Арканзас стал первым штатом, который запретил врачам помогать несовершеннолетним менять пол

Арканзас стал первым штатом США, который запретил предоставлять несовершеннолетним медицинские услуги и операции для изменения пола — несмотря на вето губернатора Аса Хатчинсона. Об этом сообщает BBC. Закон фактически запрещает врачам давать препараты, которые блокируют половое созревание, и лекарства для гормональной терапии или направлять несовершеннолетних к другим врачам. Губернатор штата наложил вето на законопроект, назвав его «чрезмерным злоупотреблением правительства», но Палата представителей и Сенат отвергли вето и проголосовали за.

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Законопроект встретил серьезную оппозицию со стороны, в частности, Американской академии педиатрии, которая заявила, что закон запрещает трансгендерной молодежи получать важную медицинскую помощь и увеличивает и без того высокий риск суицида. Американский союз гражданских свобод (ACLU) заявил, что готовит судебный процесс, заявив, что этот законопроект «заставит семьи, врачей и предприятия покинуть штат, став ужасным и неистовым посланием молодым трансгендерам, которые со страхом наблюдают за тем, что происходит».

«Это печальный день для Арканзаса, но эта битва еще не закончена — и мы в ней надолго», — заявила Холли Диксон, исполнительный директор ACLU в Арканзасе. Ранее губернатор Хатчинсон называл законопроект «продуктом культурной войны в Америке». Он утверждал, что это будет вмешательством в дела врачей и родителей, которые к тому же имеют дело с очень деликатным вопросом, который касается детей.