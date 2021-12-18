103 года назад Одесса на сто дней стала провинцией Франции. Французы хотели покончить с большевиками, но быстро запутались, кто с кем и за что воевал в Украине — история в архивных фото

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Восемнадцатого декабря 1918 года французские войска заняли Одессу и объявили, что берут город под свое покровительство. Это была часть кампании по интервенции войск Антанты и ее союзников на территории бывшей Российской империи для борьбы с большевиками. Французы пробыли в Одессе чуть больше ста дней — до начала апреля 1919 года. За это время они пробовали договориться и с белогвардейцами, которые хотели восстановить империю, и с Директорией УНР Симона Петлюры, который хотел построить украинское государство. Но ничего не вышло. А тут еще появились атаманы, которые то объединялись с кем-то, то воевали против своих вчерашних союзников. «Бабель» вспоминает исторический контекст тех событий и рассказывает о коротком периоде, когда Одесса была под французским протекторатом, в архивных фото 1918—1919 годов.

Короткий исторический контекст

В 1917 году на фоне Первой мировой войны развалилась Российская империя. Сначала после февральской революции ликвидировали монархию. Потом в октябре большевики устроили переворот и фактически развязали гражданскую войну. В это время разные народы, которые входили в империю, в том числе и украинский, начали бороться за свои национальные государства.

Не остались в стороне и другие участники Первой мировой — Четверной союз и Антанта. Первым было выгодно ослабить своего противника — Российскую империю, поэтому они пошли на переговоры и с большевиками, и с руководством УНР. В феврале 1918-го заключили Брестский мир, по условиям которого Польша, Балтия, Украина и Закавказье были заняты войсками Четверного союза.

Антанта, наоборот, старалась сохранить своего союзника Россию в формате хотя бы федерации. А еще — не допустить «экспорта большевистской революции» в Центральную и Западную Европу. Поэтому в декабре 1917 года Антанта и союзные государства разделили территории бывшей Российской империи на сферы влияния: Британии достались Север и Кавказ, Франции — Украина с Крымом, Японии и США — Дальний Восток. После поражения Четверного союза в Первой мировой в ноябре 1918-го именно французы должны были заменить австрийско-немецкие войска на украинских территориях. И свою интервенцию Франция начала с десанта в крупных причерноморских городах, одним из которых была Одесса.

В марте 1918 года в Одессу вошли австрийские войска и ликвидировали Одесскую советскую республику, которую в феврале успели организовать большевики. На фото: Фельдмаршал австро-венгерской армии барон Эдуард фон Бем-Эрмолли (справа) в Одессе, март 1918 года. Getty Images / «Бабель»

После капитуляции в Первой мировой войне в ноябре 1918 года австрийские войска стали уходить из Украины. Одесса перешла под контроль войск гетмана Павла Скоропадского. На фото: Австрийская артиллерия на улице Большой Арнаутской в Одессе, 1918 год. k.u.k. Kriegspressequartier

В начале декабря 1918 года к Одессе прибыла французская эскадра во главе с крейсером «Мирабо». Французы рассчитывали договориться со Скоропадским, чтобы высадиться в Одессе, затем выдвинуться в Киев, а оттуда — «добивать большевиков в Москве». Но к этому времени режим гетмана пал, а в город вошла армия Директории УНР Симона Петлюры. На фото: Бронен… Getty Images / «Бабель»

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ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Флот Антанты вошел в Черное и Азовское моря, а их войска, кроме Одессы, заняли Севастополь Феодосию, Евпаторию, Ялту, Керчь, Симферополь, Херсон и Николаев. Это не понравилось херсонскому атаману УНР Никифору Григорьеву, который вместе со своими солдатами перешел на сторону большевиков. На фото: Офицеры британской военной миссии на юге Украины на ф… National Archives at College Park

Французы пытались создать какие-то органы власти из местного населения. Но им было трудно разобраться, кто с кем и за что воюет. Сначала пытались договориться с белогвардейским лидером Антоном Деникиным, которого, в отличие от Петлюры, устраивала идея восстановления «единой и неделимой России». На фото: Танки Renault с французскими солдатами, мирны… Wikimedia

Деникин считался английской креатурой, и французам это не нравилось. Поэтому в начале 1919 года в Одессу приехал генерал Филипп Ансельм, который возглавил штаб командования и забрал всю власть в свои руки. На фото: Генерал Ансельм с сыном в Одессе, 1919 год. ECPAD

Getty Images / «Бабель»

magesdefense.gouv.fr

В этот период в Одессе снова стали снимать фильмы, а французские ценители киноискусства восхищались украинской актрисой немого кино Верой Холодной. На фото: Вера Холодная, 1917 год. Getty Images / «Бабель»

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Getty Images / «Бабель»

Разочаровавшись в Деникине, французы начали переговоры с Директорией и даже согласились признать УНР в обмен на то, чтобы совместными усилиями бороться против большевиков. Но было уже поздно — к городу подступали большевики и переметнувшийся к ним атаман Григорьев. В конце марта 1919 года на конференции в Париже члены Антанты решили свернуть интерв… ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

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imagesdefense.gouv.fr

На фото: Жители Одессы, бежавшие из города до прихода Красной армии, в лагере в устье Днестра ждут, чтобы сесть на французские военные баржи, апрель 1919 года. Getty Images / «Бабель»

Шестого апреля в Одессу вошли части Красной армии во главе с Григорьевым, который хвастался, что лично победил французов. Но уже в мае 1919 года он возглавил восстание против большевистской власти в Украине. После поражения пытался объединиться с Нестором Махно, но был убит махновцами. На фото: Советская демонстрация в Одессе после эвакуации францу… Wikimedia

В августе 1919 года белогвардейцы выбили из Одессы красных. Окончательно советская власть установилась в Одессе в феврале 1920 года. На фото: Техника, оставленная французами на Думской площади Одессы после эвакуации, апрель 1919 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

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