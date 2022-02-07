Акции Meta рухнули, а Марк Цукерберг обеднел на $29 миллиардов. Что происходит с главной соцсетью мира, и при чем тут Метавселенная и TikTok — максимально коротко

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Третьего февраля 2022 года Марк Цукерберг вылетел из десятки самых богатых людей мира — потеряв $29 миллиардов, он переместился с пятого места на двенадцатое. Рыночная стоимость корпорации Meta, в которую входят Facebook, Instagram и WhatsApp, рухнула на $230 миллиардов, что составляет 25% ее капитализации. Это самое крупное однодневное падение рыночной стоимости компании за всю историю фондовых рынков. Forbes оценил состояние Цукерберга после падения в $86 миллиардов, эта сумма впервые с прошлого года опустилась ниже отметки в $100 миллиардов. В ноябре 2021 года что-то подобное случилось с Илоном Маском: за несколько дней стоимость его активов снизилась на $33,3 миллиарда. «Бабель» рассказывает о том, какие проблемы встали на пути цифрового гиганта, и как на него повлияли проект Метавселенной Марка Цукерберга и конкуренция с TikTok.

Причиной обвала капитализации Meta стал опубликованный 2 февраля финансовый отчет за последний квартал 2021 года. Держатели акций Meta начали массово сбывать их с рук, приведя к обвалу рыночной стоимости компании. Больше всего их обеспокоили три момента:

Впервые за 18 лет существования компании перестала расти среднесуточная аудитория Facebook. Более того, она впервые уменьшилась — на 500 тысяч пользователей. Сейчас каждый день в социальную сеть заходит 1,929 миллиарда человек.

Reality Labs, инновационное подразделение Meta, которое занимается разработками для реализации проекта Метавселенной , в 2021 принесло компании значительные убытки. Прибыль, в основном от продажи VR-шлемов, составила $2,3 миллиарда, а расходы — $10,2 миллиарда — на 54,5% больше, чем в 2020 году. А в 2022 году, как сообщают в компании, расходы на создание Метавселенной возрастут еще больше, так как Meta планирует и дальше вкладываться в главное для себя направление.

, в 2021 принесло компании значительные убытки. Прибыль, в основном от продажи VR-шлемов, составила $2,3 миллиарда, а расходы — $10,2 миллиарда — на 54,5% больше, чем в 2020 году. А в 2022 году, как сообщают в компании, расходы на создание Метавселенной возрастут еще больше, так как Meta планирует и дальше вкладываться в главное для себя направление. Доходность одной акции Meta снизилась на 5%. За последний квартал 2021 года корпорация заработала $10,3 миллиарда, что на 8% ниже, чем за год до того.

Пессимизм инвесторов связывают с тем, что бизнес Meta не диверсифицирован: 98% доходов компании приходят от цифровой рекламы. По мнению обозревательницы Bloomberg Парми Олсон, приостановка роста аудитории обнажила эту уязвимость. Чем меньше пользователей, тем меньше доходов от рекламы, а других источников прибыли у компании почти нет. У других цифровых гигантов — Amazon Inc., Apple Inc. и Microsoft Corp. — больше источников дохода. Наиболее успешна в этом плане Microsoft, которая делает бизнес на продаже софта, облачных технологиях, социальных сетях, играх и других направлениях. Олсон считает, что хотя сейчас продажа рекламы все еще приносит гигантские прибыли, лет через пять компании, делающие на нее основную ставку, потеряют лидерство. И это — большая угроза для Meta.

Сам Цукерберг говорит, что его соцсеть столкнулась с сильной конкуренцией со стороны TikTok. В 2021 году китайская платформа для коротких видео, согласно данным американской компании Cloudflare, стала самым посещаемым сайтом в мире, обогнав Google. Facebook вытеснили на третье место.

Собственное исследование Facebook показало, что подростки проводят в TikTok в 2—3 раза больше времени, чем в Instagram. Количество тинейджеров среди американской аудитории приложений Meta уже сократилось на 13% в сравнении с 2019 годом. И упадет еще на 45% в течение следующих нескольких лет.

Meta не раскрывает аудиторию Instagram, но ежедневное количество пользователей всех соцсетей корпорации составляет сейчас 2,82 миллиарда, увеличившись на 10 миллионов пользователей во второй половине 2021 года.

В борьбе за юную аудиторию Facebook проигрывает не только TikTok, но и YouTube. Для того чтобы конкурировать с ними, Meta вложила значительные средства в разработку своего собственного сервиса коротких видео Reels. Также в одном из осенних отчетов Facebook озвучивали планы запустить в начале этого года тестирование Groups+ — расширенного функционала для сообществ. А еще соцсеть развивает инструменты размещения резюме и вакансий, вступая на этом поле в конкуренцию с LinkedIn.

Главную ставку Цукерберг делает на развитие Метавселенной. Он заявлял, что реализация этого проекта должна изменить интернет, превратив его в виртуальное пространство, где пользователи смогут взаимодействовать не только с информацией, но и с виртуальными предметами или аватарами других людей так, как это происходит в компьютерных играх. В своем посте от 3 февраля Марк Цукерберг написал, что внедрение Метавселенной затронет множество областей экономики.

Аппаратной основой для осуществления проекта является система виртуальной реальности Oculus, которая состоит из очков и манипуляторов. По словам Цукерберга, только на контент для очков Oculus пользователи уже потратили около одного миллиарда долларов.

Но Meta не одинока в своих амбициях изменить интернет. О планах создания своих вариантов метавселенных уже заявили Snap и Microsoft. Последняя, в частности, для этой цели купила производителя видеоигр Activision Blizzard почти за $70 миллиардов, что стало самой крупной сделкой в истории игровой индустрии.

По мнению аналитика цифрового рынка Адама Крисафулли, резкое падение стоимости акций Meta может стать переломным моментом для корпорации. Инвесторы уже опасаются, что компания вступает в период снижения темпов роста прибыли и охвата аудитории. Стоимость акций вряд ли быстро восстановится, если Meta не продемонстрирует какие-то обнадеживающие результаты.

Тем временем аналитики Bank of America, по данным Forbes, прогнозируют, что цифровой гигант придет в норму уже во второй половине 2022 года. По их мнению, акции компании остаются привлекательными для инвестиций, в частности, именно благодаря перспективам развития проекта Метавселенной.

Еще одним ударом по компании может стать европейское законодательство, которое обязывает компании хранить информацию местных пользователей на территории Евросоюза. В Meta заявляют, что если ЕС не пойдет на компромисс с компанией, результатом может стать даже прекращение работы Facebook и Instagram в Европе. Объясняют это тем, что обработка данных одновременно на разных континентах имеет решающее значение для бизнеса Facebook.

По данным исследования агентства Plusone social impact, в 2021 году Facebook по размеру украинской аудитории впервые уступила Instagram: 16,8 миллиона против 17,3 миллиона. Instagram в прошлом году выросла сразу на 2,3 миллиона. Количество пользователей TikTok в нашей стране — 12 миллионов, YouTube — 23,5 миллиона.



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