Какие есть новые доказательства вины Владислава Мангера и Алексея Левина в деле об убийстве Катерины Гандзюк? Свидетели, следственные эксперименты, телефонные переписки и данные из ноутбука

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Бандус Екатерина / «Бабель»

Активистку и исполняющую обязанности управделами Херсонского горисполкома Катерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома. Кислота обожгла около 40% тела. Третьего августа тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании первого подозреваемого. Потом оказалось, что задержанный не имеет отношения к нападению. Спустя сутки, 4 августа, задержали двоих исполнителей — Виктора Горбунова, который купил кислоту и Никиту Грабчука — он облил кислотой Катерину. Семнадцатого августа полиция задержала еще двоих исполнителей: Владимира Васяновича — он следил за Гандзюк, и Сергея Торбина, который и нашел исполнителей. Катерина Гандзюк перенесла больше десяти сложных операций по пересадке кожи. Но через 96 дней после нападения умерла. Перед смертью Катерина назвала заказчиком нападения главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. Ему объявили подозрение только в феврале 2019 года, за несколько месяцев до этого подозрение в организации объявили помощнику тогдашнего депутата Херсонского облсовета Алексею Левину, но заочно — он успел сбежать. Сейчас обоих содержат под стражей. Днепровский суд Киева начал рассматривать обвинение во второй половине 2020 года. И Мангер, и Левин свою вину отрицают. Суд уже закончил изучать документы и видеодоказательства. На этой неделе в суде должны начать допрашивать сторону потерпевших, а потом свидетелей. Показания, эксперименты и другие доказательства говорят, что нападение организовали Мангер и Левин. Корреспондент «Бабеля» Оксана Коваленко рассказывает коротко, что нового в деле об убийстве Катерины Гандзюк и как это доказывает вину Мангера и Левина.

Версия следствия

В 2015 году Катерина Гандзюк вышла из партии «Батьківщина», потому что Владислав Мангер баллотировался по спискам этой партии в Херсонский областной совет. Катерина критиковала Мангера за то, что он был помощником экс-депутата ВР Алексея Журавко — регионала, который поддержал оккупацию Россией Крыма и Донбасса, бежал в Россию и ведет пропагандистскую кампанию против Украины. Выходя из партии, Гандзюк назвала Мангера негодяем.

После выборов Катерина продолжила критиковать Мангера. Например, принимала участие в записи фильма «Кто вы, мистер Мангер?» В нем рассказывается о криминальном прошлом Мангера. Он пытался запретить фильм через суды, но в Верховном суде проиграл.

Шестого июля 2018 года под облсоветом прошел митинг против незаконной вырубки леса. В поддержку Мангера собрали антимитинг. Гандзюк после митинга написала несколько критических постов, назвав митинг в поддержку Мангера антимайданом. После этого Мангер и решил заказать убийство Гандзюк.

Организовать все глава Херсонского облсовета Мангер попросил своего приятеля Алексея Левина ― помощника местного депутата. Левин называл Мангера «боссом» и «Николаевичем» ― это отчество Мангера.

Левин нашел Сергея Торбина, обсудил с ним план нападения и сумму, которую за это заплатят. Торбин позвал еще четверых знакомых: Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Никиту Грабчука. По плану, Вишневский и Васянович следили за Ганздюк, Горбунов купил кислоту, а Грабчук 31 июля 2018 года облил кислотой Катерину под ее домом.

Версия Мангера и Левина

Оба не признают вины. Мангер говорит, что не был знаком с Катериной Гандзюк и никакого конфликта у них не было. После того, как Левину объявили подозрение, Мангер утверждал что и с ним у него не было никаких «деловых, профессиональных или личных отношений». Также адвокаты Мангера настаивают, что Левин мог называть «Николаевичем» кого угодно.

Адвокат Левина в январе 2019 года утверждал, что тот никакого отношения к заказу нападения не имеет, а уехал из Украины чтобы поправить здоровье. О том, что именно Левин заказывал нападение на Гандзюк, говорят многие свидетели в деле. С Мангером сложнее ― напрямую он общался только с Левиным и теперь все отрицает.

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Допросы свидетелей и следственные эксперименты

В суде уже заслушали исполнителей нападения на Катерину Гандзюк: Владимира Васяновича, Павла Пилипенко и Сергея Брагу ― они указали на Торбина и Левина, присутствовали при нескольких разговоров о Гандзюк. Кроме того, в суде уже изучили протоколы и видеозаписи следственных экспериментов. Показания и следственные эксперименты дополняют друг друга.

Сергей Торбин признал вину и во время следственного эксперимента свидетельствовал против Мангера и Левина. По словам Торбина, в начале июля 2018 года он встретился с Левиным в Приднепровском парке. Левин предложил за деньги «нанести телесные повреждения» Катерине Гандзюк, потому что Гандзюк «достала Николаевича» и надо ее проучить.

Торбин отказался делать это сам, но пообещал найти исполнителей. Левин предложил несколько вариантов: сломать руку или ногу за $5 тысяч или облить кислотой за $3 тысячи. Торбин переспросил Левина, кто такой «Николаевич» и не Мангер ли это, Левин в ответ положительно кивнул.

Через день Торбин нашел людей и сообщил Левину, что они готовы напасть на Гандзюк. Примерно 14 июля Левин и Торбин встретились в парке второй раз. Левин передал Торбину $500 задатка. Третий раз с Левиным они встретились 3 или 4 августа. Левин передал Торбину еще $4,5 тысячи. Из них $500 Торбин оставил себе, остальные отдал исполнителям.

Свидетели Павел Пилипенко и Сергей Брага были на встрече в приемной народного депутата Паламарчука примерно 7 июля 2018 года. На ней обсуждали, что можно сделать с Катериной Гандзюк. Оба свидетеля рассказали, что в какой-то момент в комнату зашел Левин и сказал, что «Гандзюк их достала», и что ее надо «облить мочой, кровью, фекалиями или зеленкой». На этой же встрече был Игорь Павловский.

Двадцать третьего июля Пилипенко и Брага снова стали свидетелями разговоров о Гандзюк. Они были в коридоре под кабинетом Торбина, а в кабинете Торбин ругался с Левиным. По словам свидетелей, Левин спрашивал, когда исполнят заказ, потому что «Николаевич волнуется» и может все отменить и потребовать деньги назад. В ответ Торбин заверял, что люди уже ведут разведку и скоро все сделают.

Игоря Павловского поначалу следствие считало соучастником нападения. Он несколько раз менял показания: то против Мангера, то в его интересах. Позднее заявил, что на него давили с требованием не давать показания против Мангера и не упоминать имя «Николаевич». В середине 2020 года Павловский заключил соглашение с прокурором, его перестали считать соучастником, а судили за сокрытие преступления. В обмен он должен был рассказать все, что знает о подготовке нападения на Гандзюк.

По словам Павловского, 3 или 4 августа в его кабинет забежал взволнованный Левин. Спросил, есть ли у Павловского адвокат и сказал, что Торбина задержали. На вопрос, почему Торбина, Левин ответил: «Вы что не знаете, они облили Катерину Гандзюк», потом уточнил, что Катерину заказал он с «Николаевичем», потому что, «она слишком много гавкала». Левин просил не говорить «Николаевичу» о том, что он приходил и искал адвоката и все рассказал Павловскому. Павловский утверждает, что «Николаевичем» Левин называл Мангера. В тот день выяснилось, что Торбин просто не выходил на связь, потому что был в запое.

Семнадцатого августа 2018 года Левин в доме у Павловского передал Торбину деньги. Тот собирался ехать в Киев, а Левин предлагал ему спрятаться в Болгарии. Торбин отказался. В тот же вечер Торбина задержали. На следующий день, по словам Павловского, к нему в приемную пришел Левин, сказал, что уезжает в Болгарию и просил передать деньги жене Торбина — теперь за то, чтобы тот ничего не рассказывал следствию. Левин пообещал давать деньги на адвоката Торбину.

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Телефон и ноутбук Левина

В начале декабря 2021 года к материалам дела приобщили данные с телефона Левина. Они косвенно доказывают вину Мангера.

В телефонной переписке Левин называет Мангера «босс» и «Николаевич». Кроме того, в телефоне есть видео из бани, на котором Левин обращается к Мангеру «Николаевич».

Также в телефоне Левина много скриншотов о деятельности Гандзюк: ее посты, а после нападения ― о расследовании. Еще в телефоне Левина есть несколько файлов с анкетными данными Гандзюк, ее фото, данные о том, где она живет. Самое первое фото сделано 17 июля 2018 года, за две недели до нападения. По мнению стороны потерпевших, это подтверждает версию обвинения: Левин дал Торбину адрес, по которому жила Гандзюк.

Из информации с телефона стало известно, что в день нападения на Гандзюк Мангер и Левин три раза созванивались, а за два года звонили друг другу 890 раз.

На ноутбуке Левина много общих фото с Мангером: они вместе проводили время с семьями. Есть фото жены Левина, сидящей за столом в кабинете Мангера. Также, судя по фото, Левин и Мангер упражнялись в стрельбе в лесу. Кроме того, в суде исследовали протоколы, в которых говорится, что Левин и Мангер часто встречаются сами или с семьями в ресторанах.

Все это опровергает заявление Мангера и Левина о том, что они не общались.