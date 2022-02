Что посмотреть в выходные. «Изобретая Анну» о реальной российской мошеннице, четвертый сезон «Разочарования» и новый триллер от Стивена Содерберга

Тексты

На этой неделе на Netflix, HBO Max и Apple TV+ вышли четыре интересных релиза. Среди них — сериал «Изобретая Анну» об истории мошенницы Анны Сорокиной, четвертый сезон анимационного сериала «Разочарование» от Мэтта Грейнинга, триллер «Кими» от Стивена Содерберга и подростковая драма «Небо повсюду». «Бабель» собрал отзывы и оценки критиков и подсказывает, что посмотреть в выходные.

Сериал о реальной истории мошенницы «Изобретая Анну»

О чем сериал. Сюжет основан на реальной истории. Россиянка Анна Сорокина, долгое время жившая в Германии, переехала в США. Она придумала мошенническую схему — называлась дочерью немецкого миллионера Анной Делви, посещала роскошные вечеринки и мероприятия, знакомилась с людьми, брала кредиты и одалживала деньги. В 2019 году суд признал ее виновной в мошенничестве и приговорил к 12 годам тюрьмы. Но сейчас она уже на свободе. Подробно о ее истории мы уже писали.

Inventing Anna / Netflix / шоураннер — Шонда Раймс / в главных ролях — Джулия Гарнер, Анна Кламски, Ариан Моайед / продолжительность — 9 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 65% от критиков / рейтинг IMDb — 7,6.

Что говорят критики. The New York Times считает, что сериал почему-то заставляет нас симпатизировать Анне, хотя именно сентиментальные эпизоды полностью выдуманы сценаристами. The Guardian пишет, что Джулия Гарнер в роли Делви завораживает.

Анимационный сериал «Разочарование» — четвертый сезон

О чем сериал. Продолжение приключений принцессы-алкоголички Бин и ее друзей эльфа Эльфо и демона Люцика от автора «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтта Грейнинга. Четвертый сезон начинается в аду, где Бин пытаются выдать замуж за Сатану. Люцик тем временем планирует побег из рая, а Эльфо спасается от огров. Если вы смотрели прошлые сезоны, то все поняли. Если нет, то начните с первого.

Disenchantment / Netflix / автор — Мэтт Грейнинг / в главных ролях (озвучка) — Эбби Якобсон, Эрик Андре, Нат Факсон / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 79% от зрителей / рейтинг IMDb — 7,2.

Что говорят критики. ReadySteadyCut говорит, что сезон понравится всем зрителям, кто уже зашел так далеко. И для безумного мультсериала это нормально. Обозреватель на But Why Tho? полагает, что авторам нужно начинать более подробно рассказывать полную историю, не отвлекаясь на сюжеты отдельных эпизодов.

Детективный триллер «Кими»

О чем фильм. Молодая девушка Анжела Чайлдс страдает агорафобией и не выходит из дома, поэтому почти не чувствует перемен, когда в Сиэтле вводят карантин из-за пандемии ковида. Она работает оператором Kimi — голосового устройства типа Alexa, принимающего приказы от пользователей. Анжела слушает аудио с устройств и проверяет, правильно ли Kimi воспринимает информацию. Однажды она замечает странные месседжи с одного устройства, которые можно интерпретировать как насильственное преступление. Анжела пытается заставить свое руководство действовать, но быстро понимает, что в компании пытаются скрыть какие-то данные. Она ведет собственное расследование, в процессе которого ей все же придется выйти из дома.

KIMI / HBO Max / режиссер — Стивен Содерберг / в главных ролях — Зои Кравиц, Рита Уилсон, Индия де Бефорт / продолжительность — 1 час 29 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% от критиков, 56% от зрителей / рейтинг IMDb — 6,2.

Что говорят критики. The Guardian считает, что в этом фильме режиссер скорее оттачивает свой стиль, чем действительно снимает полноценное кино. Обозреватель на RogerEbert пишет, что это хороший фильм на тему слежки и вуайеризма, который ее наконец-то осовременивает.

Подростковая драма «Небо повсюду»

О чем фильм. Экранизация одноименного романа 2010 года американской писательницы Дженди Нельсон, она же писала сценарий. Ленни Уокер учится в школе, играет на кларнете и болезненно переживает внезапную смерть своей старшей сестры Бэйли. Тоби — парень Бейли, тоже страдающий после ее смерти, — становится для Ленни самым близким человеком. Но в какой-то момент она встречает нового ученика Джо Фонтейна, который признается ей в любви. Теперь Ленни нужно выбрать, с кем из ребят проводить время и что делать со своим прошлым и будущим.

The Sky Is Everywhere / Apple TV+ / режиссер — Жозефин Деккер / в главных ролях — Грейс Кауфман, Джейсон Сигел, Черри Джонс / продолжительность — 1 час 43 минуты / рейтинг Rotten Tomatoes — 65% от критиков / рейтинг IMDb — 6,8.

Что говорят критики. The Guardian отмечает замечательную эстетику фильма и хвалит режиссера за то, что он не сделал подростковую драму серой и мрачной, как многие другие. Variety утверждает, что авторам так и не удалось раскрыть динамику эмоций Ленни, а персонажи в целом выглядят плоскими.

