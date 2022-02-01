Украинские мультфильмы становятся лучше, но не дотягивают до западных. Только «Украденная принцесса» смогла отбить вложенные деньги. Почему? Мало денег? Не умеют рисовать? — Отвечают режиссеры, продюсеры и мультипликаторы

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В декабре 2022 года украинская студия Animagrad обещает выпустить в прокат новый анимационный фильм «Мавка. Лесная песня». Выход фильма уже несколько раз переносили, а критики ждут его с 2019 года. Летом 2021 года вышел «Гулливер возвращается», который Владимир Зеленский анонсировал еще в 2016 году, сейчас это самый дорогостоящий мультфильм украинского производства — на него потратили $10 миллионов. Производить полнометражные мультфильмы регулярно Украина начала не так давно. Первым украинским рисованным полным метром можно считать «Звериные войны» 2000 года от Одесской студии мультипликации. Был еще «В стране Альхоков» 1994 года той же студии. Обе ленты по уровню картинки простые, если не примитивные. Возрождение большой анимации в Украине началось в 2014 году, когда вышел «Бабай» от студии «Укранімафільм», задавший три тренда. Первый — использование национального фольклора и колорита. Второй — эксплуатация известных широкой публике, но свободных от авторских прав персонажей. И третий тренд — все украинские полнометражки критиковали за слабые сценарии. Недостатки графики критики прощали, ссылаясь на проблемы роста. Но зрители на украинскую анимацию ходили неохотно. В прокате «Бабай» провалился. 3D-проекты «Никита Кожемяка» и «Клара и волшебный дракон» тоже не собрали кассу в кинотеатрах. А 2D-мультфильм «Виктор_Робот» от студии «Червоний собака» выходил только в ограниченный прокат, зато получил приз зрительских симпатий на Одесском международном кинофестивале. Отчасти окупился один проект — «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» от студии Animagrad, но в основном за счет международного проката. Создатели «Гулливера» тоже надеются на прокат в других странах. «Бабель» поговорил с создателями украинских анимационных фильмов и рассказывает, какие проекты выйдут в ближайшем будущем и что мешает отечественным мультипликаторам делать фильмы на уровне, к примеру, Ирландии, которая создает их в 20 раз больше, чем Украина.

«Гулливер возвращается». Самый дорогой украинский мультфильм от Владимира Зеленского

Автор идеи мультфильма «Гулливер возвращается» — Владимир Зеленский. Правда, придумал ее он задолго до того, как начал свою избирательную кампанию. В 2016 году проект подали на питчинг Госкино. Но после того, как «Квартал» раскритиковали за шутки в Юрмале, где Украину сравнивали с попрошайкой, Зеленский отозвал мультфильм с питчинга.

Украинские полнометражные мультфильмы: 2014 — «Бабай» (студия «Укранімафільм»)

2016 — «Никита Кожемяка» (Panama Grand Prix)

2018 — «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» (Animagrad)

2019 — «Клара и волшебный дракон» (Image Pictures)

2020 — «Виктор_Робот» («Червоний собака»)

2021 — «Гулливер возвращается» (95 animation studio)

2022 — «Мавка. Лесная песня» (Animagrad)

2023 — «Азарт» (Eidetic Pictures)

2023 — «23 обиды Пети Пяточкина» (KAPI)

2024 — «Роксолана» (Animagrad)

Банкир Олег Ходачук, который через полгода стал генеральным продюсером мультфильма, говорит, что был рад отсутствию госфинансирования — не хотел иметь дело с бюджетными деньгами из принципа. А до 2017 года бизнесмен вообще не имел никакого отношения к кинопроизводству.

«Квартал» решил приобщить к своим проектам свежую кровь. Они позвали меня на встречу. Там был я, Зеленский и оба брата Шефиры. Предложили мне на выбор несколько кинопроектов и один мультфильм. Я выбрал анимацию, потому что в коммерческий успех украинских фильмов не верю», — рассказывает «Бабелю» Ходачук.

Олег Ходачук поставил кварталовцам условие: все должно быть сделано в самом высоком качестве. Поэтому бюджет постепенно вырос с трех с половиной до десяти миллионов долларов, что сделало мультфильм самым дорогим проектом в истории украинской анимации. Половину этих средств бизнесмен вложил из собственного кармана.

Олег Ходачук Facebook

Чтобы достичь намеченной планки качества, к работе привлекли двух специалистов из Голливуда. Режиссером анимации стал Тони Бонилла, работавший мультипликатором над многими диснеевскими проектами, в частности «Ваяной» и «Зоотрополисом». К редактированию сценария подключили Майкла Райана, который в 2016 году получил «Эмми» за сценарий мультфильма «Да здравствует король Джулиан».

«Я сказал Тони не принимать у нас ни одного шота, пока картинка не будет соответствовать всем стандартам «Диснея». В результате на то, чтобы сделать несколько первых секунд, у нас ушло полтора года. Затем мы смогли сдать за месяц 10 секунд, дальше — 30 секунд. И, наконец, вышли на коммерческие объемы — 5 минут в месяц», — говорит Ходачук.

Этапы производства анимационного полного метра: Девелопмент — разработка идеи. Сначала пишут синопсис — описание проекта в общих чертах. На его основе пишется сценарий, персонажи, их характер и мотивация. Выбирается стиль анимации, ее тип — 2D или 3D. После этого рисуется сториборд — раскадровка. Он напоминает комикс с репликами героев. Следующий этап — создание аниматика. Это набросок мультфильма в движении, черно-белый, с тестовой озвучкой. Сценарий, сториборд и аниматик часто переделывают по много раз. Продюсеры тем временем ищут деньги, ходят на питчинги, показывают наработки инвесторам.

Препродакшен — выбирают режиссера, других ключевых специалистов, продумывают организацию процесса и расписывают календарный план.

Продакшен — основная часть. Руководство перенимает на себя режиссер, он же является главным ответственным лицом. Весь хронометраж мультфильма делится на шоты — это неразрывная последовательность кадров, которая длится несколько секунд. Для того чтобы сделать рисованных героев максимально живыми и убедительными, снимают референсы с настоящих людей. Актеры отыгрывают эмоции, это фиксируют на обычную камеру, чтобы аниматоры могли повторить те же движения. Технология мокапа и захвата лица в высокобюджетных проектах не используются как слишком грубые.

Постпродакшен — финальный монтаж, озвучка, добавление титров и активная промокампания. В наших реалиях — еще и дублирование на украинский язык, так как почти все мультфильмы делаются на английском и персонажи двигают губами соответственно. Причина — ориентация продукта на экспорт.

Последний этап — релиз. Чтобы мультфильм окупился, он должен собрать в прокате вдвое больше денег, чем стоило его производство, так как минимум 50% кассы забирают себе кинотеатры. Для полной картины надо учитывать доход от показа на телевидении, продажи на онлайн-платформах, реализацию мерча и лицензионных прав на использование персонажей. Создание современного полнометражного мультфильма в среднем занимает пять лет.

Поиски главного режиссера привели в Россию. На эту должность пригласили Илью Максимова, до этого работавшего на известную студию «Мельница» и руководившего производством таких мультфильмов, как «Карлик Нос» и «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». За российское гражданство режиссера создателям «Гулливера2» потом прилетело от критиков, хотя Олег Ходачук уверяет, что Илья — человек абсолютно проукраинский. Все три года, пока шла работа, Максимов жил в Киеве и, пожалуй, здесь бы и остался, если бы не заболели родители.

Завершили съемку в 2021 году. Начало украинского проката несколько раз переносили из-за коронавируса и, в конце концов, он стартовал ко Дню Независимости. На презентации для прессы ленту почему-то называли первой украинской анимационной полнометражкой.

В отечественных кинотеатрах мультфильму удалось 15 миллионов гривен, что составляет около 5% от бюджета. В конце января 2022 года его пустили в прокат в Бразилии. Дальше будет Колумбия, затем — Северная Америка. В том, что в результате лента окупится, генеральный продюсер не сомневается.

«Мы продали наш мультфильм в 71 страну. В апреле «Гулливера» покажут на 12 тысячах экранов в Китае. Пробиться в кинотеатры этой страны очень тяжело. Здесь, наверное, сыграло роль то, что на очень большом и престижном фестивале в Шанхае, который называют «азиатским Оскаром» мы попали в список пяти номинантов в категории «лучший анимационный фильм», — утверждает он.

К промо мультфильма подключили IT-компанию с украинскими корнями. Reface — популярное в США и не только мобильное приложение, которое в видеороликах заменяет лицо героя на лицо пользователя. В тех странах, где стартует прокат, Reface будет выводить ролики с «Гулливером» в топ.

«Я с этим мультфильмом лично объездил многие уважаемые фестивали и кинорынки мира. Я был в Каннах, на «Берлинале», был на фестивале во Франции. Когда у нас уже было что показать, все удивлялись тому, как ноунейм студия смогла за столь короткий промежуток времени выйти на такой уровень качества», — говорит Олег Ходачук.

К картинке нареканий действительно почти не возникло. А вот сюжет беспощадно критикуют почти в каждой рецензии. Авторы указывают на значительные сюжетные дыры и непонятность мира, где происходит история. То, что связь с литературным первоисточником почти отсутствует, вполне традиционно для мультфильмов. Но почему главный герой одного с лилипутами размера — сюжет не объяснил. Хотя в этом и заключалась его главная философская и воспитательная идея — показать, что гигантом человека делает не рост, а его дела.

Зрители в своих реакциях поделились 50 на 50. Олег Ходачук считает, что значительная часть гневных отзывов связана скорее с персоной Зеленского, чем с самим мультфильмом.

Сейчас, по словам продюсера, 95 animation studio готовится к запуску производства нового полнометражного мультфильма. Вероятно, с тем же главным героем. Но, прежде чем приступить к продакшену, инвесторы хотят убедиться в коммерческой отдаче первого детища.

«Со вторым продуктом будет проще, быстрее и вдвое дешевле, потому что нам уже не придется учиться чуть ли не с нуля», — заключает Олег Ходачук.

«23 обиды Пети Пяточкина». Мультфильм о мальчике, которого отказались продавать в чужие руки

Название анимационной студии KAPI напрямую связано со знаменитым мультфильмом о Капитошке. Детская писательница Наталья Гузеева создала этого персонажа еще в 1980 году. Она же «мама» не менее известного Пети Пяточкина. Долгое время работала сценаристом и редактором в студии «Укранімафільм», а в 1995 году переехала в Германию.

«Был такой период, когда ко мне обращались крупные студии, среди которых очень известные. Они просили продать им моих персонажей и их истории. Все хотели эксклюзивное право. То есть они платят деньги и делают все, что хотят. А мне потом, чтобы написать новую книгу про Петю или как-то по-другому использовать персонажа, приходилось бы спрашивать у них разрешение, согласовывать и, скорее всего, даже платить», — рассказывает «Бабелю» Наталья.

Чтобы не отдавать родных героев в чужие руки, Наталья и ее муж Михаил Маргулис основали собственную студию. Наталья там выполняет роль главного сценариста, Михаил — генерального продюсера.

Работу над новым мультфильмом о Пяточкине студия KAPI начала в 2017 году. Минкультуры Украины покрыло 30% бюджета картины, но деньги быстро кончились. По словам Натальи, на начальном этапе инвесторы проявляли большой интерес к проекту, но потом из-за пандемии все замедлилось. К тому же умер человек, который собирался в значительной мере профинансировать создание мультфильма.

«Мультфильм сделан на 60% и пока поставлен на паузу. Ищем источники финансирования. Сейчас, если нет $2 миллионов, к созданию мультфильма лучше даже не приступать. Проще собрать такие деньги, когда инвесторов много и каждый кладет в общую корзину сравнительно небольшие суммы. Поэтому к проекту, помимо нашей студии, подключили представителей еще шести стран», — объясняет Наталья.

На сайте студии KAPI написано, что мультфильм должен выйти в конце лета — в начале осени 2022 года. Но по словам Натальи Гузеевой, этого, к сожалению, не произойдет. Премьера переносится на 2023 год. И, похоже, сроки еще могут поменяться.

Когда Наталья писала сценарий для нового мультфильма, она, как и коллеги из других украинских студий, ориентировалась на зарубежного зрителя. Говорит, что адаптировать в первую очередь пришлось общий фон истории.

«Здесь, в Европе, по-другому относятся к детям. С ними стараются говорить на равных, учитывать индивидуальность каждого. Не применяют приказной или менторский тон. Так как действие сказки происходит в Украине, я изначально ее писала в декорациях нашей ментальности. В сценарии же отношения между взрослыми и детьми приближены к европейским семейным ценностям», — говорит она.

По словам Натальи, сейчас главный проект студии — полнометражный мультфильм «Далия и красная книга», который делается в копродукции с Аргентиной. По сюжету маленькая девочка отправляется в путешествие по страницам сказки, которую написал ее недавно умерший отец. Помимо этого, студия уже выпустила две короткометражки и один короткий мультсериал.

«Азарт» на движке Unreal Engine. Мультфильм, который не мультфильм

В 2009 году в Украине вышел 177-страничный графический роман «Азарт». Мрачный комикс в темной эстетике неонуара рассказывает криминальную историю, происходящую в Одессе. Алексей Пантелеев — автор истории и теперь генеральный продюсер студии Eidetic Pictures — признается «Бабелю», что этот сюжет он изначально придумал для экранизации, а создание графического романа было этапом на пути к этой цели.

«Азарт» должен стать первой украинской полнометражной анимацией для взрослых. Ленту делают на движке Unreal Engine, предназначенном для компьютерных игр. На нем реализованы десятки игровых проектов, среди последних, например, Mortal Kombat 11. Движок условно бесплатный в использовании, разработчики контента обязаны выплатить только роялти — 5% от общего дохода.

Алексей Пантелеев выполняет в проекте сразу три роли: режиссера, сценариста и продюсера. В 2019 году Госкино выделило на съемки «Азарта» 28 миллионов гривен. Студия заявляет, что это половина от нужной суммы. Таким образом, официальный бюджет картины — около $2 миллионов.

ideo-grafika.com

ideo-grafika.com

Процесс создания картины больше напоминает кинопроизводство, чем мультипликацию. Только все декорации существуют в виртуальной реальности, а создают их геймдизайнеры. Персонажи приводятся в движение технологией мокапа, то есть актеры надевают костюмы с датчиками и отыгрывают роли. Мимика считывается с помощью алгоритмов захвата лица.

Актеры используют шлемы и манипуляторы виртуальной реальности, чтобы вжиться в роль. Надевая их, они переносятся в мир фильма — например, чтобы почувствовать атмосферу места, где предстоит разыграть сцену.

«Это позволяет нам быть гибкими и не привязываться к сториборду, как в традиционной мультипликации. Есть пространство для импровизации», — говорит Алексей Пантелеев.

Как пример такого творческого отхода от изначального сценария он приводит историю с музыкантами из ТНМК. В одной из сцен они выступают в ночном клубе. Фоззи и Фаготу так понравилось оживлять с помощью мокап-костюмов своих 3D-двойников, что Олег Пантелеев предложил им камео.

Автор мультфильма обещает, что зритель узнает на экране Одессу, только переосмысленную под кинокомикс. Перед стартом съемок режиссер с небольшой командой провел локейшн скаутинг — они поехали на место и целую неделю снимали и фотографировали город. Теперь у них есть 3D-модели статуи Дюка, Потемкинской лестницы, Одесского порта и многих других мест.

Продакшен картины запустили летом 2020 года. Сейчас фильм на стадии монтажа. Отснято 2,5 часа контента. Насколько будут сокращать — режиссер еще не решил. Не решен и вопрос о том, как будет выглядеть конечный вариант картинки, какие фильтры и эффекты применят, чтобы добиться необходимой мрачности и тягучести.

Для широкой публики создатели «Азарта» пока что не выпускали ни тизеров, ни трейлеров. Есть только ролики для внутреннего пользования — больше всего они напоминают кат-сцены в играх, с характерной угловатостью движений персонажей. Алексей Пантелеев говорит, что судить по ним о том, каким будет конечный продукт, нельзя.

Мультфильм планируют закончить осенью 2022 года, а выпустить в 2023-м. Но вопросы с дистрибуцией тоже не закрыты. Режиссер пока не готов сказать, будут ли «Азарт» показывать в кинотеатрах или разместят только на онлайн-платформах — предварительных договоров пока нет.

«Руслан и Людмила», «Мавка» и «Роксолана». Три сильных женских характера от студии Animagrad

Студия Animagrad является частью холдинга Film.ua и заявляет об амбициях стать самой большой анимационной компанией в Восточной Европе, планируя выпускать по одному полнометражному мультфильму в год. Сейчас Animagrad — лидер украинского рынка. Студию основали в 2012 году, среди первых работ был комедийный сериал «Сказочная Русь» для «Квартала 95».

В 2013 году Animagrad начала работу над своей первой полнометражкой — «Украденная принцесса: Руслан и Людмила». Он вышел в 2018 году и стал первым не убыточным украинским мультфильмом — при бюджете $3,7 миллиона в международном прокате картина собрала почти $7 миллионов. Еще до официальной премьеры мультфильм закупили 30 стран. В Индии, например, он стал первой зарубежной, но не американской, анимационной картиной, которая вышла в широкий прокат.

Сюжет «Руслана и Людмилы» основан на сказке Александра Пушкина. Но так как вскоре после запуска стадии девелопмента началась российско-украинская война, создателям мультфильма пришлось скрыть на питчинге Госкино, что сюжет основан на произведении российского классика, — иначе деньги не давали. В итоге государство выделило на производство 20 миллионов гривен, что составило около 20% бюджета. Впрочем, от Пушкина в мультфильме мало что осталось, разве что общая канва и имена персонажей.

«Руслана и Людмилу» мы делали пять лет и только два из них работали над анимацией. У нас было три варианта сценария. И финальный мы правили уже тогда, когда начали производство, хотя так делать неправильно», — рассказывает «Бабелю» режиссер картины Олег Маламуж.

Сейчас он руководит созданием «Мавки». У нового мультфильма есть еще один режиссер — Саша Рубан. Для первой полнометражки Animagrad она придумала тексты к двум песням, одну из которых, звучащую во время титров, спела Джамала. Бюджет «Мавки» — около $7 миллионов, из которых государство выделило 25%.

По словам Олега Маламужа, работу над анимацией закончат летом. К созданию мультфильма подключили 400 специалистов. Дату премьеры назначили на 29 декабря 2022 года. Права на распространение фильма уже приобрели 10 международных компаний, которые занимаются прокатом в странах Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и Азии.

Сценарист новой картины тот же, что и у предыдущей, — Ярослав Войцешек. Сюжет основан на пьесе «Лесная песня» Леси Украинки. Но, похоже, из первоисточника взяли даже не канву истории, а только имена и мифический антураж. Расхождения с оригиналом не помешали издать пьесу Леси Украинки в кинообложке — с веселой мультяшной Мавкой. Это стало лишь малой частью мощной промокампании, еще выпускают брендированные товары и украшения, есть тематические приложения дополненной реальности на смартфонах, свой сайт на трех языках, большой спецпроект и еще многое другое.

Чтобы понять, как Мавка должна двигаться, для съемки референсов пригласили балерину Екатерину Кухар, которая играет Мавку на сцене Национальной оперы. Благодаря ей героиня приобрела грацию и воздушность.

После того как «Мавку» доделают, команда Animagrad под руководством все того же режиссера Олега Маламужа примется за новый проект — «Роксолану». Сценарий есть, государственная поддержка есть, но производство пока на паузе. На экраны мультфильм планируют выпустить в 2024 году. Стиль 3D-анимации анонсировали как чуть менее реалистичный и более детский, чем в «Мавке».

«На питчингах Держкино «Роксолана» получила очень хорошие оценки. На мой взгляд история удалась, она легко читается, легко рисуется. Кажется, на этот раз у нас вышел по-настоящему хороший сценарий — микс драмы и драйвовой комедии с бойкими шуточками. Научились попадать в яблочко», — говорит Олег Маламуж.

Мультфильм не исторический, а фэнтезийный — сказка о том, как веселая украинская девушка вместе с султаном, преодолевая распри, спасают мир от злого некроманта.

«Продюсеры берут образы, которые знают все. Чем больше узнаваемость персонажа, тем больше зрителей. Один из навыков, которые я приобрел за последние годы, — это адаптация любой истории под аудиторию 3+. «Лесная песня» тоже ведь совсем не детская. А если дословно экранизировать «Руслана и Людмилу», получится жесткое фэнтези», — объясняет Олег Маламуж.

Когда в Украине перестанут делать «под Дисней» и почему анимация нуждается в новых кадрах

«В советское время «коммерческое кино» как ругательство было. Никто особо не задумывался, для какой аудитории делается мультфильм, какая будет реакция зрителей. Зато их показывали по телевизору и не было никаких проблем с донесением до аудитории. В этом плане была свобода творчества», — говорит сценаристка «Пети Пяточкина» Наталья Гузеева.

Комментируя то, что больше всего критики достается сценариям украинских полнометражных мультфильмов, она говорит, что не всегда можно судить об истории и ее авторе по тому результату, который получился.

«Не зря говорят, если фильм хороший — молодец режиссер, если плохой — виноват сценарист», — отмечает она.

С Гузеевой согласен и режиссер Animagrad Олег Маламуж. «А в кино у нас разве сильные сценарии? Это общая проблема для всей индустрии. Возможно, корень проблемы кроется в том, что в советское время вся сценарная школа была в Москве. Кроме того, каждый фильм не может быть шедевром. Большие студии специально запускают в производство много проектов, потому что знают, что из десяти картин будет два блокбастера, три фильма просто окупятся, три выйдут в ноль, а два — провалятся. Для меня это рулетка, учесть наперед можно только 50% факторов», — говорит он.

Его коллега, одна из режиссеров «Мавки» Саша Рубан отмечает, что украинские мультфильмы соперничают на экранах не с произведениями других отечественных студий, а с мощной машиной Голливуда.

Саша Рубан Facebook

«Сейчас планка качества для коммерческой анимации поднята очень высоко. Это очень сложный и дорогой вид искусства. И то, что для других направлений звучит как внушительные суммы денег, для анимации всегда маловато. Хотя и нам уже есть чему поучить зарубежных коллег. Например, как создавать достойную полнометражную анимацию за таких скромные деньги в трудных условиях», — говорит она.

Все специалисты, с которыми поговорил «Бабель», сходятся в одном: главный ресурс отечественной анимации — аниматоры. Многие украинские мультипликаторы, еще задолго до возрождения украинской школы, набили руку в студии «Борисфен», которая с конца 1990-х делала продукцию на заказ французской компании Millimages / Bacfilms. В 2014 году сотрудничество с французами закончилось — вместо украинцев они наняли мультипликаторов из Китая и Южной Кореи.

Сейчас, по словам Олега Маламужа, средняя зарплата аниматора в Украине — $1 000. Одна из актуальных проблем — конкуренция за кадры с геймдевелопментом, где выше зарплаты.

В Украине специалистов-мультипликаторов сейчас около трех тысяч. Но нужно больше, особенно учитывая то, что в этой сфере есть специализации. Сторибордист — это одна профессия, разработчик моделей персонажей — другая. И таких направлений множество. Например, в каждой студии есть целый отдел, который занимается только тем, что прорисовывает движения ткани, волос, воды и прочих текстур.

Многие, набив руку, уезжают работать на Запад. Во всех больших студиях мира можно найти выходцев из Украины. И тут отечественным студиям оказал услугу коронавирус — дистанционная работа и раньше в этой сфере была распространенной, но теперь она стала стандартом. Поэтому многие работают на западные кампании, набираются ценного опыта, но все-таки остаются в стране.

Олег Маламуж считает важнейшим приоритетом анимационное образование. Поэтому он уже два года руководит самой большой школой мультипликации в стране — на базе онлайн-университета Projector, и ведет там курс 2D-анимации, а его жена Ирина — курсы анимационных сценариев, интегрированные с изучением детской психологии. Есть направление режиссуры, сторибордирования и другие. Амбиции — создать полноценный факультет с трехгодичной программой.

«Сейчас мы закрываем те направления, где недостача кадров больше всего. Вот скоро у нас первый режиссерский курс выпустится — и эти ребята уже знают, как делать полнометражки. Мои студенты помогли мне создать первый сториборд и аниматик «Роксоланы», с которым мы пошли на питчинг Минкультуры, в результате чего потом получили госфинансирование — 25 миллионов гривен. Все сотрудники Animagrad тогда были заняты на «Мавке», и мои ученики очень помогли. И получили опыт», — говорит Маламуж.

Олег Маламуж prjctr.com

Режиссер отмечает, что в Европе и Америке анимационное образование находится на совершенно другом уровне.

«Они, помимо прочего, готовят теоретические труды, в которых мультипликация рассматривается как искусство, изучается ее влияние на общество. Это двигает индустрию вперед. У нас же, в Украине, только в Карпенко-Карого есть направление анимации, но там готовят лишь режиссеров и у них проблемы с современной технической базой», — считает он.

Режиссер говорит, что Украина имеет потенциал встать в один ряд с важными на мировой карте анимации странами — Ирландией и Францией. Маламуж говорит, что Ирландия делает в 20 раз больше анимации, чем Украина, хотя там живут всего 5 миллионов человек. Но в Ирландии есть филиалы больших американских компаний — Cartoon Network, Hasbro, Nickelodeon и других. Государство поощряет эту индустрию, у них очень комфортная налоговая политика. В Ирландии студия на 50—60 человек считается маленькой, в Украине — большой.

Отвечая на вопрос, когда в Украине начнут делать полнометражные мультфильмы с оригинальной рисовкой, а не по диснеевским лекалам, Олег Маламуж говорит: «Когда индустрия встанет на ноги». Сначала нужно научиться зарабатывать деньги, потом — заниматься творческими экспериментами.

«Например, многим сейчас нравятся 2D-мультфильмы ирландской студии Cartoon Saloon — «Тайна аббатства Келлс», «Волчья стража» и другие. Но у них есть два подразделения: первое занимается коммерцией, рекламой и аутсорсом, второе — делает красивые полнометражки. Потому что их мультфильмы сами по себе прибыли не приносят — прокат слабый. Но благодаря такой бизнес-модели они могут их производить», — рассказывает Маламуж.

В Украине сейчас появляется множество студий, большинство из них делают короткометражки или рекламную продукцию, ролики для YouTube. Так что, как считает Олег Маламуж, анимация в Украине — сфера роста. И она нуждается в новых профессионалах. Только все, с кем поговорил «Бабель», подчеркивают, что это совсем не профессия мечты. Творчеством в больших студиях занимается небольшая часть команды, остальные проводят свои дни в тяжелом, однообразном и кропотливом труде.

«Хаяо Миядзаки сказал, что анимация — это не то, когда ты берешь карандаш и рисуешь ровную линию. Анимация — это когда ты пытаешься отыскать линию, которая скрыта внутри тебя самого. Вот и нам стоит отыскать в себе что-то очень важное и сокровенное, очистить от шелухи поверхностного, умножить это на крепкую команду специалистов, добавить добрую щепотку качественного планирования, приплюсовать реальный бюджет, дать настояться истории на целях персонажей, аккуратно замесить на реальных сроках и — вуаля! Рецепт успешного мультфильма в кармане», — подводит черту Саша Рубан.



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