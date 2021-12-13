Все продолжают говорить о новом вторжении России в Украину, я уже запутался в этих новостях! Пора паниковать? Спокойно, сейчас расскажем, что случилось за последнюю неделю

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С конца октября этого года американские СМИ, а позже и украинская разведка заговорили о том, что Россия снова стягивает войска к украинским границам и готовит новое вторжение на украинские территории. Россия все отрицала, но продолжала наращивать войска. Если еще две с половиной недели назад разведка сообщала о 90 тысячах солдат, то уже 9 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Sky News заявил, что вдоль украинской границы и на ее оккупированных территориях — в Крыму и на Донбассе, сосредоточено около 115 тысяч российских военных, и это не предел. В связи с эскалацией на прошлой неделе состоялись переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. После переговоров в США заверили, что поддерживают Украину, но в случае вторжения свою армию сюда направлять не будут. В Кремле потребовали от США гарантировать, что Украина не вступит в НАТО. Корреспондент «Бабеля» Оксана Коваленко собрала все главное за прошедшую неделю, что вам надо знать о возможной подготовке к войне.

Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина

В пятницу, 3 декабря, американское издание The Washington Post сообщило, что в начале 2022 года Кремль планирует вторжение в Украину с участием 175 тысяч военных. Журналисты ссылались на документ разведки США, который был у редакции, и комментарии осведомленных источников. В тот же день стала известна дата переговоров президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным — их назначили на 7 декабря.

Ожидалось, что переговоры снизят градус напряжения, как весной этого года. В апреле Россия уже стягивала к границам Украины около 120 тысяч военных, но Путин отвел часть войск от границ с Украиной после того, как США дали понять, что президент Джо Байден готов лично с ним встретиться.

На этот раз переговоры проходили по закрытой видеосвязи и длились два часа. Первым о результатах разговора коротко сообщил Белый дом ― ничего прорывного в сообщении не было. Байден поддержал целостность и суверенитет Украины и предупредил, что в случае эскалации со стороны России к ней применят «серьезные экономические и другие санкции». О чем именно речь — президент США не уточнил. Через несколько дней о результатах переговоров подробнее рассказали пресс-секретарь Байдена Дженнифер Псаки и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Что Байден сказал Путину по версии Белого дома

США отказались давать России гарантии, что НАТО не будет расширяться и рассматривать заявку Украины о присоединении к Альянсу. Это одно из самых главных требований Путина. Но в Белом доме заявили, что Байден согласился на переговоры с Россией о том, как смягчить ее обеспокоенность в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

Это одно из самых главных требований Путина. Но в Белом доме заявили, что Байден согласился на переговоры с Россией о том, как смягчить ее обеспокоенность в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу. США пообещали «серьезные экономические санкции» для России в случае вторжения. Среди возможных санкций CNN называют отключение России от международной платежной системы SWIFT.

Среди возможных санкций CNN называют отключение России от международной платежной системы SWIFT. CNN также сообщили , что США могут ввести санкции против близкого окружения Путина , например, ограничить возможность путешествовать. Производителям энергопродукции могут перекрыть доступ к кредитным рынкам.

, например, ограничить возможность путешествовать. Производителям энергопродукции могут перекрыть доступ к кредитным рынкам. Украине передадут средства для повышения обороноспособности . Украина заинтересована в системах противовоздушной и противоракетной обороны, она просит дополнительные противотанковые комплексы Javelin и другое оружие.

. Украина заинтересована в системах противовоздушной и противоракетной обороны, она просит дополнительные противотанковые комплексы Javelin и другое оружие. «Северный поток — 2» в случае вторжения России перекроют. «Если Владимир Путин хочет видеть поток газа по этому трубопроводу, он, возможно, не рискнет вторгаться в Украину», — заявил Салливан репортерам в Белом доме. В то же время агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что между США и Германией есть такая договоренность.

Байден однозначно дал понять, что США не рассматривают отправку своих войск в Украину, если Россия нападет. США обещают только усилить союзников по НАТО на восточном фланге дополнительными возможностями. Чем это поможет Украине — пока неизвестно.

The White House

Что Путин сказал Байдену по версии Кремля

Кремль сообщил, что во время переговоров Путин рассказывал Байдену о том, что Киев не соблюдает Минские соглашения. А в ответ на обеспокоенность Байдена российскими войсками около украинских границ Путин заявил, что во всем виновато НАТО, которое «предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших [российских] рубежей». Путин заявил, что Россия хочет получить юридические гарантии, исключающие расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.

Уже в пятницу, 10 декабря, Россия уточнила свои требования в заявлении МИД. РФ требует официально отменить решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО». Также РФ хочет юридически закрепить отказ США и стран НАТО размещать ударные системы вооружений на территории соседних с ней стран, независимо от того, входят ли они в Североатлантический альянс.

Россия косвенно требует запретить совместные учения Украины и НАТО и хочет определить расстояние, на которое позволит приближаться кораблям и самолетам НАТО в Балтийском и Черноморском регионах.

Уже после диалога Путина и Байдена, 8 декабря появилось сообщение Conflict Intelligence Team о том, что под Воронеж перебросили дивизион ЗРК «Бук» 49-й зенитной ракетной бригады, множество самоходных артиллерийских установок «Мста-С», танки Т-80У и радиолокационную станцию 9С18М1 «Купол».

Переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена

В четверг, 9 декабря, The New York Times опубликовала текст с комментариями главы украинской разведки Кирилла Буданова. Он утверждает, что украинским военным самим не справиться с Россией в случае нападения. По его словам, Россия начнет с авиаударов, выведет из строя склады боеприпасов и окопные войска, потому координировать оборону будет невозможно.

Вечером того же дня Байден поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Разговор длился полтора часа. Глава Офиса президента Андрей Ермак сразу после переговоров рассказал в эфире программы «Право на власть», что Байден заверил Зеленского в том, что Украина будет участвовать во всех переговорах, которые ее касаются. Ермак также сообщил, что США «приняли решение быть активным участником мирного процесса» — это может быть расширение «нормандского формата» или «параллельный с этим форматом трек».

Во время переговоров двух президентов в российских СМИ поднялась паника из-за пограничного корабля «Донбасс» Военно-морских сил Украины, который вышел из порта в Мариуполе. Российские СМИ писали, что он направлялся к Керченскому проливу. ФСБ назвали действия корабля провокационными.

А в штабе ООС заявили, что корабль находился в украинских водах, а потому не должен был ни о чем сообщать России. Заявления ФСБ России в штабе Объединенных сил назвали фейком.

Пресс-служба Офиса президента Украины

Что случилось за последние несколько дней

В пятницу, 10 декабря, Россия перекрыла больше 70% акватории Азовского моря, сообщили Военно-морские силы Украины. Россия аргументировала решение тем, что проводит артиллерийские стрельбы в районах возле украинских городов Мариуполь, Бердянск и Геническ. ВМС сообщили, что Россия не первый раз перекрывает море, назвав это «открытой провокацией» и попыткой России превратить Азовское море в свое внутреннее озеро.

Десятого декабря президент Зеленский рассказал о своем разговоре с Байденом в интервью «1+1». Он отметил, что ни о каких компромиссах со стороны Украины речи не было, как и о том, что Украина якобы должна признать автономию оккупированных территорий. По словам Зеленского, Путин заверил Байдена в том, что «не собирается продолжать эскалацию на территории Украины».

В ночь на субботу по США пронесся мощный торнадо, разрушив дома в шести штатах, погибли не менее 70 человек. В субботу Джо Байден выступил с обращением к американцам и отвечал на вопросы журналистов. Один из вопросов был об Украине. «Я абсолютно ясно дал понять президенту Путину, что если он двинется в Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными», — сказал Байден и добавил, что Россия в случае вторжения «заплатит страшную цену».

В воскресенье, 12 декабря, в Белом доме сообщили, что в Киев приедет помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, чтобы «обсудить наращивание военной мощи России».

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