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В США вышли первые эпизоды документального сериала «Секреты Playboy». Они о газлайтинге, боди- и слатшейминге в особняке Хью Хефнера. Но в прошлом веке этих слов не знали — (почти) все были в восторге

Автор:
Катерина Коберник
Дата:

Getty Images / «Бабель»

В конце января на американском телеканале A&E вышли первые два эпизода документального сериала «Секреты Playboy». Премьеру шоу из десяти эпизодов ждали с лета прошлого года. Авторы анонсировали эксклюзивные интервью и правду об империи основателя Playboy Хью Хефнера, которую он много лет пытался скрывать. Судить о том, насколько сенсационным получился сериал, пока рано. Мы посмотрели два первых эпизода и кратко пересказываем воспоминания бывших подружек медиамагната, его близких друзей и неслучайных свидетелей громких вечеринок в легендарном особняке Хефнера в Лос-Анджелесе.

Режиссер сериала, журналистка Александра Дин сразу предупреждает зрителей, что ее фильм — это женский взгляд на историю Playboy, мужских было достаточно. Поэтому главные героини двух первых эпизодов — тоже женщины, в том числе многолетняя подружка Хефнера Холли Мэдисон и дочь его личного доктора и друга Дженнифер Сагинор. Впервые она попала в поместье Хефнера в Лос-Анджелесе в шесть лет, получила отдельную комнату и стала свидетельницей всего, чем жили постояльцы и гости особняка.

Дженнифер Сагинор впервые попала в особняк Хефнера в 6 лет. С тех пор она была свидетельницей громких вечеринок и оргий.

Netflix

В первых двух эпизодах женщины рассказывают о том, почему публичный и реальный образы Хефнера так сильно различались. Для этого он сделал немало. Первый номер Playboy с Мэрилин Монро на обложке вышел в 1953 году — Хефнеру тогда было всего 27 лет. Журнал разошелся 50-тысячным тиражом. С тех пор для миллионов людей Хефнер стал символом перемен и отцом сексуальной революции. Начиная с 1950-х годов он не раз публично поддерживал ЛГБТ-движение и однополые браки. Также открыто выступал против сегрегации — постоянно звал на свои вечеринки темнокожих, организовывал джазовые фестивали с их участием и публиковал в Playboy интервью Мухаммеда Али и Мартина Лютера Кинга. Сам Хефнер считал себя едва ли не главным союзником женщин в борьбе за личную свободу и право на сексуальность. Феминистки тех времен, правда, думали иначе — они постоянно обвиняли Хефнера в объективации женщин и в публичных дискуссиях просили не называть всех подряд унизительным словом girls (девушки).

Хефнер был активным противником сегрегации — он постоянно приглашал на свои вечеринки темнокожих.

Getty Images / «Бабель»

Эти факты и воспоминания нескольких друзей Хефнера — то немногое хорошее, что есть в первых двух эпизодах о медиамагнате. О другой, менее известной стороне его жизни рассказывают бывшие подружки. В их историях нет ни слова об уважении, поддержке и равноправии. Вот главные тезисы.

Легендарное место в особняке Playboy — грот в бассейне.

Getty Images / «Бабель»

Еще до релиза первых эпизодов сериала новые собственники Playboy, компания PLBY Group, опубликовали открытое письмо. Они заявили, что верят и поддерживают женщин, которые решили рассказать о своем опыте. В письме также напомнили, что семья Хефнера больше не имеет отношения к компании, а 80% ее сотрудников — женщины.

Что касается особняка Хефнера, сейчас он принадлежит его соседу, финансисту Дарену Мотрополусу. Хефнер продал дом за год до смерти в сто раз дороже, чем купил — за $100 миллионов.