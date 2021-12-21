33 года назад Ан-225 «Мрія» впервые поднялся в небо и с тех пор установил более 200 мировых рекордов. Вспоминаем историю самого большого и единственного в мире самолета — в 15 архивных фото

Разработка самолета началась в 1985 году. Главным конструктор проекта был Виктор Толмачев. На фото: Генеральный директор Авиационного научно-технического комплекса имени О. Антонова Петр Балабуев, который руководил всеми разработками самолетов серии Ан, демонстрирует макет Ан-225 «Мрія» во время пресс-конференции, 2 декабря 1988 года.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного