25 лет назад в Албании крах финансовых пирамид привел к гражданской войне и тысячам погибших. Страну спасли войска ООН, а выиграли опять коммунисты — история в архивных фото

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Getty Images / «Бабель»

После падения коммунистического режима в Албании в начале 1990-х в стране стали появляться финансовые пирамиды. В конце января 1997 года их крах привел к массовым протестам обманутых вкладчиков — это около 90% процентов населения. Протесты переросли сначала в беспорядки и столкновения, а затем в настоящее вооруженное восстание. Протестующие захватили оружие с армейских складов, а правительственные силы не смогли им помешать. Восстание поддержали бывшие коммунисты, которые переименовались в Социалистическую партию и хотели вернуться к власти. В конце марта Албания оказалась на грани гражданской войны. Остановить ее удалось к августу с помощью войск ООН. Албанское правительство демократов отправилось в отставку, а к власти пришла Соцпартия. «Бабель» вспоминает о событиях 1990-х годов в Албании в архивных фото.

Все началось с падения коммунистического режима, во главе которого 40 лет стоял лидер, диктатор и единоличный правитель Албании Энвер Ходжа. Он умер в 1985 году, и однопартийный режим коммунистической Албанской партии труда (АПТ) продержался по инерции еще пять лет.

В январе 1990 года по всей стране начались массовые антиправительственные демонстрации, забастовки рабочих и студенческие протесты. Они переросли в столкновения с полицией и сотрудниками тайной службы «Сигурими» — албанским аналогом КГБ. В городах начали сносить памятники Энверу Ходже и его кумиру Сталину.

Протестующие валят памятник Энверу Ходже на центральной площади Тираны, март 1991 года. Getty Images / «Бабель»

Руководство компартии испугалось, особенно когда среди протестующих зазвучали призывы поступить с видными коммунистами так же, как несколько месяцев назад румыны со своим диктатором Николае Чаушеску — его вместе с женой расстреляли. Коммунисты переименовали АПТ в Социалистическую партию, а страну — в Республику Албанию вместо Народной Социалистической Республики Албании. Провозгласили гражданские и политические свободы. Албания официально вступила в ОБСЕ и присоединилась к Хельсинкским соглашениям — так на страну распространились международные стандарты прав человека. И даже формально распустили «Сигурими».

Антикоммунистический протест в Албании, 1991 год. Getty Images / «Бабель»

Оппозицию допустили к парламентским выборам, а в стране ввели должность президента, которого избирали депутаты. Правда, на первых выборах в марте 1991 года «победила» правящая партия, а президентом стал ее лидер Рамиз Алия.

Протесты не утихали. К оппозиционной Демократической партии присоединился Союз независимых профсоюзов Албании. Они организовали всеобщую забастовку, которая практически парализовала страну. И бывшим коммунистам не оставалось ничего другого, кроме как согласиться на перевыборы. В марте 1992 года Демократическая партия победила с двукратным преимуществом и сформировала правительство. Новым президентом стал ее лидер Сали Бериша — бывший врач-кардиолог самого Энвера Ходжи. Так в Албании пал коммунистический режим.

Лидер крупнейшей оппозиционной коммунистическому режиму Демократической партии Сали Бериша во время предвыборной кампании в феврале 1991 года. Getty Images / «Бабель»

Новое правительство провозгласило переход к рыночной экономике. И первым делом в стране появились финансовые пирамиды. Действовали они по классической схеме Понци — деньги первым вкладчикам выплачивались за счет новых участников пирамиды. Такая схема обычно заканчивается тем, что большинство остается без обещанных выплат.

Но поначалу все шло хорошо. Албанские демократы получили финансовую помощь от МВФ. Экономика постепенно развивалась, опережая по показателям другие посткоммунистические страны. Поэтому на финансовые пирамиды власти не обращали внимания. А закон о банках 1994 года не предусматривал для Нацбанка Албании полномочий хоть как-то регулировать такие организации.

К середине 1990-х в Албании было около 25 крупных финансовых пирамид, а фирмы помельче были чуть ли не в каждой деревне. Клиентам они обещали прибыль больше 100%, и этому обещанию поверило примерно 90% населения Албании.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

В конце 1996 года рухнула первая крупная пирамида. Владелец компании бежал за границу с десятками миллионов долларов. В начале 1997 года финансовые пирамиды стали лопаться одна за другой. В итоге албанские вкладчики не досчитались от 1,5 до 2 миллиардов долларов, при том что ВВП страны в 1996 году составлял $3,2 миллиарда.

В середине января начались первые протесты обманутых вкладчиков в разных городах Албании. В Тиране на протест вышли вкладчики крупнейшей местной пирамиды Sudja, которую организовала бывшая работница обувной фабрики Максуде Кадена. В течение 24—26 января протесты в столице и других городах переросли в столкновения с полицией. Протестующие жгли автомобили, админздания, банки и магазины. Правительство наконец-то запретило финансовые пирамиды, заморозило их счета в банках и арестовало тех организаторов, кто не успел сбежать. Президент Бериша пообещал вернуть потерянные деньги.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

В начале февраля правительство начало понемногу выплачивать деньги обманутым вкладчикам. Для этого взяли кредит у МВФ на миллиард долларов. Но тут масла в огонь стали подливать вчерашние коммунисты из Социалистической партии, которые теперь были в оппозиции. Они обвинили правительство в том, что оно поощряло финансовые пирамиды, а теперь намеренно затягивает с выплатами.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Традиционной вотчиной албанских коммунистов был юг страны. Именно здесь они развернули свою пропагандистскую кампанию под лозунгами «Север нас ограбил» и «Долой демократов-капиталистов». В конце февраля на юге началось настоящее вооруженное восстание. Протестующие добрались до складов с оружием, оставшихся еще со времен режима Ходжи. По примерным подсчетам, после разграбления складов и военных баз на каждого мужчину в возрасте от 10 лет на юге Албании приходилось как минимум по единице огнестрельного оружия с достаточным количеством боеприпасов.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Сразу же образовались вооруженные банды, которые брали под контроль южные города — Влеру, Берат, Гирокастру и другие. Они нападали на полицейские участки, грабили банки и предприятия, похищали людей и, конечно же, воевали друг с другом. В Саранде вооруженные повстанцы напали на базу албанских ВМС и захватили не только оружие, но и боевые катера. В распоряжении банд также оказалась бронетехника и тяжелая артиллерия.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Второго марта правительство демократов ушло в отставку, новым премьером стал один из лидеров социалистов. Вместе с президентом Беришей они подготовили обращение к нации с призывом к «примирению, вере, единству и спокойствию». Но это не помогло. К бандам на юге примкнули бывшие сотрудники тайной полиции «Сигурими» и другие представители режима Ходжи. Во Влере они создали «Комитет спасения» и заявили, что теперь являются властью в городе. Подобные комитеты появились и в других городах. Стали звучать призывы к провозглашению автономии южной Албании.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

К середине марта восставшие постепенно подбирались к Тиране. Правительственные войска и полиция не могли их сдержать и нередко сами переходили на сторону повстанцев. Тогда президент Бериша распорядился открыть военные склады, оставшиеся на подконтрольной правительству территории, и раздать оружие своим сторонникам из гражданского населения. В стране ввели чрезвычайное положение, в Тиране действовал комендантский час. Из столицы массово эвакуировались сотрудники иностранных дипломатических ведомств.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

В конце марта Албания обратилась к западноевропейским странам за помощью. В Совбезе ООН не хотели допустить еще один военный конфликт на Балканах, поэтому 28 марта приняли резолюцию о гуманитарной помощи Албании. Пятнадцатого апреля в страну прибыли около семи тысяч солдат многонациональной миссии ООН под руководством Италии. Совместно с албанской армией и полицией они стали наводить порядок в стране и разоружать население.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

На июнь в Албании назначили внеочередные парламентские выборы — у демократов не было шансов. Они попытались запустить предвыборную агитацию на юге страны, но это обернулось погромами и столкновениями, в которых погибли 60 человек. В итоге победу одержала коалиция левых сил во главе с социалистами. Президент Бериша сразу же подал в отставку, а его пост занял генеральный секретарь Соцпартии Реджеп Мейдани. После этого повстанческое движение постепенно сошло на нет, и 11 августа силы ООН покинули Албанию.

Экс-президент Албании Сали Бериша, 1998 год. Getty Images / «Бабель»

За время беспорядков погибли около двух тысяч человек, в основном в перестрелках между бандами. Около пяти тысяч человек были ранены, а ущерб составил примерно $200 миллионов.

Восстание погубило правительство демократов, но и социалисты надолго у власти не задержались. В 2002 году, по окончании президентского срока Реджепа Мейдани на следующие пять лет его сменил демократ Альфред Мойсиу. На парламентских выборах 2001 года Демократическая партия получила около 40% голосов. А на выборах 2005 года демократы вместе с союзниками взяли большинство мест в парламенте, и премьером стал Сали Бериша.

Не стоит вкладываться в финансовые пирамиды. Лучше отправьте донат «Бабелю» — у нас все по-честному.