«Бабель» запустил донаты и просит поддержки у своих читателей. Почему? И на что мы потратим эти деньги?

«Бабель» запустился в сентябре 2018 года. Он был похож на арт-резиденцию: мы хотели собрать у себя как можно больше талантливых людей и позволить им делать то, что они считают правильным.

С самого начала мы знали, что будем работать только в интересах наших читателей. А частью своей миссии сделали проверять, не врут ли нашим читателям политики. Все политики — и «наши», «не наши». Мы не делали (и не делаем) различий. Как, собственно, и положено хорошему медиа. Мы выбрали говорить неприятную правду. Всем. Мы выбрали быть неудобными. Для всех.

Закончилось это тем, что мы закрылись.

Тогда нам протянули руку совладельцы компании WEST AUTO HUB — Дмитрий Мельник и Сергей Мостенец. Оказалось, что у нас есть читатели, которые готовы вернуть нас на этот свет, в эфир. Они поставили нам условие: мы должны были сократить расходы на проект на 20%. Это было больно, но разумно. И мы решились на перезапуск весной 2020 года.

Буквально на следующий день после того, как мы собрали редакцию на первую планерку, был объявлен национальный локдаун, и рекламный рынок пошел вниз. Вообще все пошло вниз. Мы оптимизировали все расходы — сменили офис, изменили структуру редакции. Когда-то в «Бабеле» работали 36 человек, сейчас — 23. Это все равно очень много.

Мы могли бросить все наши силы на то, чтобы привлекать гранты. Но работа с грантами неизбежно разворачивает медиа в сторону социального активизма и делает его похожим на общественную организацию. Это благородное занятие, но оно не для нас.

Мы взяли на работу директора по продаже нативной рекламы. Мы отказываемся от легких, но дурно пахнущих денег. Мы никогда не размещали и не будем размещать джинсу и заказные материалы — самый простой заработок для медиа. Мы вдумчиво работаем с серьезными брендами и стараемся сделать так, чтобы нативная реклама приносила читателю максимум пользы.

Но реклама брендов в медиа не может быть основным источником дохода. Мы любим бренды, с которыми работаем, но понимаем, что именно бренды понемногу становятся нашими основными клиентами. А должно быть иначе.

Клиентами, заказчиками, потребителями продукта медиа — назовите как хотите — должны быть его читатели. Тогда медиа сможет действовать только в их интересах.

Нам важно получать за нашу работу деньги от наших читателей — так, как это происходит в любом нормальном бизнесе. А медиа должно быть бизнесом. Если оно, конечно, хочет жить и развиваться. Мы хотим.

И мы будем признательны всем, кто сочтет нашу работу достойной. Вот наша страница донатов: https://babel.ua/ru/donate