Ди Каприо, Мадонна, Роналду — знаменитости и политики призвали спасти горящую Амазонию

Известные политики и артисты выразили обеспокоенность ситуацией в Бразилии, где уже более трех недель бушуют сильные лесные пожары. О проблеме высказались генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и мэр Лондона Садик Хан, пишет The Hill.

Президент страны Жаир Болсонару распорядился создать кризисный штаб. Он признал, что у власти нет ресурсов для спасения Амазонии и заявил, что для борьбы с пожарами следует привлечь армию.

«Амазония продолжает гореть. Это опустошение для Бразилии, для коренных народов, которые там живут, для растений и животных, которые создают этот важный био-разнообразный лес!!! Президент Болсонаро, пожалуйста, измените свою политику и помогите не только своей стране, но и всей планете. Никакое экономическое развитие не является более важным, чем защита этой земли. Нам нужно проснуться!!» — написала в Twitter Мадонна.

«Ужасно думать, что Амазонка, самый большой лес на планете, производящий 20% кислорода Земли, полыхает в течение последних 16 дней подряд практически без освещения этой проблемы в СМИ! Почему?» — написал голливудский актер Леонардо Ди Каприо.

«Наш долг помочь спасти планету», — отреагировал звезда футбола Криштиану Роналду.

«Не молитесь за Бразилию или Амазонку. Молитесь за себя. Амазонка обеспечивает нас ежегодно 20% кислорода, и он сейчас сжигается в течение последних 18—19 дней. Это МИРОВАЯ проблема и чрезвычайная ситуация, которая влияет на всю нашу безопасность», — написала модель Тина Кунаки.

По сообщениям местных властей, количество очагов пожаров в лесах Амазонки превысило 150 тысяч. Только в Бразилии их число дошло до 70 тысяч. По информации The Guardian, кроме Бразилии, огонь распространяется по территории Венесуэлы, Аргентины, Боливии, Перу, Колумбии. Облака дыма от пожаров пару дней назад практически накрыли бразильский Сан-Паулу. Пожары уничтожают животных, птиц и растения.