31 год назад в Вильнюсе советские войска убивали и давили танками протестующих. Вспоминаем, как Кремль силой пытался вернуть Литву в СССР — в 15 архивных фото

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Getty Images / «Бабель»

В марте 1990 года Литва первой из советских республик объявила о независимости и выходе из состава СССР. В Кремле, конечно же, были против. Поэтому сначала пытались задавить Литву экономическими санкциями. А когда это не сработало, в январе 1991-го отправили войска «восстанавливать конституционный порядок». Они захватывали административные здания, узлы связи и перекрывали транспортное сообщение. Кульминацией стал штурм телецентра в Вильнюсе в ночь с 12 на 13 января. Его защищали тысячи безоружных сторонников независимости. Военные оттесняли людей с помощью бронетехники. В стычках погибло 14 гражданских, сотни были ранены. Такие действия осудили не только за рубежом, но и в других советских республиках, которые одна за другой стали выходить из Советского Союза. «Бабель» вспоминает о январских событиях 1991 года в Вильнюсе в 15 архивных фото того периода.

10 января 1991 года глава СССР Михаил Горбачев потребовал от литовского руководства отказаться от независимости и восстановить действие советской Конституции. На фото: Митинг в поддержку независимости Литвы под стенами парламента в Вильнюсе, 10 января 1991 года. Getty Images / «Бабель»

Еще за несколько дней до ультиматума Горбачева в Литву стали перебрасывать десантников Псковской дивизии и бойцов спецподразделения КГБ СССР «Альфа». На фото: Советский солдат во время интервенции в Литву перед зданием школы милиции в Вильнюсе, январь 1991 года. Getty Images / «Бабель»

В течение 11—12 января переброшенные войска при поддержке бронетехники и советского гарнизона в Литве начали захватывать стратегические объекты в Вильнюсе и других городах. На фото: Захват Дома печати в Вильнюсе советскими военными, 11 января 1991 года. Getty Images / «Бабель»

В ответ председатель Верховного Совета Литвы Витаутас Ландсбергис призвал людей выйти на улицы, чтобы охранять здания парламента, телерадиоцентра, телебашни и другие объекты. На призыв съехались тысячи людей со всей страны. На фото: Литовцы возводят баррикады перед зданием парламента в Вильнюсе, январь 1991 года. ltmkm.lt

Кульминацией стали события ночи с 12 на 13 января 1991 года, когда советские военные взяли штурмом телецентр и телевизионную башню в Вильнюсе, вокруг которой в оцеплении стояло несколько тысяч людей. На фото: Демонстранты возле телецентра в Вильнюсе, ночь с 12 на 13 января 1991 года. Getty Images / «Бабель»

Во время штурма советские военные оттесняли протестующих танками и бэтээрами, в ход пошли также взрывные пакеты и боевые патроны. На фото: БТР пытается прорвать живое оцепление вокруг телецентра в Вильнюсе, ночь с 12 на 13 января 1991 года. Getty Images / «Бабель»

На фото: Советский танк во время штурма телецентра в Вильнюсе, ночь с 12 на 13 января 1991 года. Getty Images / «Бабель»

Под телецентром погибли четырнадцать мирных граждан и один боец «Альфы», несколько сотен были ранены. Всего же в январских столкновениях в Вильнюсе, по разным данным, пострадало около тысячи человек. На фото: Похороны погибших во время штурма телецентра в Вильнюсе, 16 января 1991 года. Getty Images / «Бабель»

На фото: Импровизированный мемориал погибшим возле телецентра в Вильнюсе, 18 января 1991 года. Getty Images / «Бабель»

Витаутас Ландсбергис фактически жил в здании парламента, во время штурма телецентра в ночь на 13 января он пытался дозвониться Горбачеву, но в Кремле ответили, что тот спит. На фото: Витаутас Ландсбергис в здании парламента Литвы, январь 1991 года. Getty Images / «Бабель»

После захвата телецентра протестующие готовились к тому, что советские войска пойдут на штурм парламента. На фото: Защитники парламента, вооруженные охотничьими ружьями, играют в шахматы в вестибюле здания, 19 января 1991 года. Getty Images / «Бабель»

На фото: Баррикада напротив здания литовского парламента в Вильнюсе, 20 января 1991 года. Getty Images / «Бабель»

После захвата телецентра один из телеканалов Швеции стал ретранслировать программы литовского телевидения, благодаря чему о ситуации в Литве стало известно во всем мире. К освещению событий в Вильнюсе подключились и другие корреспонденты. Действия Кремля осудили не только на Западе, но и в союзных республиках — Украине, Беларуси, Казахстане и други… Getty Images / «Бабель»

В итоге Кремль не решился на дальнейшую эскалацию. Руководители СССР во главе с Михаилом Горбачевым не взяли на себя ответственность за события ночи с 12 на 13 января и заявили, что не отдавали никаких приказов. В августе СССР пришлось выводить войска из Литвы, а в начале сентября — признать ее независимость. На фото: Вывод советских войск из Литвы… Getty Images / «Бабель»

На фото: Литовская девушка сидит на статуе Ленина, которую незадолго до этого демонтировали в центре Вильнюса, 1 сентября 1991 года. Getty Images / «Бабель»

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