке вторсырья, которое остается после доставки еды. А также продолжает работу над тем, чтобы у пользователей сервиса всегда был выбор в сторону экологичности.