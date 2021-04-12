Британская киноакадемия назвала «Землю кочевников» фильмом года. Лента получила четыре награды

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) в воскресенье, 11 апреля, назвала фильм «Земля кочевников» лучшим фильмом года. Об этом говорится на сайте организации, а детали рассказывает BBC .

Фильм «Земля кочевников» снят при участии как профессиональных, так и непрофессиональных актеров и рассказывает о женщине по имени Ферн, которая присоединилась к сообществу кочевников, путешествующих по Америке. Эта лента — один из главных претендентов на победу в категории «Лучший фильм». В прошлом году «Земля кочевников» получила главную награду Венецианского кинофестиваля. В марте победила в категориях «Лучший драматический фильм» и «Лучшая режиссура» премии «Золотой глобус». Позже фильм получил ряд номинаций Гильдии продюсеров и Гильдии режиссеров США.

Помимо победы в номинации «Лучший фильм» картина удостоилась наград за «лучшую операторскую работу» (Джошуа Джеймс Ричардс), «лучшую женскую роль» (Фрэнсис Макдорманд), а также за «лучшую режиссерскую работу» (Хлоя Чжао).

Победители других категорий:

Лучший британский фильм — «Девушка, подающая надежды». Ему же достался приз за лучший оригинальный сценарий.

Лучший документальный фильм — «Мой учитель — осьминог».

Лучший мультфильм — «Душа».

Лучшие спецэффекты — «Тенет».

В номинации «Лучшая мужская роль» победил Энтони Хопкинс.