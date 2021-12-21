33 года назад Ан-225 «Мрія» впервые поднялся в небо и с тех пор установил более 200 мировых рекордов. Вспоминаем историю самого большого и единственного в мире самолета — в 15 архивных фото

Двадцать первого декабря 1988 года состоялся первый полет опытного образца самого большого в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрія», созданного киевским заводом «Антонов». Изначально его строили для космической отрасли — он мог транспортировать ракеты и служить «стартовой площадкой» для космических кораблей. Но СССР распался, а «Мрію» до конца 1990-х законсервировали в ангаре. В начале 2000-х ее реконструировали и модифицировали для перевозки сверхтяжелых и сверхгабаритных грузов, например, локомотивов или многотонных генераторов. А еще «Мрію» часто используют, чтобы оперативно доставить гуманитарные грузы. До сих пор существует только один экземпляр Ан-225. Но он уже вошел в историю, установив около 250 мировых рекордов по скорости, высоте, грузоподъемности. «Бабель» вспоминает историю самого большого в мире самолета в 15 фото.
Разработка самолета началась в 1985 году. Главным конструктор проекта был Виктор Толмачев. На фото: Генеральный директор Авиационного научно-технического комплекса имени О. Антонова Петр Балабуев, который руководил всеми разработками самолетов серии Ан, демонстрирует макет Ан-225 «Мрія» во время пресс-конференции, 2 декабря 1988 года.
ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного
Разработку закончили в рекордно короткий срок — за 3,5 года. На фото: Митинг, посвященный завершению строительства самолета Ан-225 «Мрія» на «Киевском авиационном производственном объединении» (сейчас Госпредприятие «Антонов»), ноябрь 1988 года.
ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного
Основой для разработки нового самолета стал Ан-124 «Руслан», до появления «Мрії» он был самым большим самолетом в мире. На фото: Самолет Ан-225 «Мрія» в ангаре, 30 ноября 1988 года.
ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного
«Мрія» до сих пор остается самым большим транспортным самолетом в мире. Вот некоторые его характеристики: размах крыла — 88,4 метра, длина 84 метра, высота — 18,2 метра, может поднять около 250 000 килограмм груза. На фото: Самолет Ан-225 «Мрія» возле ангара, 30 ноября 1988 года.
ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного
Впервые «Мрію» поднял в воздух экипаж во главе с летчиком-испытателем Александром Галуненко. На фото: Митинг, посвященный первому испытательному полету самолета Ан-225 «Мрія» на «Киевском авиационном производственном объединении» (сейчас Госпредприятие «Антонов»), 21 декабря 1988 года.
ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного
Ан-225 изначально создавали для советской космической отрасли. Он мог не только перевозить на «спине» космический корабль «Буран», но и служить в качестве «летающего космодрома», с которого корабль мог стартовать на орбиту. На фото: Заместитель генерального авиаконструктора Опытного конструкторского бюро имени О. Антонова Анатолий Буланенко дает ин…
ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного
На фото: Самолет Ан-225 «Мрія» с «Бураном» произвел настоящий фурор на 38-м Международном аэрокосмическом салоне в Ле Бурже, Франция, июнь 1989 года.
Getty Images / «Бабель»
В марте 1989 года «Мрія» с грузом 156,3 тонны поднялась в воздух и за 3 часа 45 минут полета установила 110 мировых рекордов по скорости, высоте, грузоподъемности. На фото: Ан-225 «Мрія» на Международной авиавыставке в Фарнборо, Великобритания, 1990 год.
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Европейское космическое агентство тоже хотело использовать «Мрію» в качестве «летающего космодрома». На фото: Макет авиационно-космической системы, включающей самолет «Мрія» и многоразовый космический аппарат Interim HOTOL компании «Бритиш Аэроспейс», 1990 год.
Getty Images / «Бабель»
После развала СССР в 1991 году единственный действующий экземпляр Ан-225 отправили в ангар. С него сняли двигатели, чтобы использовать их на самолетах Ан-124 «Руслан». Только в конце 1990-х законсервированный Ан-225 решили реконструировать и вернуть в работу для перевозки тяжелых грузов. Первый полет восстановленной «Мрії» состоялся 7 мая 2001 года…
Getty Images / «Бабель»
В январе 2002 года «Мрія» совершила первый коммерческий рейс. С тех пор самолет часто используют для доставки крупногабаритных грузов: локомотивов, многотонных генераторов, длинных лопастей ветрогенератора. А еще «Мрію» часто используют для оперативной доставки гуманитарных грузов. На фото: Британский музыкант Боно выступает с речью на фоне Ан-225 …
Getty Images / «Бабель»
На фото: Члены французской спасательной команды выгружают из «Мрії» 150 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Японии, 25 марта 2011 года.
Getty Images / «Бабель»
«Мрія» успела побывать во многих странах и на всех континентах, кроме Антарктиды. На фото: Ан-225 совершил коммерческий рейс в Австралию, перевез из Праги в город Перт генератор с оборудованием общей массой 130 тонн, 15 мая 2016 года.
Getty Images / «Бабель»
С началом пандемии коронавируса «Мрія» развозила лекарства, медоборудование и защитные средства по всему миру. На фото: Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (слева) встречает груз с медицинскими масками, который доставил самолет Ан-225, 27 апреля 2020 года.
Getty Images / «Бабель»
Сегодня Ан-225 «Мрія» все еще остается в единственном экземпляре, но продолжает ставить мировые рекорды, их у самолета накопилось уже около 250. На фото: «Мрія» пролетает над Крещатиком в Киеве во время парада к 30-летию Независимости Украины, 24 августа 2021 года.
Getty Images / «Бабель»
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