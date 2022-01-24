В деле против Порошенко часто вспоминают уголь из ЮАР. Почему обвинение за него ухватилось, а адвокаты предлагают игнорировать? Рассказываем неизвестные факты истории, в которой нашлось место Авакову

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Getty Images / «Бабель»

Народного депутата Петра Порошенко подозревают в госизмене и финансировании боевиков ОРДЛО. Речь идет о 2014—2015 годах, когда Порошенко был президентом, а в стране из-за войны с Россией разгорелся энергетический кризис. Власть искала альтернативу российскому углю и углю из Донбасса, который оккупировали боевики. В августе 2014-го Министерство энергетики такую альтернативу нашло и предложило поставлять в Украину уголь из Южно-Африканской Республики. Этот вариант, по версии Госбюро расследований (ГБР), не понравился высшему политическому руководству России — оно было заинтересовано поставлять в Украину уголь из подконтрольных «ЛНР» и «ДНР». Чтобы реализовать эту схему, считают в ГБР, Порошенко вступил в сговор с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком и сделал все, чтобы сорвать поставки угля из ЮАР. В ноябре 2014 года британская компания Steel Mont Trading, которая доставляла уголь из ЮАР, расторгла контракт с Украиной, ее место заняли предприятия из ОРДЛО. Защита Порошенко с этой логикой обвинения не согласна. Адвокаты настаивают, что никаких личных мотивов у их клиента не было — просто уголь был некачественный, и его купили по завышенной цене. Член команды Порошенко, бывший генпрокурор Юрий Луценко, предоставил «Бабелю» заключение соответствующей экспертизы. Мы также ознакомились с документом, который это заключение опровергает. Почему уголь из ЮАР — важная часть дела против Порошенко, и почему о его качестве отчаянно спорят — эксплейнер.

Четырнадцатого августа 2014 года Министерство энергетики под руководством Юрия Продана поручило госпредприятию «Укринтерэнерго» подписать договор на импорт одного миллиона тонн южноафриканского угля. В Украину топливо должны были доставить в сентябре-декабре 2014 года.

Спустя пять дней, 19 августа, директор «Укринтерэнерго» Владимир Зиневич подписал соответствующий договор с британской компанией Steel Mont Trading Ltd. Общая сумма договора составила чуть более 385 миллионов гривен. Компания должна была поставить топливо в порт Ильичевска. Но в октябре 2014-го в контракт внесли изменения — Steel Mont Trading Ltd обязалась доставить уголь к Трипольской и Змиевской теплоэнергостанциям.

По контракту с британцами в 2014 году в Украину пришло три партии угля: первая — 30 октября, вторая — 3 ноября, третья — 15 ноября.

Четвертого ноября на заседании СНБО по вопросам энергобезопасности президент Петр Порошенко раскритиковал качество угля из ЮАР. Разобраться с этим делом он поручил Генпрокуратуре и МВД. Формальным поводом для начала следствия стало некое письмо из МВД, но что это за письмо и кто был его автором — ни обвинение Порошенко, ни сам он не уточняют.

Если верить тексту подозрения Порошенко, на том заседании он прямо дал понять, что контракт с британской компанией, как и поставки угля на обе ТЭС, нужно приостановить. По версии обвинения, к тому времени Порошенко уже был в сговоре с кумом российского президента Виктором Медведчуком. Через него Россия пыталась помешать Украине диверсифицировать поставки топлива и заставить, покупать уголь не на внешних рынках, а в ОРДЛО. Следователи ГБР утверждают, что реализация этого плана началась с выступления Порошенко на заседании СНБО.

Порошенко эту версию опровергает. По его словам, проверить контракт о закупке угля из ЮАР предложили Арсен Аваков и глава СБУ Валентин Наливайченко. Из контракта с британцами хотели убрать офшоры, выйти на производителей, обеспечить качество угля и конкурентную цену. Мы попросили Авакова прокомментировать эти слова, но к моменту выхода материала он не ответил.

Уже 6 ноября 2014 года Генпрокуратура под руководством Виталия Яремы начала расследовать условия закупки южноафриканского угля. Следователи доказывали два пункта: уголь был некачественный, и его закупили по завышенной цене. Интересно, что уже 12 ноября на заседании Кабмина глава МВД Арсен Аваков, ведомство которого якобы инициировало расследование, лично его раскритиковал: «Я считаю, что правительством манипулируют. Я считаю, что кампания, развернутая против поставки угля из ЮАР, против Минэнергоугля, является кампанией, обеспечивающей интересы поставить нас в зависимость от Российской Федерации, от лжеорганизаций «ЛНР», «ДНР». Мы не должны реагировать таким образом».

Тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков и тогдашний генеральный прокурор Виталий Ярема. Getty Images / «Бабель»

Одиннадцатого ноября Steel Mont Trading отказалась подписать новое соглашение на поставки угля с «Укринтерэнерго». Официальная причина — проверки украинской компании сотрудниками ГПУ.

Второго декабря новым главой Министерства энергетики стал Владимир Демчишин — он сменил на этом посту Юрия Продана. Тот рассказывал «Бабелю», что Порошенко не раз критиковал его за поставки угля из ЮАР и лоббировал кандидатуру лояльного к нему Демчишина.

Третьего декабря 2014 года директору «Укринтерэнерго» Владимиру Зиневичу, который подписал контракт на поставки угля из ЮАР, объявили подозрение в растрате имущества в особо крупных размерах и злоупотреблении служебным положением. Его обвинили в том, что из-за плохого качества уголь нельзя использовать на Трипольской и Змиевской ТЭС, для которых он предназначался. Зиневичу грозило до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

В декабре 2014 ― январе 2015-го ПАО «Центрэнерго» подписало несколько договоров на поставки угля из ОРДЛО. Для этого два предприятия, которые физически находились на оккупированных территориях — «Шахта имени Киселева» и «Луганскуголь» — перерегистрировали в Киеве и открыли счета в украинских банках. Зарплату сотрудникам на оккупированных территориях выплачивали наличкой. Уголь «Луганскуголь» должно было поставить в период с 16.12.2104 по 15.01.2015, а «Шахта имени Киселева» — 30.01.2015.

Схема преступления в деле о госизмене Петра Порошенко по версии ГБР. Государственное бюро расследований

А 25 марта 2016 года Генпрокуратура закрыла уголовное производство по углю из ЮАР из-за отсутствия состава преступления. «Бабель» ознакомился с текстом документа. Решение прокурора опиралось на показания свидетелей и несколько экспертиз. Две из них касались качества угля и противоречили друг другу.

Первую экспертизу в ноябре 2014 года провели эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Их вывод — уголь, отобранный на обеих ТЭС, не отвечает условиям контракта, не соответствует сертификатам и государственным стандартам Украины, а также не может быть использован на котлах двух ТЭС «без принятия технических мер».

Прокуроры эти выводы посчитали необъективными. Они отметили, что эксперты непосредственно уголь не исследовали и просто сослались на исследования госпредприятия «Украинский государственный научно-исследовательский углехимический институт». А оно исследовало только определенную часть партии и не учло, что уголь был неоднороден. Также прокуроры отметили, что сертификаты качества на уголь из ЮАР выдавала независимая инспекторская компания в порту ЮАР, и они обжалованию не подлежат.

Также допрошенные руководители Змиевской и Трипольской ТЭС и заведующий лабораторией Украинского государственного научно-исследовательского углехимического института сообщили, что уголь из ЮАР полностью сожгли на ТЭС без дополнительных затрат. Эту информацию подтвердила и ревизия.

Вторую — комплексную судебную экспертизу — провели 18 декабря 2015 года. На этот раз эксперты проанализировали южноафриканский уголь из трех партий. Их вывод — качественные характеристики угля фактически соответствуют показателям, определенным в договоре между Steel Mont Trading Ltd и ГП «Укринтерэнерго».

Ответить на вопрос о том, не была ли цена на уголь из ЮАР завышена, должна была комиссионная судебно-товароведческая экспертиза. Ее провели в феврале 2015-го. Эксперты сделали вывод, что цена угля из ЮАР могла быть ниже. Но и с этими выводами прокуроры не согласились. По их мнению, в экспертизе были очевидные неточности, ее вывод базируется на предположениях, а рыночная стоимость угля не устанавливалась. Также они утверждали, что к моменту поставок в Украину уголь из ЮАР действительно можно было купить дешевле из-за удешевления океанских перевозок. Но изменить зафиксированную в контракте цену Украина уже не могла.

Мы обратились к адвокату Порошенко Игорю Голованю с вопросом, есть ли у защиты еще какие-то документы, подтверждающие низкое качество угля из ЮАР. На этот вопрос он не ответил, но сказал, что закрытое уголовное дело не означает, что некачественного угля не было. И в любом случае Порошенко не имеет к этому отношения — это британская Steel Mont Trading Ltd расторгла контракт с Украиной, а не президент.

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