ЦИК назначила дату выборов нардепов в округах в Херсонской и Черкасской областях

Центральная избирательная комиссия назначила дату выборов в Верховную Раду в двух мажоритарных округах.

Об этом пишет пресс-служба ЦИК.

«Согласно законодательству, ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197 на воскресенье, 31 октября 2021 года», — говорится в сообщении.

184 округ расположен в Херсонской области, а 197 — в Черкасской. Они освободились после того, как Игорь Колихаев стал мэром Херсона, а Александр Скичко — главой Черкасской ОГА.

В ЦИК напомнили, что избирательный процесс начнется за 60 дней до дня выборов, то есть с 1 сентября. Тогда кандидаты смогут начать агитацию.