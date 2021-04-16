«Схемы»: Минцифры привлекло к сотрудничеству экс-банкира Онистрата, обвиняемого в хищении денег

Минцифры анонсировало запуск образовательного сериала «Все о блокчейне, биткоине и криптовалюте» с участием Онистрата в феврале этого года. Там восемь серий продолжительностью 6—12 минут. Их распространяют на официальных платформах ведомства.

Банк признали неплатежеспособным в июне 2015 года. По данным официального портала Судебная власть Украины, сейчас у Онистрата статус обвиняемого в уголовном производстве, которое уже завершено и находится на этапе судебного разбирательства в Шевченковском райсуде Киева. Сам экс-банкир отвергает обвинения в свой адрес.

Министерство цифровой трансформации привлекло к сотрудничеству над новым образовательным сериалом о блокчейне и криптовалютах бывшего банкира Андрея Онистрата, которого обвиняют в хищении денег обанкротившегося «Банка национальный кредит». В нем он был основным акционером.

«Схемы» указывают, что в видео Минцифры Онистрата называют «предприниматель, банкир и коуч». Журналисты обращались в министерство с вопросом, интересовались ли в ведомстве профессиональной биографией ведущего своего курса, но там не ответили.

Что это за дело?

В 2018 году Онистрату объявили подозрение по делу, которое расследовало Главное следственное управление Нацполиции, а сейчас в суде государственное обвинение представляет Офис генерального прокурора.

Онистрат обвинили по нескольким статьям: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог.

Досудебное расследование установило, что Онистрат, будучи председателем наблюдательного совета «Банка национальный кредит» и одновременно одним из акционеров этого банка, «действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с группой бывших должностных лиц банка, организовал растрату 597 миллионов гривен» (это около $25,8 миллиона на то время).

Правоохранители установили, что средства из банка выводили с помощью корреспондентского счета, открытого в Bank Frick & Co AG (Лихтенштейн).

Онистрат ранее заявлял, что не считает себя виновным. «Получается, что я украл у самого себя. [...] Ни одного свидетеля того, что это я сделал. Это полностью неадекватное восприятие происходящего, без какой-либо доказательной базы», — комментировал Онистрат обвинения в свой адрес.