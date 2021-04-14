УАФ пожизненно дисквалифицировала 26 футболистов, которые выступали за команды из «ЛДНР»

Украинская ассоциация футбола пожизненно дисквалифицировала 26 футболистов, выступавших за «сборные» боевиков «ДНР» и «ЛНР».

Об этом говорится на сайте УАФ.

Список фамилий опубликован на сайте. За «действия и поведение, которое вредит репутации футбола и УАФ» этим футболистам запрещена любая деятельность, связанная с футболом (административная, спортивная и так далее).

Издание Tribuna пояснило, что в составе сборной «ДНР» в свое время играли 9 украинцев. Они участвовали в товарищеском матче со сборной непризнанной Республики Абхазия 25 сентября 2020 в городе Сухуми. Среди них был Артем Бессалов, который ранее выступал за ФК «Николаев» и «Николаев-2».

Кроме того, СБУ установила, что в течение 8—12 декабря 2020 года в Сухуми на турнире «Лига братских народов — 2020» участвовала команда «Восток-уголь» из «ЛНР». Среди 17 участников соревнований был защитник Александр Варванин, который ранее выступал за беларусский клуб «Крумкачи» и юношескую команду донецкого «Олимпика», а также Иван Рудницкий, игравший за «Звезду» и «Сумы» в Первой лиге.