За день до развала СССР: Горбачев ушел в отставку, США признали Украину, Ким Чен Ир стал преемником, “Bohemian Rhapsody” снова в чартах. Что происходило в мире 25 декабря 1991 года

Двадцать шестого декабря 1991 года Совет Республик СССР принял декларацию, которая закрепила распад Советского Союза в связи с образованием Содружества независимых государств (СНГ). Эта дата считается последним днем СССР, хотя фактически он уже не существовал. Процесс распада длился весь 1991 год, начиная с января, когда Борис Ельцин признал суверенитет Латвии, Литвы и Эстонии. К концу декабря 1991 года республики уже стали независимыми, президент Михаил Горбачев подал в отставку, РСФСР стала Российской Федерацией, а над зданием парламента уже висел российский триколор. Сам Совет Республик, оформивший распад Союза, был всего лишь верхней палатой уже два дня как несуществующего Верховного Совета СССР, в которой оставались только депутаты из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Именно 26 декабря закончился юридический демонтаж СССР. Тем временем распад Югославии превратился в настоящую войну, началась война в Нагорном Карабахе, диктатор Северной Кореи Ким Ир Сен начал готовить сына в преемники, а песня “Bohemian Rhapsody” группы Queen вернулась в хит-парады после смерти Фредди Меркьюри. «Бабель» вспоминает, что происходило в мире за день до распада СССР.

Горбачев ушел в отставку, появилась Российская Федерация

Двадцать пятого декабря 1991 года первый и последний президент СССР Михаил Горбачев ушел в отставку и передал президенту РСФСР Борису Ельцину «ядерный чемоданчик» и полномочия главнокомандующего. В тот же день Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) стала Российской Федерацией. За день до этого самораспустился Верховный Совет и прекратилось членство СССР в ООН. СНГ к тому времени существовал уже несколько дней — 21 декабря президенты советских республик подписали Алма-Атинское соглашение.

«Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И это самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, и потому еще не научились пользоваться свободой [...]. Жизненно важным мне представляется сохранить демократические завоевания последних лет. Они выстраданы всей нашей историей, нашим трагическим опытом. От них нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах и ни под каким предлогом. В противном случае все надежды на лучшее будут похоронены», — заявил Горбачев в своей прощальной речи.

На снимке, сделанном 26 декабря 1991 года, бывший президент Михаил Горбачев, держит стакан на прощальной вечеринке в московской гостинице «Октябрьская».

США признали независимость Украины

Первого декабря 1991 года в Украине прошел референдум о независимости и одновременно — выборы первого президента. На референдуме был один вопрос: «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?» На него положительно ответили 90,32% украинцев. Всего проголосовать пришли 84,14% граждан. На выборах победил председатель Верховной Рады Леонид Кравчук, набрав 61,59%. У ближайшего оппонента, Вячеслава Черновола, было 23,27%.

Уже на следующий день страны мира начали признавать независимость Украины. Первыми были Польша и Канада. Двадцать пятого декабря Украину признали США, Мексика, Израиль, Армения, Иран, Таджикистан и Тунис.

Демонстрация перед зданием Центрального комитета Коммунистической партии 25 августа 1991 года в Киеве.

Началась война в Карабахе

С 19 по 27 декабря 1991 года из Нагорного Карабаха вышли советские внутренние войска. К тому времени конфликт между Арменией и Азербайджаном уже начался. В начале лета Азербайджан провел операцию «Кольцо», в ходе которой занял большую часть Карабаха и депортировал жителей 24 армянских сел. Осенью армяне начали отвоевывать территории. Десятого декабря в Карабахе прошел референдум о независимости, которую поддержали 99,98% проголосовавших. Но азербайджанское население региона референдум проигнорировало.

Война продолжилась 1 января 1992 года, когда азербайджанский батальон захватил армянское село Храморт на востоке Нагорного Карабаха. У Армении и Азербайджана есть разные версии причин и следствий этой войны и всех остальных конфликтов в Нагорном Карабахе за последние сто лет.

Армянская семья, спасающаяся от этнической напряженности в преимущественно армянском анклаве Нагорный Карабах в Азербайджане, прибывает в аэропорт Еревана 13 мая 1991 года после эвакуации вертолетом советской армии.

Президент Грузии забаррикадировался в бункере Дома правительства

К декабрю 1991 года у Грузии уже был свой демократический парламент, независимость и президент — Звиад Гамсахурдия, избранный 26 мая 1991 года. Абхазия и Южная Осетия отказались входить в состав Грузии, но остальные регионы признавали действующую власть. Гамсахурдия создал Национальную гвардию во главе со своим соратником Тенгизом Китовани. Осенью 1991 года популярность Гамсахурдии упала, его обвиняли в нерешительности, из-за которой Южная Осетия провозгласила независимость, авторитарных тенденциях и нежелании слышать оппозицию. Начались акции протеста, которые поддерживали и бывшие сторонники президента.

Двадцать второго декабря Национальная гвардия подняла мятеж, который поддержали боевики националистической организации «Мхедриони». На улицах Тбилиси начались вооруженные столкновения между путчистами и сторонниками Гамсахурдии. Сам президент забаррикадировался в бункере Дома правительства, где и пробыл до 6 января 1992 года, когда был вынужден улететь из Грузии — сначала в Ереван, а потом в Грозный. Убежище ему предоставил новый президент Ичкерии Джохар Дудаев.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Распад Югославии — 4 из 6 республик потребовали признать их независимыми

Двадцать пятого декабря 1991 года Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина и Македония обратились к Европейскому сообществу с просьбой признать их независимость. Югославия к тому времени еще существовала официально. После смерти ее лидера Йосипа Броза Тито в 1980 году, страной руководил Президиум глав республик, где они председательствовали по очереди.

Постепенно республики отдалялись друг от друга. В центре конфликта оказалась Хорватия. Сербы, жившие там, требовали автономии. С марта 1991 года начались столкновения сербских вооруженных протестующих с хорватской полицией. А 25 июня Словения первой объявила о своей независимости. Началась сначала Десятидневная война, в ходе которой югославские войска, подчинявшиеся Белграду, попробовали не дать Словении отделиться. Параллельно — война в Хорватии, в ходе которой местных сербов поддержала югославская армия и добровольцы из Сербии.

Независимость Хорватии первой признала Исландия 19 декабря. Война продолжалась до 1995 года.

Югославские солдаты убирают завалы с улиц после боев с сербскими ополченцами в Эрдуте во время гражданской войны в Югославии.

Ким Чен Ир стал главнокомандующим

Двадцать четвертого декабря 1991 года президент КНДР Ким Ир Сен начал готовить преемника — своего сына Ким Чен Ира. С 25 декабря тот стал главнокомандующим Корейской народной армии. В апреле 1992 года Ким Чен Ир стал генералиссимусом и буквально спустя неделю — маршалом. В 1993 году отец повысил его до Председателя Государственного комитета обороны КНДР.

Ким Ир Сен умер 8 июля 1994 года, и власть окончательно перешла к сыну. Правда, если первого президента принято называть «великим вождем», то Ким Чен Ир уже был «великим руководителем».

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир машет рукой на военном параде в честь 50-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК), 10 октября 1995 года.

«Bohemian Rhapsody» снова возглавила хит-парады

В топе музыкальных чартов Британии и США 25 декабря 1991 года была песня группы Queen «Bohemian Rhapsody», которая впервые вышла аж в 1975 году. Тогда сингл занял первое место в хит-параде Великобритании и второе — в США.

Двадцать четвертого ноября 1991 года умер Фредди Меркьюри, и в его честь группа 9 декабря выпустила сингл «These Are the Days of Our Lives» / «Bohemian Rhapsody». Несмотря на то, что первая песня вышла еще в сентябре, а «Bohemian Rhapsody», в принципе, уже много лет знал весь мир, сингл снова поднялся в чартах Великобритании до первого места, и до второго в США. И продержался на первом месте больше пяти недель — до середины января 1992 года.

