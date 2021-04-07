В «Евросолидарности» требуют от полиции объяснений из-за возможной слежки за депутатом Кононенко

Депутаты фракции «Европейская солидарность» направили обращение главе Нацполиции Игорю Клименко, в котором требуют разъяснить причины возможной слежки за депутатом Киевсовета Виктором Кононенко.

В обращении политсилы указано, что за Кононенко следили с 25 по 30 марта. Сам депутат расценил это как подготовку покушения на его жизнь. Когда у лиц, которые вели наблюдение, решили узнать причины, то один из них предъявил удостоверение полицейского.

От Клименко ждут подтверждения оперативных действий или расследования слежки, если полиция к этому не причастна.

Депутат «ЕС» Андрей Парубий заявил, что за Кононенко следили по заказу власти. Он потребовал «прекратить позорную практику использования правоохранительных органов для преследования оппозиции».