Партию «Голос» обвиняют в растрате денег избирателей. Кира Рудык говорит — это месть власти (возможно, за Порошенко). Так и есть? Не совсем, и вот почему

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Партия «Голос» уже больше года воюет с Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) ― за государственное финансирование. НАПК выявило нарушения в отчете о том, как партия потратила 1,3 миллиона гривен, выделенных из госбюджета. Например, за деньги заказали перевод закона о Нацбанке на английский язык, хотя он был в свободном доступе, и мониторинг СМИ, который на деле оказался плагиатом с сайта ОПОРЫ. Партию попросили устранить неточности в отчете. Депутаты «Голоса» назвали это преследованием оппозиции, менять отчет отказались и подали в суд. Со временем в партии начался конфликт, она раскололась (подробнее об этом читайте тут, тут и тут). Один из вопросов, который задавали оппоненты главы партии Киры Рудык, был о причинах приостановки госфинансирования. Дело сначала пытались похоронить в Нацполиции, но в ноябре 2021 год отчетом «Голоса» о финансах партии заинтересовалось Госбюро расследований. Рудык снова заявила о политическом давлении на оппозицию, в том числе из-за того, что она публично поддержала экс-президента Петра Порошенко, по которому в ГБР несколько десятков производств. Корреспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко объясняет, в чем обвиняют партию «Голос», чем это грозит и есть ли в этих обвинениях политическое преследование.

1.

С III квартала 2016 года политические партии, которые прошли в парламент, получают деньги из бюджета и каждый квартал подают отчеты о том, как они их тратят. Эти отчеты анализирует Национальное агентство по предотвращению коррупции. Результаты публикуют в специальных заключениях: там указывается, есть ли нарушения и какие именно. За отчет, сданный не вовремя или содержащий недостоверную информацию, предусмотрена уголовная и административная ответственность. Также государство может прекратить финансировать эту партию.

Двадцать первого декабря 2020 года НАПК опубликовало такое заключение о финотчете партии «Голос» за ІІ квартал 2020 года. В нем говорилось, что партия заплатила 1,3 миллиона гривен 11 частным предпринимателям за работу, которую те не делали. Это серьезное правонарушение, за него угрожает уголовная ответственность, причем не исключено, что подписавшему отчет, а это глава партии Кира Рудык.

Согласно заключению НАПК, один из предпринимателей ― Николай Лукащук ― получил 594 тысячи гривен от партии за медиамониторинг СМИ и поиск информации о политической активности партий. В подтверждение того, что он выполнил свою работу, партия «Голос» предоставила Акты выполненных работ. К ним были прикреплены материалы без каких-либо ссылок. При сверке оказалось, что это материалы с сайта Всеукраинской общественной организации «ОПОРА», которая мониторит в том числе и поведение партий.

Еще один предприниматель получил деньги за перевод закона о Нацбанке на английский, хотя английская версия этого закона доступна на сайте Нацбанка. Еще один ФЛП должен был проанализировать и дать свое заключение по проектам законов о судоустройстве и статусе судей ― согласно заключению НАПК, он подал полностью скопированные консультационные выводы Высшего совета правосудия.

Агентство предлагало партии «Голос» устранить эти ошибки и подать исправленный отчет ― тогда вопрос бы сняли. Так было с партиями «Батьківщина» и «Слуга Народа». «Голос» отказался идти этим путем.

«Мы решили не подавать исправленный отчет, потому что считаем, что в НАПК неправы», ― пояснила «Бабелю» руководитель партии Кира Рудык. По ее словам, НАПК превышает свои полномочия — закон не требует от партий проверять на плагиат отчеты ФЛП. «Потому сейчас признать, что в НАПК правы ― это открыть ящик Пандоры и позволить, чтобы НАПК потом проверяло всех наших подрядчиков», ― говорит Рудык.

Ее однопартиец и зам в руководстве партии Ярослав Железняк уточняет, что НАПК подталкивает партию к подделке документов. «Действительно, некоторые подрядчики поступили некорректно, как мне кажется, и могли что-то скопировать с сайта ОПОРЫ. Но это документ подрядчика, не наша собственность. А потому некорректно, чтобы подрядчик задним числом высылал нам исправленный отчет», ― считает Железняк. По его словам, заменить отчет нельзя.

Глава НАПК Александр Новиков. unian.net

«Партия и правда отправила нам несколько писем с уточнениями. Мы письма изучили, но сути поданных документов они не поменяли и не сняли вопросы», ― сказал «Бабелю» представитель НАПК Александр Балась.

Не получив исправленный отчет, в конце декабря 2021 года Агентство передало материалы в Нацполицию, а 11 января 2021 года приостановило финансирование партии «Голос».

Уже 17 марта депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк оказался среди 14 народных депутатов, которые зарегистрировали законопроект, запрещающий НАПК проводить расследование в случае, если оно выявило фиктивные финансовые операции и предоставленные по заниженным или завышенным ценам услуги.

2.

Материалы НАПК по «Голосу» попали в Печерское управление Нацполиции, расследование затягивали. Пятнадцатого января 2021 года полиция присоединила их к другому расследованию, которое касалось нарушений Партии Шария и началось еще 7 сентября 2020 года. Как стало известно «Бабелю» из источников в правоохранительных органах, в рамках этого производства полиция собиралась проверить информацию НАПК о партии «Голос». Эксперт «Центра противодействия коррупции» Антон Марчук, который отслеживает работу НАПК, считает, что такое решение сокращает сроки расследования дела на 3 месяца, поскольку они исчисляются не с декабря 2020 года, когда материалы по «Голосу» попали в полицию, а с сентября 202о-го, когда НАПК передали материалы дела по Партии Шария. Это может свидетельствовать о том, что полиция делала все, чтобы поскорее избавиться от дела.

Об этом же говорит и то, что никаких следственных действий полиция не проводила. «Ни меня, ни моих коллег на допросы не вызывали», ― рассказала Рудык. А сама квалификация не соответствует тому, что описано в материалах НАПК. Но в прокуратуре Киева поясняют, что, возможно, это предварительная квалификация, а в процессе расследования ее могут уточнить.

3.

Когда «Голос» лишили финансирования, руководство партии решило судиться — адвокаты пытались вернуть госфинансирование и требовали признать, что НАПК не имеет права анализировать документы, которые подает партия вместе с отчетом. Двадцать пятого января 2021 года Окружной админсуд Киева начал рассматривать дело.

В суде «Голос» дал объяснения по каждому эпизоду. То, что один из ФЛП предоставил отчет со скопированными с сайта ОПОРЫ материалами, представители «Голоса» пояснили так: сотрудники партии делали такой документ накануне выборов и ошибочно сохранили этот файл в папке с социологическими опросами и мониторинговыми исследованиями «под названиями, идентичными отчету ФЛП». Так они попали в отчет партии за II квартал 2020 года.

Технической ошибкой в партии назвали и то, что другой предприниматель, анализировавший законопроект о судоустройстве и статусе судей, подал полностью скопированные консультационные выводы Высшего совета правосудия. По версии партии, выводы ВСП подали случайно ― ими пользовался исполнитель и выслал их отдельно для ознакомления, а свои выводы он делал сам.

«Мы подавали отчет через несколько дней после того, как я стала главой партии. Там в секретариате работали люди, которых я никогда не видела. Да, в отчете были некоторые ошибки, которые мы исправили и отправили письмом в НАПК, но они решили его не принимать», ― рассказывает Рудык.

Глава партии «Голос» Кира Рудык. unian.net

ОАСК стал на сторону партии и отменил решение НАПК о прекращении финансирования. В решении суд говорил о том, что НАПК, изучая отчеты, превысило свои полномочия ― агентство должно не анализировать документы, поданные вместе с отчетом, а лишь констатировать, что они есть. Апелляционный суд полностью согласился с этим решением.

Четырнадцатого декабря 2021 года Верховный суд не согласился с решениями обоих судов и вернул дело на повторное рассмотрение в ОАСК. По мнению Верховного суда, НАПК обязано проверять все документы, которые получает вместе с отчетом. Также Верховный суд обязал ОАСК изучить эти документы на судебном заседании. Процесс продолжается.

4.

Девятнадцатого декабря 2021 года бывший член партии «Голос», а сейчас член группы «Справедливость» Ярослав Юрчишин обнародовал заявление группы, в котором ее представители требовали эффективного расследования по материалам НАПК. В заявлении говорилось, что руководство партии растратило деньги, а Нацполиция пытается «слить» расследование.

Уже на следующий день, ссылаясь на это заявление, Госбюро расследований зарегистрировало производство и начало расследовать, причастна ли к подаче неправдивого отчета и хищению имущества глава партии Кира Рудык, которая этот отчет подписала.

Юрчишин в комментарии «Бабелю» уточнил, что ни он, ни его коллеги в ГБР не обращались. А своим заявлением хотели обратить внимание полиции на это расследование. «Чтобы наконец получить ответ, правдива ли позиция НАПК, которую подтверждает ОПОРА, или состава преступления нет», ― поясняет Юрчишин.

В НАПК «Бабелю» сообщили, что уже передали все материалы в Госбюро. Следователи опросили ряд свидетелей, среди них были и народные депутаты Кира Рудык, Инна Совсун, Александра Устинова, Ярослав Юрчишин. Также на допрос вызывали главу правления ОПОРЫ Ольгу Айвазовскую. Подозрения пока никому не объявили.

5.

В партии «Голос» считают, что расследование политическое с самого начала конфликта с НАПК, которое Рудык называет «ручным органом Банковой». В доказательство она приводит слова главы НАПК Александра Новикова на заседании правоохранительного комитета в декабре 2021 года. Тогда там рассматривали правки президента в закон о партиях, который он ветировал. Закон должен снова обязать партии подавать отчеты в НАПК. Эти правки на заседании представлял Новиков. «Господин Новиков признал, что он представитель президента, а не независимого органа. Мы подали информацию о конфликте интересов в ГБР», ― говорит Рудык. В НАПК объясняют, что предложения президента представляет чиновник, которого назначает глава государства. Чаще всего это руководитель профильного органа, а в данном случае это НАПК.

Агентство изучает отчеты всех партий и часто публикует заключения о нарушениях в партийных отчетах, независимо от того, партия при власти или в оппозиции. Доставалось и партии «Батьківщина», и провластной «Слуге народа» ― им даже останавливали госфинансирование. Однако СН подала исправленные отчеты, и госфинансирование возобновили.

Эксперт «Центра противодействия коррупции» Антон Марчук считает, что у НАПК были основания сомневаться в достоверности отчета. «Эпизод о копировании материалов ОПОРЫ тянет на то, чтобы материалы проверили в Нацполиции», ― говорит Марчук. При этом, по словам Марчука, в некоторых эпизодах «НАПК перестаралось и внесение их в вывод не обосновало должным образом». Как пример Марчук приводит эпизод, в котором НАПК указывает, что один предприниматель выполнял ту же работу, которую делал другой ФЛП. По словам Марчука, вполне возможно, что, например, законопроект могли писать сразу несколько человек.

И если в незаангажированность НАПК в деле «Голоса» верят и Айвазовская, и Марчук, и Юрчишин, сказать то же самое о ГБР они не готовы. «Может ли кто-то воспользоваться ситуацией [с финотчетом партии «Голос»]? Мы понимаем, что ГБР ― это не НАПК, они очень внимательно прислушиваются к позиции президента. Потому, возможно, это и давление», ― говорит Юрчишин. И добавляет, что партия, которая находится в оппозиции, не должна была бы давать поводов для давления. Однако Юрчишин отвергает предположения, что дело в ГБР появилось из-за того, что Рудык публично поддержала экс-президента Порошенко, ― Бюро начало расследование за несколько месяцев до этого.

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