На Луну высаживались шесть раз! Командир последней миссии 49 лет назад пообещал, что люди туда еще вернутся, но пока не получилось. Вспоминаем историю «Аполлона-17» — в 17 фото

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Getty Images / «Бабель»

Четырнадцатого декабря 1972 года командир миссии «Аполлон-17» Юджин Сернан перед тем, как отправиться обратно на Землю, в прощальной речи пообещал, что люди еще вернутся на Луну. С тех пор Сернан остается последним из 12 астронавтов шести миссий, которые ступили на лунную поверхность. В 2017 году он умер, не дождавшись, пока исполнится его пророчество. Пока NASA продолжает переносить новую лунную миссию, теперь на 2025 год, «Бабель» вспоминает о последнем полете людей на Луну в составе миссии «Аполлон-17» — в 17 архивных фото.

В 1970 году Конгресс США урезал финансирование NASA. Поэтому миссия «Аполлон-17» стала последним полетом на Луну, хотя изначально таких миссий планировалось 20. На фото: Астронавт Рональд Эванс вместе со специалистами NASA обсуждает детали миссии «Аполлон-17», 16 октября 1972 года. Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Старт «Аполлона-17» состоялся 7 декабря 1972 года, его впервые пришлось задержать почти на три часа из-за неисправности оборудования. На фото: Персонал Центра управления запуском Космического центра Кеннеди во Флориде проводит генеральную репетицию старта «Аполлона-17», 1 ноября 1972 года. Getty Images / «Бабель»

Для командира экипажа «Аполлона-17» Юджина Сернана это был уже третий космический полет, двое других астронавтов летели в космос впервые. На фото: Юджин Сернан (сидит), пилот командного модуля Рональд Эванс (справа), пилот лунного модуля Харрисон Шмитт (слева), август 1972 года. Getty Images / «Бабель»

NASA

Getty Images / «Бабель»

Экипаж «Аполлон-17» успешно вышел на орбиту. Но перед тем, как отправиться к Луне, совершил несколько витков вокруг Земли. Все это время Шмитт рассказывал Центру управления о погоде в различных районах Земного шара, постоянно корректируя свои прогнозы. За это его прозвали «человеком-метеоспутником». На фото: Вид слоя облаков из иллюминатора к… Getty Images / «Бабель»

«Аполлон-17», в отличие от предыдущих миссий, впервые подлетал к Луне при низком утреннем Солнце. На фото: Вид поверхности Луны с Землей на заднем плане во время полета миссии «Аполлон-17», декабрь 1972 года. Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

У астронавтов «Аполлона-17», как и у двух предыдущих экспедиций, был автомобиль «Лунный ровер» с отдельным каналом связи с Землей. Его оставили на Луне. На фото: Юджин Сернан совершает тестовую поездку на «Лунном ровере», 12 декабря 1972 года. NASA

Сернан и Шмитт собрали и привезели на Землю 110,5 кг образцов лунной породы. На фото: Харрисон Шмитт берет пробы лунного грунта, декабрь 1972 года. Getty Images / «Бабель»

Панорама, снятая Сернаном после развертывания антенны «Лунного ровера». Вместе со Шмиттом они провели на поверхности Луны рекордные 22 часа 3 минуты 57 секунд и проехали на «Ровере» 35,7 км. На фото: Шмитт устанавливает панели солнечных батарей, декабрь 1972 года. NASA

С 13 на 14 декабря астронавты последний раз вышли на поверхность Луны. Шмитт первым поднялся в кабину лунного модуля. Перед тем, как пойти за ним, Сернан произнес небольшую речь. Вот его последние слова на Луне: «Покидая Луну, мы уходим так же, как и пришли и, с божьей помощью, вернемся — с миром и надеждой для всего человечества». На фото: Юджин С… Getty Images / «Бабель»

19 декабря экипаж «Аполлона-17» вернулся на Землю, миссия длилась 12 суток 13 часов 51 минуту. На фото: «Аполлон-17» опускается в Тихом океане, 19 декабря 1972 года. Getty Images / «Бабель»

Через 52 минуты после приводнения Сернана, Эванса и Шмитта доставили вертолетом на борт авианосца. На фото: Сернан, Эванс и Шмитт (в оранжевых костюмах слева направо) готовятся разрезать «Торт возвращения», 19 декабря 1972 года. NASA

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