ЦИК назначила дату выборов нардепов в округах в Херсонской и Черкасской областях

Центральная избирательная комиссия назначила дату выборов в Верховную Раду в двух мажоритарных округах.
Об этом пишет пресс-служба ЦИК.
«Согласно законодательству, ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197 на воскресенье, 31 октября 2021 года», — говорится в сообщении.
184 округ расположен в Херсонской области, а 197 — в Черкасской. Они освободились после того, как Игорь Колихаев стал мэром Херсона, а Александр Скичко — главой Черкасской ОГА.
В ЦИК напомнили, что избирательный процесс начнется за 60 дней до дня выборов, то есть с 1 сентября. Тогда кандидаты смогут начать агитацию.
- Народный депутат-мажоритарщик Игорь Колихаев победил во втором туре выборов мэра Херсона в ноябре 2020 года. Он получил почти 64% голосов.
- В конце января 2021 года президент Владимир Зеленский назначил нардепа от «Слуги народа» Александра Скичко председателем Черкасской областной государственной администрации.