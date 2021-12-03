Неделя возникла благодаря рынкам и когда-то длилась три дня. Семидневкой мы обязаны Ною, Торе, поездам и кинопремьерам. Главное из книги историка Дэвида Генкина о том, как люди придумали понедельники

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Календарный год отражает смену сезонов и движение Земли вокруг Солнца, месяц — фазы Луны, дата — астрономические сутки. Неделя не похожа ни на что из этого. В природе нет ничего, что регулярно повторялось бы каждые семь дней, на это число не делятся без остатка ни месяц, ни год. Как неделя вообще появилась? Почему в ней именно семь дней, а попытки изменить их число на пять или десять ни к чему не привели? Эти вопросы решил изучить американский историк Дэвид Генкин. Недавно в издательстве Йельского университета вышла его книга — The Week. Обозреватель «Бабеля» Антон Семиженко прочитал ее и пересказывает самое интересное.

Первым ориентиром для деления времени на недели у людей стали базарные дни. Например, в древней Корее неделя состояла из четырех дней и называлась «рынок», который и проходил каждый четвертый день. У народа тив, живущего на территории современной Нигерии, такая же неделя вмещала пять дней, в Древнем Египте — десять.

С развитием религий недельный цикл усложнился: в обществах сложились целые системы запретов и празднований, регламентировавших жизнь. Зачастую они были циклическими. Например, в Исландии делили время на отрезки по десять дней, в балтийских языках нашлись свидетельства, что неделя там когда-то состояла из девяти дней, в одном из диалектов языка басков есть доказательства трехдневной недели. А первые указания на семидневную неделю зафиксированы на Ближнем Востоке — в Месопотамии.

Основателем семидневной недели историки считают шумерского правителя Гудеа. Он правил в городе Лагаш в период между 2142 и 2116 годами до нашей эры. За эти годы он построил дворец из семи комнат, который использовался во время семидневного праздника. В шумерском Эпосе о Гильгамеше, появившемся примерно в это же время, речь идет о ливне, который длился семь дней, а похожий на Ноя персонаж Утнапиштим ждал семь суток, прежде чем выйти из своего ковчега по окончании потопа.

Во времена Гудеа появилась как привычка объединять дни в семидневные недели, так и не делать в седьмой день важных дел. В частности, тогда не могли работать чиновники.

Скорее всего, от шумеров этот принцип перекочевал в иудаизм: в Торе на каждый из семи дней недели есть отдельный псалом. Оттуда семидневка перешла в христианство, переняло ее и мусульманство. Так неделя, состоявшая из семи дней, распространилась по миру. Хотя тогда она была далеко не так значима, как сейчас.

Религии делят год не только на недели, но и на промежутки между большими церковными праздниками. До сих пор во многих культурах эти праздники остаются важными хронологическими ориентирами. В Украине это, среди прочих, Крещение, Покрова, Яблочный Спас. Хотя воскресенье считалось днем отдыха, а публичные казни чаще всего происходили по пятницам — с отсылкой к распятию Христа в Страстную пятницу — именно эти праздники были главными точками отсчета в жизни людей. Верующие часто до сих пор этим пользуются.

Сельскую жизнь — а подавляющее большинство людей до XX века жили в селах — неделя тоже не слишком регламентировала. Крестьяне больше ориентировались на сезоны или крупные ярмарки. Ремесленники тоже получали зарплату сразу после проделанной работы, проценты за ссуды платились не раз в неделю, а ежемесячно. Первые датированные блокноты не делили время на недели — о них не было даже упоминания.

Итальянский браслет середины XIX века, символизирующий дни недели и покровительствующих им святых. Wikipedia

Одними из первых переселенцев из Европы на территорию современных Соединенных Штатов стали пуритане. Они выступали за строгое соблюдение церковных норм — в том числе соблюдение воскресенья как праздника. Путешественники из Европы, посещавшие английские колонии на восточном побережье Северной Америки, вспоминали: воскресенье здесь очень скучный день. На улице не было прохожих, заведения не работали — в Филадельфии даже дороги перекрывали, чтобы ими не могли пройти кони. В этот день поселенцы должны были только молиться, отдыхать и осмысливать свою жизнь. В XVII веке неделя нигде не ощущалась так четко, как на землях, где позже возникнут США.

Дальше свое дело сделал технический прогресс XIX столетия. Поезда часто ходили по недельному графику. Первыми регулярно издающимися газетами были еженедельники. Почту в небольших поселениях отправляли и разносили раз в неделю. Семидневка стала признаком цивилизации — и потому Робинзон Крузо, попав на безлюдный остров, сначала не может вспомнить, какой сегодня день недели, а потом вообще забывает об этом. Индейские племена Северной Америки, не делившие время на семидневные отрезки, стали обучать этому концепту своих детей — чтобы те лучше понимали «бледнолицых». Первая в США газета на языке индейского племени «Чероки Феникс» выходила каждый четверг (а позже по средам).

Первые крупные компании тоже подстроились под недельную модель работы. Пятница или суббота нередко становилась днем зарплаты, в воскресенье рабочие отдыхали или уходили домой раньше. Когда стали доступными средства гигиены, люди часто стирали в понедельник, гладили одежду в четверг, купались каждое воскресенье. На это ориентировалась даже реклама.

Закрепила неделю в повседневной жизни людей урбанизация. Понедельник во многих городах стал днем футбольных матчей, четверг — днем свадеб, премьер в театрах и кино, пятница — днем концертов. Большую роль сыграло общее школьное образование с его четко привязанным к неделе графиком.

Когда деление времени на недели укоренилось в культуре, в разных странах попытались изменить ее продолжительность — чтобы было удобнее. Так, во Франции после Великой французской революции девять лет просуществовала десятидневная неделя — так называемая декада. В Советском Союзе в конце 1920-х годов попытались разделить год на 72 пятидневные недели: четыре рабочих дня сменял один выходной. Но эта идея оказалась непопулярной, и от нее быстро отказались.

Существовал проект календаря, в котором месяцы адаптированы к неделям. В нем было тринадцать месяцев, каждый из которых имел по четыре семидневные недели — 28 дней. Итого это 364 дня, дополнительный 365-й не входил ни в один месяц и был выходным. Плюсы такого подхода — первое число каждого месяца приходилось на понедельник, и из года в год это не изменялось. Такой календарь на один год был бы актуален всегда.

Дополнительный 13-й месяц получил название Сол (Sol) — «Солнце» на латыни. Автор календаря Мозес Консворт втиснул его между июнем и июлем. Впрочем, ввести этот календарь на официальном уровне не решилась ни одна страна. В отличие от компании Kodak. Поэтому этот эксперимент до сих пор известен как «план Истмэна» — в честь американского бизнесмена Джорджа Истмэна, основателя компании. В 1928 году он ввел 13-месячный год на своих предприятиях — и работники крупнейшего на то время производителя кино- и фотопленки жили по этому календарю до 1989 года.

Донат «Бабелю» — отличная идея в любой день любой недели!