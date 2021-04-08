На аукционе за рекордные $3,25 миллиона продали экземпляр комикса, в котором впервые появился Супермен

Таким образом, Action Comics № 1 за 1938 год, что тогда стоил за 10 центов, является самым дорогим комиксом в мире. Он включает в себя историю происхождения Супермена и считается началом жанра супергероев. В 1938 году напечатали сотни тысяч экземпляров этого журнала.

На интернет-аукционе за рекордные $3,25 миллиона продали редкое издание комикса Action Comics № 1, в котором впервые появился Супермен. Об этом сообщает онлайн-рынок комиксов и аукционист Comic Connect .

Выставленный на аукционе экземпляр в прекрасном состоянии, он был зарыт в стопке старых журналов о фильмах 1930-х годов. Комикс рассказывает историю персонажа и считается первым произведением в жанре супергеройской фантастики.

Comic Connect

«Это действительно начало жанра супергероев», — сказал совладелец интернет-аукциона Comic Connect.

Известно, что за три года с момента, как комикс нашли, он подорожал на $1 миллион. Его покупатель пожелал остаться неизвестным, но отмечается, что это новый человек в сфере инвестиций в комиксы.

Предыдущая рекордная стоимость за экземпляр из этого же выпуска была в 2014 году — его продали на eBay за $3,2 миллиона.