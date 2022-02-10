Чарльз и Камилла станут следующими монархами Британии. Королевская семья полвека пыталась их разлучить, но только сломала жизнь принцессе Диане. Вспоминаем скандальную историю любви

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Getty Images / «Бабель»

Десятого февраля 2005 года принц Чарльз объявил о помолвке со своей давней возлюбленной Камиллой Паркер-Боулз. Их отношения начались еще в начале 1970-х, но Камилла не устроила королевскую семью во главе с Елизаветой II в качестве супруги наследника престола. С тех пор они несколько раз расставались и сходились, пережили несчастливые браки, супружеские измены, насмешки и ненависть британского общества. Но теперь, спустя почти полвека, финальную точку в признании отношений Чарльза и Камиллы поставила именно Елизавета. Она объявила, что Камилла официально получит королевский статус, как только Чарльз взойдет на престол. «Бабель» вспоминает об одном из самых скандальных любовных романов в истории британской королевской семьи.

«А вы знали, что моя прапрабабушка Алиса была любовницей вашего прапрадеда короля Эдуарда VII? Так что у нас есть что-то общее», — примерно так пошутила Камилла во время знакомства с принцем Чарльзом летом 1971 года. В эту легенду вполне можно поверить. У 22-летнего Чарльза закончился очередной роман, а 23-летняя Камилла переживала очередную измену своего возлюбленного — офицера Королевской конной гвардии Эндрю Паркера-Боулза. Поговаривали, что их познакомила бывшая девушка принца, дочь отставного чилийского посла Лючия Санта-Крус, которая решила, что Чарльзу и Камилле не помешает небольшая интрижка.

Принц Чарльз и Лючия Санта-Крус, 1970 год. Getty Images / «Бабель»

Камилла поначалу действительно рассматривала отношения с Чарльзом как способ побесить Эндрю, такое было для нее не впервой. Паркер-Боулз тоже в долгу не остался и завел роман с младшей сестрой Чарльза принцессой Анной. А вот принц влюбился по-настоящему. Он засыпал Камиллу любовными письмами и донимал долгими ночными телефонными разговорами.

Камилла не была похожа на девушек из окружения Чарльза. Платьям и туфлям она предпочитала брюки для верховой езды и солдатские ботинки, почти не пользовалась косметикой и никогда не лезла за словом в карман. А еще у них с Чарльзом оказались общие увлечения — лошади, собаки и охота. Им даже нравились одни и те же комедийные радиошоу. В итоге за полгода их интрижка переросла в бурный роман. В ноябре 1972 года Чарльз подумывал над тем, чтоб сделать Камилле предложение. Но он никак не мог решиться, понимая, что королевская семья не одобрит этот союз.

Принц Чарльз (слева) и Камилла на матче по поло, 1972 год. Ради Чарльза она старалась одеваться «поприличнее». Getty Images / «Бабель»

Сегодня некоторые историки и биографы говорят о том, что королевская семья могла бы избежать всех последующих скандалов, если бы сразу позволила наследнику престола жениться на Камилле.

Но в 1970-х об этом не могло быть и речи. Камилла происходила хоть и из состоятельного, но не слишком знатного рода джентри — английского нетитулованного мелкопоместного дворянства. Но даже не это было главное. Для королевского двора была важна репутация будущей принцессы. Семья была буквально зациклена на том, что избранница Чарльза непременно должна быть девственницей. Еще в 1971 году журналисты составили на Камиллу такое досье, от которого Елизавета II была просто в ужасе. Помимо многочисленных любовных романов, Камилла с ее увлечениями и манерами не соответствовала образу благочестивой леди.

Поэтому при дворе отношения Чарльза с Камиллой рассматривали как «познавательный опыт», не более. Но когда стало понятно, что принц всерьез влюбился, то в январе 1973 года его на всякий случай отправили подальше — в семимесячную экспедицию с британским военным флотом в Карибское море.

Принц Чарльз на службе в Королевском флоте, февраль 1973 года. Getty Images / «Бабель»

Впрочем, Камилла и сама прекрасно понимала, что ей не светит брак с Чарльзом. У ее бывшего, Эндрю Паркера-Боулза, тоже не было шансов породниться с королевской семьей. Елизавета II как формальная глава англиканской церкви не выдала бы свою дочь замуж за католика. Весной 1973 года Эндрю расстался с принцессой Анной и тут же сделал предложение Камилле.

Некоторые биографы королевской семьи считают, что страстью всей жизни Камиллы был вовсе не принц Чарльз, а именно Эндрю Паркер-Боулз. В него Камилла влюбилась еще в 17 лет. С тех пор они то расходились из-за постоянных измен Эндрю, то снова сходились. Поэтому когда он в очередной раз вернулся, но уже с обручальным кольцом, Камилла с радостью согласилась выйти за него замуж.

Свадьба Камиллы и Эндрю Паркера-Боулза, 4 июля 1973 года. Getty Images / «Бабель»

А вот принц Чарльз очень расстроился, когда в марте 1973 года прочел в газете о помолвке Камиллы и Эндрю. По словам очевидцев, Чарльз прорыдал шесть часов, запершись в каюте. Свадьбу сыграли в июле того же года. На церемонии присутствовала бывшая Эндрю — принцесса Анна, и другие члены королевской семьи. Приглашали и Чарльза, командование даже было готово отпустить его в отпуск, но принц отказался.

Камилла и Эндрю поселились в загородном имении, вскоре у них родились двое детей. Чарльз постепенно отошел, снова начал общаться с Камиллой и даже стал крестным отцом ее сына. В те годы их отношения были дружескими. А Камилла поначалу действительно надеялась на счастливую семью. Но ничего не вышло. Эндрю не исправился и продолжал изменять своей жене направо и налево. Больше времени он предпочитал проводить в съемной квартире в Лондоне, где вместе с приятелями закатывал вечеринки.

В 1978 году принцу Чарльзу исполнилось 30 лет. Королевская семья стала подумывать над тем, что пора бы уже женить наследника престола. За это время у Чарльза было несколько скоротечных романов. Но с подходящими кандидатурами, которые бы соответствовали королевским семейным ценностям, в аристократических кругах уже в то время было сложно.

Принц Чарльз и леди Сара Спенсер, июнь 1977 года. Getty Images / «Бабель»

Показательной была история отношений принца с леди Сарой Спенсер. В начале 1978 года они вместе отдыхали на швейцарском курорте, и там Сара согласилась дать интервью британским журналистам. Получилось оно максимально откровенным, Сара рассказывала о своей борьбе с пьянством и анорексией. А когда речь зашла об их отношениях с принцем, заявила, что «он потрясающий человек, но я не люблю его и я бы не вышла замуж за того, кого не люблю, будь он хоть королем Англии».

А Чарльз стал все чаще наведываться в поместье Паркер-Боулз под предлогом навестить крестника. Эндрю не возражал против таких визитов, их брак с Камиллой к тому времени уже перешел в стадию «свободных отношений». Все это, конечно же, не укрылось от внимания прессы, которая пристально следила за личной жизнью наследника престола.

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз выходят из Лондонского театра, февраль 1976 года. Getty Images / «Бабель»

Королевский двор забил тревогу. Елизавета II всерьез опасалась, что принц может пойти по стопам ее «сумасбродного дядюшки» короля Эдуарда VIII, который отрекся от престола, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон.

Поэтому Чарльзу срочно стали искать невесту. И выбор пал на младшую сестру его бывшей девушки Сары Спенсер Диану. Она прекрасно подходила под требования двора: была из знатного, пусть и обедневшего рода, имела репутацию тихой и скромной девушки. Но главное — до принца Чарльза у нее не было известных любовных отношений, а значит, она, скорее всего, была девственницей.

Леди Диана Спенсер за несколько дней до объявления о ее помолвке с принцем Чарльзом, 1980 год. Getty Images / «Бабель»

Королевский двор, как напишут биографы, «сильно торопился заполучить такой ценный актив, как Диана». Никто не задумывался над тем, выдержит ли 20-летняя девушка то огромное давление, которое влечет за собой принадлежность к королевской семье. Да и Чарльз не успел толком познакомиться с будущей женой. Он знал лишь то, что она очень любит детей. Поэтому принц сомневался, стоит ли спешить с предложением. Тогда за дело взялся его отец принц Филипп. Ему хоть и не очень нравилось жить в тени своей супруги Елизаветы II, но королевские семейные ценности он отстаивал не менее ревностно. Он надавил на сына, заявив, что пора бы ему уже «поступить правильно для своей страны и семьи».

Свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер, 29 июля 1981 года. Getty Images / «Бабель»

Чарльз исполнил свой долг — в июле 1981 года состоялась свадьба, и Диана стала принцессой Уэльской. С поддержанием имиджа королевской семьи Диана справилась прекрасно. Она быстро стала любимицей публики, причем не только в Британии, но и во всем мире. У Чарльза и Дианы родились два сына — принц Уильям в 1982 году и принц Гарри в 1984-м. Но отношения супругов быстро разладились. Уже после рождения второго сына Диана переехала в Кенсингтонский дворец, а Чарльз — в загородную резиденцию Хайгроув.

Диана была знакома с Камиллой еще до свадьбы и знала, что ее с Чарльзом связывали не просто дружеские отношения. Фактически с первых дней брака она подозревала, что Чарльз и Камилла встречаются у нее за спиной. Постепенно это стало для Дианы навязчивой идеей. А переезд Чарльза в Хайгроув только подлил масла в огонь — резиденция была буквально в нескольких минутах езды от поместья Паркер-Боулз, где жила Камилла.

Камилла Паркер-Боулз (слева) и леди Диана Спенсер на скачках, в которых участвовал принц Чарльз, 1980 год. Getty Images / «Бабель»

Но Чарльз настаивает, что хранил верность Диане как минимум до 1986 года, когда их брак «непоправимо распался». И первое время жизни в одиночестве в Хайгроуве даже не пытался связаться с Камиллой, а рисовал акварелью, занимался садоводством и грустил.

Примерно с 1986 года началась золотая пора для британских таблоидов. Чарльз изменял жене с Камиллой, а Диана изменяла мужу с кем попало — с инструктором по верховой езде, с телохранителем, арт-дилером, торговцем автомобилями. В прессе измены Дианы чаще подавались как месть неверному мужу, а Камилла стала главным козлом отпущения. На нее повесили ярлык «разрушительницы королевской семьи», за ней постоянно охотились папарацци. Однако у королевских биографов до сих пор нет единого мнения, кто начал изменять первым — Чарльз или Диана.

Американский дизайнер и модный критик Ричард Блэквелл вносит Камиллу Паркер-Боулз в свой ежегодный список «Десять ужасно одетых женщин», январь 1996 года. Getty Images / «Бабель»

Такого удара по репутации королевская семья не получала со времен отречения Эдуарда VIII. Особенно негодовал принц Филипп. Он злился и на своего сына за мягкотелость, и на невестку за слишком откровенные интервью о личной жизни. Ведь при Елизавете королевская семья на все связанные с ней скандалы реагировала по принципу never complain, never explain — «никогда не жалуйся, никогда не объясняйся». «Хочу напомнить вам, что членство в королевской семье — это не конкурс популярности, а наша совместная работа на благо этого института», — писал Филипп Диане.

В 1993 году в прессе опубликовали интимные телефонные разговоры Чарльза с Камиллой и Дианы с одним из ее любовников. Королевскому дому пришлось официально признать, что Чарльз и Диана давно не живут вместе, и объявить о начале процедуры развода.

Плакат с надписью «Мы здесь, Камилла» во время одной из акций протеста против отношений принца Чарльза и Камиллы, сентябрь 2002 года. Getty Images / «Бабель»

В 1996 году все формальности по разводу Дианы и Чарльза завершили. В репутационном плане терять было уже нечего, поэтому принц наконец-то решил больше не расставаться со своей давней возлюбленной Камиллой, которая развелась годом ранее. Он рассчитывал постепенно подготовить и королевскую семью, и общественность к их браку.

Ну тут случилось непредвиденное. В августе 1997 года Диана погибла в автокатастрофе. Это стало трагедией мирового масштаба. Общественность тут же обвинила Камиллу в том, что она чуть ли не подстроила аварию. После этого об их совместном с принцем выходе в общество не могло быть и речи. Королева потребовала, чтобы Чарльз расстался с Камиллой. А когда тот отказался, Елизавета и Филипп в 1998 году не пришли на частную вечеринку в честь 50-летнего юбилея своего сына.

Но Чарльз все равно не сдавался и примерно с 1999 года начал долгую кампанию по признанию Камиллы в качестве своей спутницы. Первое время пара просто старалась как можно меньше появляться на публике. В 2000 году Елизавета II впервые встретилась с Камиллой на закрытом мероприятии. В 2003 году пара переехала в Кларенс-хаус — давнюю резиденцию членов британской королевской семьи. А 10 февраля 2005 года Чарльз и Камилла объявили о помолвке — спустя почти 35 лет после их знакомства.

Британские газеты с заголовками о помолвке принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз, 10 февраля 2005 года. Getty Images / «Бабель»

Наконец их отношения одобрили все — и королевская семья, и британский парламент, и даже англиканская церковь. Последнее одобрение было одним из самых важных, ведь по канонам будущий король не может жениться на разведенной женщине. Но на этот случай придумали обходной маневр. Впервые в истории британской королевской семьи церемония бракосочетания проходила в гражданском, а не церковном порядке. Чарльз и Камилла расписались в Виндзорской ратуше, потом получили благословение от архиепископа Кентерберийского и только после этого отправились на официальный прием к королеве Елизавете II и принцу Филиппу.

Камилла Паркер-Боулз на фото слева позади королевы Елизаветы II и принца Чарльза во время мероприятия в саду Букингемского дворца, 3 июня 2002 года. Getty Images / «Бабель»

Став частью королевской семьи, Камилла пытается не привлекать к себе лишнее внимание. После свадьбы она получила все титулы Чарльза, в том числе и принцессы Уэльской. Но в знак уважения к Диане Камилла не пользуется этим титулом, она выбрала менее громкий — герцогиня Корнуольская. Дети принца Чарльза Уильям и Гарри иногда ссорятся с отцом, но о Камилле всегда отзываются хорошо. «Мы с Уильямом всегда были в хороших отношениях с Камиллой. Она не похожа на злобную мачеху из сказок. Так что не стоит жалеть меня или Уильяма, лучше проявите сострадание к ней. Она потрясающая женщина и она сделала моего отца очень счастливым, а это самое главное для нас. Мы очень ее любим», — говорил принц Гарри.

Чарльз и Камилла уже приближаются к 17-й годовщине брака. И до недавнего времени нерешенным оставался последний вопрос — какой титул получит Камилла, когда Чарльз взойдет на престол. По британским обычаям супругу правящего короля называют королевой-консортом, но мужа правящей королевы называют принцем-консортом, а не королем-консортом.

Королева Елизавета II и Камилла, герцогиня Корнуольская, на открытии четвертой сессии Национальной ассамблеи Уэльса, 7 июня 2011 года. Getty Images / «Бабель»

После помолвки с Чарльзом в 2005 году предполагалось, что Камилла в качестве исключения станет принцессой-консортом, то есть женой короля без королевского титула. Но Елизавета II все же решила не нарушать традиции и в недавнем обращении в честь 70-летия своего правления заявила, что хочет, чтобы Камилла после коронации принца Чарльза автоматически стала королевой-консортом. А ведь даже своему мужу Филиппу Елизавета II присвоила титул принца-консорта не сразу, а лишь через четыре года после того, как стала королевой.

Британская королевская семья не обходится без скандалов, а мы — без ваших донатов.