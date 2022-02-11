Россия собрала корабли из трех флотов и блокирует Черное море. Это начало вторжения? Объясняем на картах вместе с экс-командующим ВМС Игорем Воронченко и главредом BlackSeaNews Андреем Клименко

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ВМФ РФ / / «Бабель»

Россия продолжает стягивать к украинским границам свои войска, сейчас там рекордное количество ее военных — 140 тысяч. Пока весь мир говорит о возможном масштабном вторжении РФ в Украину по суше, под видом новых учений Россия завела в Черное море 12 больших десантных кораблей и фактически перекрыла его. Хотя это второе обострение в приграничных водах — первое было в апреле прошлого года, такой военной группировки в Черном море еще не было. Также Россия перекрыла часть Черного моря и большую часть Азовского, заблокировав входы в украинские порты. США назвали это посягательством на морской суверенитет Украины. Министр обороны Алексей Резников призвал страны-партнеры запретить заход российских кораблей в иностранные порты. В итоге в четверг, 10 ферваля, Россия отказалась от учений в Азовском море, но уже в пятницу, 11 февраля, российские корабли расширили площадь, которую они перекрывают в Черном море. Линия проходит максимально близко к украинскому побережью в Одесской области. Теперь к угрозе вторжения по суше добавилось возможное нападение с моря. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обратилась к России с требованием в течение 48 часов разъяснить, что российские войска делают в приграничных с Украиной районах и во временно оккупированном Крыму. Россия должна назвать точные районы активности, дату окончания учений, количество вооруженных формирований, типы вооружения и военной техники. Корреспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко поговорила с бывшим командующим Военно-морскими силами Игорем Воронченко и главным редактором мониторинговой группы BlackSeaNews Андреем Клименко о том, стоит ли ждать морского вторжения.

Что происходит вокруг украинских морских границ?

Официально российское Минобороны сообщает, что в январе-феврале проводит отдельные учения в акваториях Средиземного, Северного и Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего в них участвуют более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих.

В Черном море под предлогом этих учений Россия собрала 12 больших десантных кораблей из трех флотов: Черноморского, Тихоокеанского и Северного. Эти корабли способны перевозить до двух бригад морской пехоты вместе с техникой. Причем с севера и Тихого океана пришли шесть кораблей — по словам Клименко, это беспрецедентно. Для примера, в апреле 2021 года, когда впервые заговорили об угрозе для Украины со стороны РФ, в Черное море пришли 4 корабля — по два из Балтийского и Северного флотов.

Кроме того, Россия ограничила большую территорию Черного моря.

«Бабель»

Что это означает? Они готовятся напасть или запугивают?

Воронченко и Клименко считают, что цель России — держать в напряжении Украину, страны ЕС и НАТО. Это эскалация, военно-политическое давление и демонстрация силы.

Но оба эксперта не исключают возможность агрессии, хотя и считают ее маловероятной. Клименко говорит, что степень рисков сейчас существенно выше: 12 больших десантных кораблей способны перевозить около 4 тысяч морских пехотинцев и более 100 единиц бронетехники. Таким составом можно высадиться на берег в двух или трех местах — корабль подходит к берегу, у него открывается носовая часть и из нее выезжает техника. Одна высадка может быть основной, вторая — отвлекающей. Осадка таких кораблей небольшая — 3,5—4,5 метра, то есть для того, чтобы подойти к берегу, большая глубина не нужна. Такие участки есть на побережье Азовского моря — в акватории портов в Мариуполе и Бердянске, и в Черном море — от Крыма в направлении Скадовска и до Тендровской косы.

Воронченко считает, что сейчас скорее можно ожидать высадку в портах «Черноморск» и «Південний».

«Бабель»

А Украина вообще к этому готова?

ВМС регулярно проводят учения, в том числе отрабатывают, как отбивать атаки с моря.

Воронченко рассказывает, что еще в 2010 году на совместных с Россией учениях российские десантные корабли заходили в порт «Південний», бывали в Николаевской области. А потому, когда Украина проводит учения по отражению возможной атаки, она учитывает эти факты. Кроме того, в целях безопасности проанализировали и тех, кто в портах ведет свой бизнес, и нет ли среди них «пятой колонны», которая могла бы в нужный момент помочь захватить порт.

Воронченко обращает внимание на проблему в Азовском море, которая не дает Украине противодействовать десантированию в море. Дело в том, что в 2003 году Украина и Россия подписали Договор о совместном использовании Азовского моря. В нем не определены границы территориального моря и внутренней экономической зоны. «То есть по морю нашей границы нет, наша территория начинается с берега. А это значит, что открывать огонь или применять силу мы можем только в тот момент, когда они начнут высадку», — говорит Воронченко.

По словам экс-командующего ВМС, Россия уже сейчас использует этот пробел в договоре. По международному праву, территориальные воды — это прибрежная линия шириной в 12 миль (22,2 километра). Но россияне подходят на 5 миль к нашей территории в районе Белосарайской и Бердянской косы и постоянно там дежурят. «Я думаю, что именно в этом могут быть провокации со стороны России», — говорит Воронченко.

«Бабель»

А почему Россия перекрыла море?

Сначала Россия заявила, что на время учений закрывает три больших зоны: две в Черном море и одну в Азовском. Причем в отличие от апреля 2021 года в этот раз проход запрещен не только военным кораблям, но и коммерческим. Азовское море Россия планировала перекрыть так, чтобы полностью блокировать доступ к украинским портам в Мариуполе и Бердянске.

В Черном море неперекрытой осталась тонкая линия в 12 миль в территориальных водах других стран. По словам Клименко, во время подобных учений всегда оставляют коридоры для коммерческих судов. В Азовском море их два: от Керченского пролива к Бердянску с поворотом на Мариуполь и от Керченского пролива на Таганрог и Ростов. В Черном море — коридор от Босфора до Одессы и от Одессы в грузинский порт Поти. «Впервые Россия таких коридоров не оставила», — говорит Клименко. Поздно вечером в четверг, 10 февраля, стало известно, что Россия отменила учения в Азовском море, а значит, море там останется открытым. При этом Клименко отметил, что порты Азова — это 5% украинского экспорта, а Черного моря — 95%.

По словам Клименко, сейчас украинский морской и портовый бизнес изучают, позволят ли глубины вдоль побережья Одесской области провести, например, большой балкер к порту «Південний». «Я думаю, это будет сложно», — говорит Клименко. А для того, чтобы попасть из Одессы в Поти, придется делать огромный крюк.

Ущерб от таких ограничений бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии изданию «Лига» оценил в миллиард долларов.

А что партнеры Украины?

Сейчас так называемая «новогодняя пауза», когда в Черном море нет кораблей стран-партнеров. Это самая длинная пауза за последние годы. Клименко говорит, что поскольку Россия проводит учения по всему миру, то во всех этих регионах находятся и корабли стран НАТО. Задание этих учений — растянуть военно-морские силы стран НАТО, удержать их в Средиземном море, чтобы у них было меньше возможности присутствовать в Черном, считает Клименко.

В Средиземном море сейчас находятся три авианосные группы: американская, французская и итальянская. Туда же пришли три российских ракетных крейсера из разных российских флотов — в России военные между собой называют их «убийцами авианосцев».

Воронченко поясняет, что отвечать учениями на учения — это обычная практика. «Есть этапы военного конфликта, они развиваются по нарастающей, и на каждом этапе должно быть адекватное реагирование. То есть одна сторона проводит учения — противоборствующая отвечает», — говорит он.

Но корабли стран-партнеров все же планируют зайти в Черное море, говорит Клименко. Франция заявила, что отправит фрегат, также обещают отправить свои корабли канадцы и американцы.

Посольство США заявило, что Россия, блокируя порты, ограничивает морской суверенитет Украины, и назвали ее действия «экономической войной против Украины». А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО рассматривает долгосрочное размещение боевых групп в Черноморском регионе, в частности в Румынии.

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