За день до развала СССР: Горбачев ушел в отставку, США признали Украину, Ким Чен Ир стал преемником, “Bohemian Rhapsody” снова в чартах. Что происходило в мире 25 декабря 1991 года
- Авторы:
- Дмитрий Раевский, Евгений Спирин
- Дата:
-
Getty Images
Двадцать шестого декабря 1991 года Совет Республик СССР принял декларацию, которая закрепила распад Советского Союза в связи с образованием Содружества независимых государств (СНГ). Эта дата считается последним днем СССР, хотя фактически он уже не существовал. Процесс распада длился весь 1991 год, начиная с января, когда Борис Ельцин признал суверенитет Латвии, Литвы и Эстонии. К концу декабря 1991 года республики уже стали независимыми, президент Михаил Горбачев подал в отставку, РСФСР стала Российской Федерацией, а над зданием парламента уже висел российский триколор. Сам Совет Республик, оформивший распад Союза, был всего лишь верхней палатой уже два дня как несуществующего Верховного Совета СССР, в которой оставались только депутаты из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Именно 26 декабря закончился юридический демонтаж СССР. Тем временем распад Югославии превратился в настоящую войну, началась война в Нагорном Карабахе, диктатор Северной Кореи Ким Ир Сен начал готовить сына в преемники, а песня “Bohemian Rhapsody” группы Queen вернулась в хит-парады после смерти Фредди Меркьюри. «Бабель» вспоминает, что происходило в мире за день до распада СССР.
Горбачев ушел в отставку, появилась Российская Федерация
Двадцать пятого декабря 1991 года первый и последний президент СССР Михаил Горбачев ушел в отставку и передал президенту РСФСР Борису Ельцину «ядерный чемоданчик» и полномочия главнокомандующего. В тот же день Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) стала Российской Федерацией. За день до этого самораспустился Верховный Совет и прекратилось членство СССР в ООН. СНГ к тому времени существовал уже несколько дней — 21 декабря президенты советских республик подписали Алма-Атинское соглашение.
«Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И это самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, и потому еще не научились пользоваться свободой [...]. Жизненно важным мне представляется сохранить демократические завоевания последних лет. Они выстраданы всей нашей историей, нашим трагическим опытом. От них нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах и ни под каким предлогом. В противном случае все надежды на лучшее будут похоронены», — заявил Горбачев в своей прощальной речи.
США признали независимость Украины
Первого декабря 1991 года в Украине прошел референдум о независимости и одновременно — выборы первого президента. На референдуме был один вопрос: «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?» На него положительно ответили 90,32% украинцев. Всего проголосовать пришли 84,14% граждан. На выборах победил председатель Верховной Рады Леонид Кравчук, набрав 61,59%. У ближайшего оппонента, Вячеслава Черновола, было 23,27%.
Уже на следующий день страны мира начали признавать независимость Украины. Первыми были Польша и Канада. Двадцать пятого декабря Украину признали США, Мексика, Израиль, Армения, Иран, Таджикистан и Тунис.
Началась война в Карабахе
С 19 по 27 декабря 1991 года из Нагорного Карабаха вышли советские внутренние войска. К тому времени конфликт между Арменией и Азербайджаном уже начался. В начале лета Азербайджан провел операцию «Кольцо», в ходе которой занял большую часть Карабаха и депортировал жителей 24 армянских сел. Осенью армяне начали отвоевывать территории. Десятого декабря в Карабахе прошел референдум о независимости, которую поддержали 99,98% проголосовавших. Но азербайджанское население региона референдум проигнорировало.
Война продолжилась 1 января 1992 года, когда азербайджанский батальон захватил армянское село Храморт на востоке Нагорного Карабаха. У Армении и Азербайджана есть разные версии причин и следствий этой войны и всех остальных конфликтов в Нагорном Карабахе за последние сто лет.
Президент Грузии забаррикадировался в бункере Дома правительства
К декабрю 1991 года у Грузии уже был свой демократический парламент, независимость и президент — Звиад Гамсахурдия, избранный 26 мая 1991 года. Абхазия и Южная Осетия отказались входить в состав Грузии, но остальные регионы признавали действующую власть. Гамсахурдия создал Национальную гвардию во главе со своим соратником Тенгизом Китовани. Осенью 1991 года популярность Гамсахурдии упала, его обвиняли в нерешительности, из-за которой Южная Осетия провозгласила независимость, авторитарных тенденциях и нежелании слышать оппозицию. Начались акции протеста, которые поддерживали и бывшие сторонники президента.
Двадцать второго декабря Национальная гвардия подняла мятеж, который поддержали боевики националистической организации «Мхедриони». На улицах Тбилиси начались вооруженные столкновения между путчистами и сторонниками Гамсахурдии. Сам президент забаррикадировался в бункере Дома правительства, где и пробыл до 6 января 1992 года, когда был вынужден улететь из Грузии — сначала в Ереван, а потом в Грозный. Убежище ему предоставил новый президент Ичкерии Джохар Дудаев.
Распад Югославии — 4 из 6 республик потребовали признать их независимыми
Двадцать пятого декабря 1991 года Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина и Македония обратились к Европейскому сообществу с просьбой признать их независимость. Югославия к тому времени еще существовала официально. После смерти ее лидера Йосипа Броза Тито в 1980 году, страной руководил Президиум глав республик, где они председательствовали по очереди.
Постепенно республики отдалялись друг от друга. В центре конфликта оказалась Хорватия. Сербы, жившие там, требовали автономии. С марта 1991 года начались столкновения сербских вооруженных протестующих с хорватской полицией. А 25 июня Словения первой объявила о своей независимости. Началась сначала Десятидневная война, в ходе которой югославские войска, подчинявшиеся Белграду, попробовали не дать Словении отделиться. Параллельно — война в Хорватии, в ходе которой местных сербов поддержала югославская армия и добровольцы из Сербии.
Независимость Хорватии первой признала Исландия 19 декабря. Война продолжалась до 1995 года.
Ким Чен Ир стал главнокомандующим
Двадцать четвертого декабря 1991 года президент КНДР Ким Ир Сен начал готовить преемника — своего сына Ким Чен Ира. С 25 декабря тот стал главнокомандующим Корейской народной армии. В апреле 1992 года Ким Чен Ир стал генералиссимусом и буквально спустя неделю — маршалом. В 1993 году отец повысил его до Председателя Государственного комитета обороны КНДР.
Ким Ир Сен умер 8 июля 1994 года, и власть окончательно перешла к сыну. Правда, если первого президента принято называть «великим вождем», то Ким Чен Ир уже был «великим руководителем».
«Bohemian Rhapsody» снова возглавила хит-парады
В топе музыкальных чартов Британии и США 25 декабря 1991 года была песня группы Queen «Bohemian Rhapsody», которая впервые вышла аж в 1975 году. Тогда сингл занял первое место в хит-параде Великобритании и второе — в США.
Двадцать четвертого ноября 1991 года умер Фредди Меркьюри, и в его честь группа 9 декабря выпустила сингл «These Are the Days of Our Lives» / «Bohemian Rhapsody». Несмотря на то, что первая песня вышла еще в сентябре, а «Bohemian Rhapsody», в принципе, уже много лет знал весь мир, сингл снова поднялся в чартах Великобритании до первого места, и до второго в США. И продержался на первом месте больше пяти недель — до середины января 1992 года.
Обо всех этих событиях мы знали бы намного меньше, если бы о них не рассказывали журналисты. Поддержи независимую журналистику — закинь донат!