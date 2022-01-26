Говорят, России нужен повод для войны. Но это не обязательно: его всегда можно выдумать, а если не получается ― устроить провокацию. Вот как это делали Гитлер, Сталин и другие генералы с диктаторами

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Narodowe Archiwum Cyfrowe

С марта прошлого года Россия стягивает войска к украинским границам и в оккупированный Крым. В последние месяцы о возможном масштабном вторжении России в Украину говорит весь мир. И украинская, и зарубежные разведки не исключают, что Россия может пойти на провокацию, чтобы получить повод для вторжения. Например, обстрелять своих военных и обвинить в этом украинскую армию. Кремлю такое проделывать не впервой. Так СССР начал войну против Финляндии — чтобы формально обойти пакт о ненападении, обстрелял свои позиции и обвинил в этом финнов. Так же поступил и Гитлер во время вторжения в Польшу. Есть и другие примеры, когда формальным поводом для конфликта становился футбол и даже ошибка в Google Maps. «Бабель» вспоминает истории военных провокаций и неожиданных поводов для конфликтов между странами. И в конце бонус: поучительная история африканского диктатора, который побеждал в вымышленных войнах, а когда решился на настоящее вторжение, то проиграл.

Греция против Болгарии, 19 октября 1925 года

Отношения между Грецией и Болгарией были натянутыми с начала XX века из-за спорных приграничных территорий. Страны воевали друг с другом в Первой мировой, поэтому у них осталось много взаимных претензий.

В октябре 1925 года греческий пограничник пошел искать свою потерявшуюся собаку, зашел на территорию Болгарии, где его застрелили болгарские часовые. Болгарская сторона принесла извинения и предложила создать совместную комиссию для расследования инцидента. В Греции как раз готовились к президентским выборам. Греческий генерал Теодорос Пангалос, который руководил правительством, решил использовать инцидент для повышения своей популярности. Он заявил, что это была намеренная провокация, и 22 октября отправил войска для вторжения на территорию Болгарии. Греки заняли несколько сел и попытались взять штурмом приграничный город Петрич, но не смогли.

Болгария обратилась к Лиге Наций, аналогу современной ООН, с просьбой урегулировать конфликт. Лига приказала грекам прекратить огонь, вывести войска и заплатить Болгарии 45 тысяч фунтов стерлингов. Греция подчинилась и 29 октября вывела войска с территории Болгарии, но при этом греческие солдаты разграбили и сожгли занятые ими болгарские села, угнали скот и вывезли урожай. По болгарским оценкам, греки потеряли 120 солдат, а потери Болгарии — один офицер, 4 солдата, 4 добровольца, 10 мирных жителей. Греки заявили, что потеряли 5 человек и захватили 15 болгарских военнопленных.

Первая полоса французской газеты Le Petit Journal, посвященная нападению Греции на Болгарию в 1925 году. Getty Images

Германия против Польши, 31 августа 1939 года

В конце августа 1939 года Германия планировала нападение на Польшу. Но нужен был правдоподобный предлог. Тогда нацисты решили пустить в ход операцию под кодовым названием «Консервы». Ее суть состояла в том, чтобы инсценировать нападение на свою территорию «под чужим флагом». Идея операции родилась у обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха еще годом ранее, когда Германия аннексировала у Чехословакии Судетскую область. Но тогда Франция и Великобритания фактически заставили Чехословакию отдать Гитлеру Судеты, чтобы не допустить большой войны в Европе.

Теперь идея пригодилась для дискредитации Польши. Согласно сценарию Гейдриха, сотрудники СС, переодетые в польскую военную форму, должны были напасть на радиостанцию в Гляйвице и передать в эфир антигерманское послание на польском языке. Роль «погибших во время нападения» исполняли заключенные концлагерей, которых заранее убили, а трупы привезли на место инцидента. На эсэсовском жаргоне они назывались «консервами», отсюда и название операции. Кодовым сигналом к действию стала фраза Гейдриха: «Бабушка умерла». Операцию провели около восьми часов вечера 31 августа 1939 года, длилась она не более четырех минут.

На следующий день Гитлер обратился к немецкому народу и заявил, что Польша напала на Германию. К этому моменту немецкие войска уже начали вторжение на польскую территорию по всей линии границы. Так началась Вторая мировая война. За месяц Германия совместно с Советским Союзом оккупировала и поделила Польшу.

Немецкие солдаты ломают польский пограничный шлагбаум в Сопоте неподалеку от Гданьского залива, 1 сентября 1939 года. Wikimedia

СССР против Финляндии, 26 ноября 1939 года

Отношения Финляндии и СССР не задались еще со времен прихода к власти большевиков в 1917 году. Очередное обострение возникло в конце 1930-х годов. Сначала Кремль пытался давить дипломатическими методами. От финнов потребовали разместить у себя советские военные базы, затем — уступить несколько приграничных островов в Балтийском море. А позже появилось новое требование — отодвинуть границу на Карельском перешейке на 90 километров на запад от Ленинграда (сейчас Санкт-Петербург), чтобы «обеспечить его безопасность». Все эти предложения финские дипломаты отклоняли.

С началом Второй мировой войны обстановка на советско-финской границе стала накаляться. Однако между СССР и Финляндией действовал пакт о ненападении. Чтобы получить формальный повод для его разрыва, советские войска 26 ноября 1939 года обстреляли из артиллерии свои же позиции около приграничного села Майнила. В результате обстрела погибли 4 военных, а 9 были ранены. Советская пропаганда тут же объявила этот инцидент «наглой провокацией финляндской военщины» и призвала «ответить тройным ударом».

Финны предложили создать совместную комиссию для расследования инцидента и обоюдно отвести войска от границы. Но в Кремле ответили, что «уже поздно», в одностороннем порядке разорвали пакт о ненападении, и 30 ноября 1939 года четыре советские армии вторглись в Финляндию на разных участках границы от Карельского перешейка до Заполярья. В тот же день авиация стала бомбить финскую столицу Хельсинки.

Так началась советско-финская война. Но быстрой и победоносной, как планировали в советском руководстве, она не получилась. Красная армия увязла в финских лесах и болотах. А финские солдаты разработали успешную партизанскую тактику. Только к марту 1940 года советская армия перегруппировалась, усилилась и прорвала оборону финнов, вынудив их согласиться на невыгодный мирный договор. В итоге СССР потерял примерно в сто раз больше солдат, а Финляндия — примерно десятую часть своей территории.

Финские пулеметчики во время советско-финской войны, 21 февраля 1940 года. Sa-kuva

Сальвадор против Гондураса, 14 июля 1969 года

Еще с 1930-х годов сальвадорцы стали нелегально перебираться в соседний Гондурас. Здесь они захватывали пустующие земли, устраивали целые поселения и постоянно конфликтовали с гондурасской полицией и местными крестьянами. Из-за этого отношения между странами были напряженными.

В конце 1960-х годов обе страны управлялись военными и были на грани экономического кризиса. Оба правительства пытались отвлечь внимание населения от внутренних проблем и стали искать «козлов отпущения». В Гондурасе таковыми назначили сальвадорских поселенцев, у них стали отбирать земли, а их самих депортировать. Власти Сальвадора не справлялись с потоком беженцев. Отношения между странами приближались к критической точке.

Но поводом для эскалации стал футбол. Обе сборные боролись за выход на Чемпионат мира 1970 года. А матчи в Сальвадоре и Гондурасе сопровождались беспорядками, избиениями болельщиков и даже футболистов. Третью, решающую, встречу проводили на нейтральной территории, в Мексике. Сборная Гондураса проиграла.

После этого Гондурас разорвал с Сальвадором дипломатические отношения. А Сальвадор в ответ объявил войну и 14 июля 1969 года вторгся на территорию соседней страны. К 20 июля сальвадорцы контролировали 400 квадратных километров гондурасской территории. За это время погибло, по разным данным, от двух до шести тысяч человек, около 15 тысяч было ранено. Большинство жертв ― мирные жители. Боевые действия удалось остановить благодаря вмешательству Организации американских государств, латиноамериканскому аналогу ООН. В начале августа 1969 года после долгих переговоров Сальвадор согласился вывести войска из Гондураса. По сути, войну проиграли обе страны. А в Сальвадоре затяжной экономический кризис перерос в конце 1970-х в длительную гражданскую войну.

Сальвадорские нелегальные поселенцы в Гондурасе прячутся в штаб-квартире Красного Креста во время войны между странами, июль 1969 года. Getty Images

Никарагуа против Коста-Рики, 3 ноября 2010 года

Страны вот уже больше века спорят, где проходит граница между ними. Ориентировочно — по реке Сан-Хуан. И вот однажды в ноябре 2010 года военные Никарагуа высадились на одном из островов, который считался территорией Коста-Рики, и стали там лагерем, сняв флаг Коста-Рики и подняв флаг Никарагуа. На вопрос, что вообще происходит, президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что это на самом деле их территория. В качестве доказательства он показал распечатку карты Google Maps.

В Google признали, что их картографы ошиблись, перенеся границу на 2,7 километра, и оперативно исправили ошибку. Но Никарагуа спорную территорию не оставила. Коста-Рика не стала ввязываться в вооруженный конфликт. Тем более, что свою армию она расформировала еще в 1948 году. Сейчас в стране есть только гражданская гвардия и полиция. Вместо этого костариканцы обратились в Международный суд ООН. В 2018 году суд вынес решение в пользу Коста-Рики, а Никарагуа обязал выплатить компенсацию.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега показывает распечатку Google Maps во время обращения к нации по поводу пограничного спора с Коста-Рикой, 13 ноября 2010 года. Getty Images

Бонус. Диктатор Уганды против всех

Иди Амин правил в Уганде с 1966 по 1979 год. К власти он пришел, естественно, в результате военного переворота. Воевал он, в основном, против своего народа — недовольных скармливал крокодилам и практиковал каннибализм. Получал оружие от СССР, считал своим кумиром Гитлера и водил дружбу с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи.

Прославился Амин своими одиозными, эпатажными и абсурдными выходками. Например, в 1974 году потребовал перенести штаб-квартиру ООН в Уганду, мотивируя это тем, что в его стране находится «географическое сердце планеты». В 1975 году Амин объявил войну США, а на следующий день ее «закончил», объявив себя победителем. Он предложил королеве Елизавете II передать ему полномочия главы Британского Содружества наций. А после того как британцы в 1976 году разорвали дипломатические отношения с Угандой и закрыли свое посольство, к титулу диктатора прибавилось «покоритель Британской империи и король Шотландии».

Он очень любил всякие медали, которые скупал у коллекционеров. Чтобы они все поместились на мундире, Амин приказал его удлинить. Полный его титул звучал примерно так: «Его Превосходительство Пожизненный Президент, Фельдмаршал Аль-Хаджи Доктор Иди Амин, Повелитель всех зверей на земле и рыб в море, Покоритель Британской Империи в Африке вообще и в Уганде в частности, король Шотландии, кавалер орденов «Крест Виктории», «Военный крест» и ордена «За боевые заслуги».

Единственную реальную войну Амин начал против соседней Танзании. И тут он не удержался от эпатажа. Объявляя войну, Амин вызвал президента этой страны Джулиуса Ньерере, отличавшегося довольно слабым здоровьем, на ринг. В итоге Амин вторгся в Танзанию, но потерпел сокрушительное поражение и бежал из Уганды.

Мы против диктаторов и выдуманных причин для войн. Это ли не повод отправить «Бабелю» донат?