Hasbro выпустила модель Оптимуса Прайма, который самостоятельно трансформируется, ходит и говорит

Американский производитель игрушек Hasbro выпустил модель одного из главных персонажей мультипликационной вселенной «Трансформеры» — он может самостоятельно трансформироваться, говорить, ходить и ехать. Оптимусом Праймом — лидером автоботов — можно управлять со смартфона.
Сейчас технологически продвинутую игрушку можно заказать за $699.
Лидер трансформеров-повстанцев говорит своим «фирменным» голосом и трансформируется полностью самостоятельно.
Как заявляют разработчики, модель состоит из около пяти тысяч деталей, содержит 60 микрочипов и 27 моторов, которые приводят ее в действие.
Оптимус Прайм управляется из приложения для смартфона или голосовыми командами в обоих режимах — как в режиме человекоподобного робота, так и в режиме грузовика.
Модель разработана при участии компании Robosen Robotics, которая производит игрушечных роботов, отдаленно похожих на персонажей «Трансформеров».
Модель трансформера идентична образу Оптимуса Прайма из «первого поколения» — истории, повествующей о длительной междоусобной борьбе автоботов, отстаивающих ценности свободы и справедливости, и десептиконов, стремящихся контролировать родную планету Кибертрон и покорить всех ее жителей. Место событий переносится из искусственной планеты на Землю, где человечество становится заложником битвы между двумя группами цивилизации живых роботов.
- Компания Hasbro объявила о переименовании своего популярного бренда «Мистер Картофельная Голова» — из названия игрушки изымут слово «Мистер», чтобы сделать линейку менее гендеризированной. Американские консерваторы назвали ребрендинг «кастрацией» и выразили обеспокоенность выбором гендерно нейтрального названия для детских игрушек. На съезде консервативных деятелей, где выступал Дональд Трамп, республиканский конгрессмен Мэтт Гетц назвал «Картофельную Голову» «первой американской трансгендерной куклой».