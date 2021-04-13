Главным редактором Reuters впервые за 170 лет станет женщина

Всемирное информационное агентство Reuters назвало имя нового главного редактора. Впервые за 170 лет агентство возглавит женщина.

Об этом пишет Reuters.

Новым главным редактором станет 47-летняя итальянка Алессандра Галлони. До этого она была одним из топ-менеджеров агентства и имела должность Global News Editor — то есть курировала корреспондентов Reuters в 200 пунктах по всему миру.

«Для меня большая честь руководить отделом новостей мирового уровня, заполненным талантливыми, целеустремленными и вдохновляющими журналистами», — отметила она.

На этом посту Галлони сменила Стивена Адлера, который был главным редактором агентства Reuters 10 лет. Под его руководством журналисты агентства получили сотни журналистских наград, в том числе семь Пулитцеровских премий — самой престижной премии в этой области.

Информационное агентство Reuters с 2008 года входит в масштабную корпорацию Thomson Reuters и обеспечивает около 10% общей прибыли.

Сама же Галлони сначала работала в итальянском бюро Reuters, но впоследствии перешла на работу в The Wall Street Journal, где 13 лет писала тексты на тему экономики и бизнеса, а также редактировала их. В 2013 году она вернулась к работе в Reuters.