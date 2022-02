Все беспокоятся о полномасштабном вторжении России в Украину, а американские шоу снимают об этом сатирические скетчи. В них шутят о нерешительной Германии и предлагают Путину осваивать Сибирь

Тексты

YouTube / Saturday Night Live / «Бабель»

Уже несколько месяцев подряд мир обсуждает возможное масштабное вторжение России в Украину. У границ Украины находится 100-тысячная группировка российских войск. Все это время ситуацию в Украине освещают зарубежные СМИ. Новости о масштабной российской агрессии появляются на страницах The Guardian, The New York Times, The Washington Post и других изданий. Американские сатирические шоу, освещающие международную политику, тоже говорят об Украине — впервые со времен импичмента Дональда Трампа. Журналистка «Бабеля» Яна Собецкая посмотрела последние скетчи Saturday Night Live, The Late Show with Stephen Colbert, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon и рассказывает, о чем там шутят. Если коротко — насмехаются над Россией, которая «не собирается ни на кого нападать», но собирает войска, удивляются спокойному отношению к ситуации Владимира Зеленского и высмеивают политику Германии.

The Late Show with Stephen Colbert

«Может быть, украинцам нужна стена? Они бы хотели построить стену? У нас на южной границе есть длинная стена, которая нам не пригодится».

Американский комик Стивен Колберт фокусируется преимущественно на внутренних американских проблемах, но время от времени освещает в своей передаче и международную политику.

В 2019 году, когда весь мир обсуждал попытку Трампа надавить на Владимира Зеленского и заставить его расследовать дело Burisma, комик снял об этом целую серию выпусков.

После этого украинская тематика редко появлялась в передаче, однако на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения в Украину все изменилось. В течение последнего месяца Колберт сфокусировался на отношениях между Украиной и Россией и часто добавляет информацию о них в свою сатирическую подборку новостей.

The Late Show with Stephen Colbert рассказывает о скоплении российских войск на границе с Украиной, освещает противостояние Байдена и Путина, описывает, что думают украинцы о возможной агрессии.

В последнем выпуске Колберт отметил, что Владимир Зеленский и украинцы в целом на удивление спокойно относятся к возможности полномасштабной войны: «Знаете, кто, как я с удивлением узнал, не слишком беспокоится о том, что Владимир Путин может полностью уничтожить украинский суверенитет? Украинцы. На протяжении всего этого обострения их президент Владимир Зеленский, как ни странно, вел себя довольно спокойно».

Говоря о возможной угрозе, Колберт показал на карте, где сейчас находятся российские войска: «Россия даже разместила войска на запад от Украины, в Молдове. Это даже не на российской границе. Какое у них оправдание? «Это не вторжение, мы просто здесь, чтобы полюбоваться молдавскими пейзажами»?».

Однако не обошлось без ошибок — зрителям показали карту Украины без Крыма.

Saturday Night Live (SNL)

— А как насчет НАТО? Они готовы нас поддержать?

— Все страны дают Украине вооружение, кроме Германии. Она не хочет иметь с этим никакого дела.

— Ничего себе. Когда Германия не хочет идти на войну, понимаешь, насколько все плохо.

Об угрозе полномасштабной российской войны против Украины говорят и в Saturday Night Live, одном из самых популярных американских шоу, которое выходит каждую субботу на NBC. Передача известна своими острыми скетчами об американской политике и массовой культуре.

На прошлой неделе авторы шоу создали пародийный сюжет, в котором советники рассказывают Джо Байдену о ситуации вокруг Украины, отмечая, что войска на границе — не самое страшное. Россия пытается дезинформировать украинцев посредством пропаганды.

Советники показывают Байдену серию слайд-шоу с примерами российской дезинформации, содержащими месседжи вроде «Украинские границы подбираются к российским войскам», «Русские войска окружают Украину, чтобы обнять ее» и «Вы одинокая украинская женщина, желающая любви? Сто тысяч солдат находятся рядом».

Байден говорит, что на это не стоит обращать внимание — в конце концов, Россия распространяла дезинформацию и во время последних президентских выборов в США, но это не сработало. На что один из советников отвечает: «Ну, 40% американцев до сих пор думают, что вы проиграли выборы, потому вроде как сработало».

Некоторое время Байдена в SNL играл Джим Керри, однако сейчас роль исполняет комик Джеймс Остин Джонсон. Советников Байдена играют Кенан Томпсон, Алекс Моффат, Иго Нводим.

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

«Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Он сказал что-то вроде: «Если ты вторгнешься в Украину, Франции придется вмешаться в эту ситуацию». На что Путин ответил: «А теперь серьезно. Зачем ты позвонил?».

Говорит об Украине и еще один американский комик Джимми Фэллон. В новом выпуске своей программы The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, которая, как и SNL, выходит на NBC, Фэллон прокомментировал телефонный звонок между Владимиром Зеленским и Джо Байденом.

А именно то, как украинский президент попросил Байдена меньше говорить о масштабном российском вторжении, потому что это заставляет людей нервничать. «Да, украинский президент сказал, что нет никаких причин нервничать. А потом такой: «Если я вам буду нужен, знайте, что я буду бежать в Польшу», — пошутил Фэллон.

На самом деле Зеленский ничего не говорил о Польше — пользователи быстро указали на это в комментариях. Кроме этого, Фэллон отметил, что Байден — не единственный лидер, пытающийся урегулировать ситуацию и предотвратить возможный конфликт, и спародировал звонок Эмманюэля Макрона Владимиру Путину.

The Daily Show With Trevor Noah

«Путин говорит, что у России нет планов вторгаться в Украину. Наверное, эти 100 тысяч войск на границе ведут себя так же, как в ситуации, когда ты стоишь у входа в ресторан и просто читаешь меню: «Нет-нет, мы не собираемся сюда сейчас. Возможно, зайдем позже, по какому-то особому случаю».

Потенциальную российскую угрозу обсуждает также The Daily Show With Trevor Noah. Шоу выходит на телеканале Comedy Central в формате «фейкового выпуска новостей».

Ведущий Тревор Ноа сатирически комментирует происходящие в мире события. Начиная с прошлого месяца он обсуждает российскую агрессию в своих «новостных выпусках» и снимает тематические скетчи. В выпуске, вышедшем 25 января, комик рассказал о том, как Россия собирает войска на границе с Украиной, и пошутил, что России нет никакого смысла захватывать Украину: «Вы видели карту России? Пусть Путин просто поедет в Сибирь — это кусок земли размером с Украину, где живет только один человек».

В новом эпизоде от 4 февраля Ноа снова упомянул об Украине. Рассказывая о событиях последней недели, он пошутил, что, кажется, знает, почему Россия так боится вступления Украины в НАТО:

«НАТО сформировали для того, чтобы противостоять СССР. Затем Советский Союз распался, однако НАТО не ликвидировали. Альянс начал еще больше расширяться и приближаться к российским границам. С точки зрения России, это будто бы она проиграла в соревновании по боксу, а парень, который ее избил, заселился в соседнюю квартиру».

Авторы шоу также изобразили в сатирическом скетче заседание Совбеза ООН, которое 31 января США собрали по просьбе Украины. Главными героями скетча стали Россия, США, Украина и Германия.

The Daily Show высмеяло связи России и Германии в энергетическом секторе. В скетче США предупреждают Россию, что если она вторгнется в Украину, будут серьезные последствия. После этого спрашивают союзников, согласны ли они с этим. Немецкий представитель неуверенно соглашается, обнимая баррель российской нефти.

Не будьте такими нерешительными, как Германия и оформите «Бабелю» донат.