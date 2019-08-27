Ночью: Свитолина вышла во второй круг US Open, в США умерла дизайнер одежды Мишель Обамы, ООН объявила чрезвычайную климатическую ситуацию

Свитолина вышла во второй круг US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина преодолела барьер первого круга на Открытом чемпионате США по теннису. 26 августа она победила в двух сетах американку Уитни Осигве. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Во втором круге Свитолина сыграет с титулованной американкой Винус Уильямс, которая в первом круге легко обыграла китаянку Чжан Сайсай.

Другая украинская теннисистка Леся Цуренко, которая тоже должна была участвовать в US Open, не выйдет на корт из-за травмы правого локтя.

В России продлили арест восьмерым фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир»

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест восьмерым фигурантам второго Бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир». Они останутся в СИЗО до 13 февраля 2020 года.

Речь идет о Марлене Асанове, Сервере Зекирьяеве, Эрнесе Аметове, Тимуре Ибрагимове, Сейране Салиеве, Мемете Белялове, Сервере Мустафаеве и Эдеме Смаиле. Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на адвоката арестованных Алексея Ладина.

В США скончалась дизайнер Изабель Толедо

Дизайнер Изабель Толедо умерла на 60-м году жизни. Причиной стал рак молочной железы, сообщает Associated Press.

Толедо стала популярной после того, как создала платье для жены бывшего президента США Барака Обамы Мишель для церемонии инаугурации ее мужа в 2009 году.

Глава ООН объявил чрезвычайную климатическую ситуацию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что июль 2019 года был самым жарким месяцем в истории, а 2015—2019 годы, скорее всего, станут самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщают «Новости ООН» со ссылкой на слова Гутерриша на саммите G7.

Глава ООН упомянул также стремительное таяние ледников в Гренландии, пожары в Сибири, на Аляске, в Канаде, в Гренландии за полярным кругом и в Амазонии в июне и июле этого года, приведших к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

Johnson & Johnson обязали выплатить штраф за распространение опиоидов

Суд штата Оклахома в США признал компанию Johnson & Johnson и ее дочерние компании виновными в содействии кризису с опиоидами в штате и обязал ее выплатить $572 млн для решения проблемы. Об этом сообщает Associated Press.

Речь идет о распространении болеутоляющих препаратов, вызывающих привыкание.

Johnson & Johnson планирует обжаловать решение суда.