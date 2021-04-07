Арканзас стал первым штатом, который запретил врачам помогать несовершеннолетним менять пол

Арканзас стал первым штатом США, который запретил предоставлять несовершеннолетним медицинские услуги и операции для изменения пола — несмотря на вето губернатора Аса Хатчинсона. Об этом сообщает BBC.
Закон фактически запрещает врачам давать препараты, которые блокируют половое созревание, и лекарства для гормональной терапии или направлять несовершеннолетних к другим врачам.
Губернатор штата наложил вето на законопроект, назвав его «чрезмерным злоупотреблением правительства», но Палата представителей и Сенат отвергли вето и проголосовали за.
Законопроект встретил серьезную оппозицию со стороны, в частности, Американской академии педиатрии, которая заявила, что закон запрещает трансгендерной молодежи получать важную медицинскую помощь и увеличивает и без того высокий риск суицида.
Американский союз гражданских свобод (ACLU) заявил, что готовит судебный процесс, заявив, что этот законопроект «заставит семьи, врачей и предприятия покинуть штат, став ужасным и неистовым посланием молодым трансгендерам, которые со страхом наблюдают за тем, что происходит».
«Это печальный день для Арканзаса, но эта битва еще не закончена — и мы в ней надолго», — заявила Холли Диксон, исполнительный директор ACLU в Арканзасе.
Ранее губернатор Хатчинсон называл законопроект «продуктом культурной войны в Америке». Он утверждал, что это будет вмешательством в дела врачей и родителей, которые к тому же имеют дело с очень деликатным вопросом, который касается детей.
Отметим, что аналогичный законопроект рассматривают еще как минимум 16 других штатов из 50. Его сторонники (почти все являются республиканцами) говорят, что хотят защитить детей от процедур, изменяющих жизни, о которых они позже пожалеют. Они также указывают на побочные эффекты блокаторов полового созревания и кросс-половых гормонов, однако эксперты говорят, что каждый шаг делается с консультацией врачей, терапевтов и социальных работников.
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