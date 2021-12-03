32 года назад лидеры США и СССР Буш и Горбачев закончили холодную войну. Потом Соединенные Штаты даже попытались спасти Советский Союз от развала, но было уже поздно — история в архивных фото

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Getty Images / «Бабель»

В начале декабря 1989 года президент США Джордж Буш – старший и лидер СССР Михаил Горбачев два дня общались на борту советского круизного лайнера у берегов Мальты. По итогам встречи они не подписали никаких документов, но объявили, что отношения между странами «вступают в новую эпоху надежного сотрудничества». В прессе это заявление назвали концом холодной войны, которая продолжалась между странами соцблока и Западом более 40 лет. В это время в Европе один за другим падали коммунистические режимы, а СССР погружался в глубокий экономический кризис и сам оказался на грани распада. «Бабель» рассказывает о Мальтийском саммите, после которого Буш даже попытался помочь Горбачеву и спасти Советский Союз от развала.

Через год после окончания Второй мировой войны началось глобальное политическое, военное, экономическое и идеологическое противостояние между двумя блоками государств. Во главе одного стоял СССР, а другого — США. В историю этот период вошел под названием «холодная война».

За время противостояния отношения между противниками то холодали, то теплели. Стороны развернули гонку вооружений, соперничали за политическое влияние в разных регионах по всему миру. Несколько раз Советский Союз и США оказывались на грани самой настоящей войны. Одно из таких обострений началось с конца 1970-х после вторжения советских войск в Афганистан. В ответ США назвали СССР «империей зла» и запустили военный проект «Звездные войны».

В 1985 году с приходом к власти нового генсека Михаила Горбачева накал противостояния США и СССР начал резко снижаться. Горбачев неоднократно бывал в странах Запада еще с начала 1970-х. Он постепенно приобрел репутацию прогрессивного политика, который отличался от своих престарелых коллег по Политбюро ЦК КПСС.

На фото слева направо: советский генсек Михаил Горбачев, президент США Рональд Рейган и его вице-президент Джордж Буш в Нью-Йорке, ноябрь 1985 года. Getty Images / «Бабель»

Горбачев стал снижать военные расходы СССР, в 1987 году подписал с Рейганом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его условиям СССР уничтожил 1 846 ракетных комплексов, США — 846. В 1988 году Советский Союз начал выводить войска из Афганистана. После этого Рейган заявил, что больше не считает СССР «империей зла».

Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Белом доме подписывают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, 8 декабря 1987 года. Getty Images / «Бабель»

В январе 1989 года Джордж Буш – старший сменил Рональда Рейгана на посту президента США. Буш придерживался осторожной внешней политики и не спешил высказывать поддержку Горбачеву. Но советский генсек со своей миролюбивой политикой «нового мышления» уже был невероятно популярен в Европе. Главы Британии и Франции — Маргарет Тэтчер и Франсуа Миттеран — настоятельно советовали Бушу встретиться с ним поскорее.

Советский генсек Михаил Горбачев пожимает руку премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер во время встречи в Лондоне, 1985 год. Getty Images / «Бабель»

Пока Буш раздумывал, в странах Центральной и Восточной Европы один за другим начали падать коммунистические режимы. В историю этот процесс вошел под названием «Осень народов»: поражение коммунистов на выборах в Польше, новое правительство в Венгрии, «Бархатная революция» в Чехословакии, отставка многолетнего лидера болгарских коммунистов Тодора Живкова, восстание против румынского коммунистического диктатора Николае Чаушеску.

Getty Images / «Бабель»

Pascal J Le Segretain / Contributor

Падение Берлинской стены в ноябре 1989 года было решающим фактором, после которого стало ясно, что двум сверхдержавам пора обсудить изменения в мире, прежде всего в Европе.

Молодежь откалывает куски Берлинской стены, 1989 год. Getty Images / «Бабель»

В Белом доме предложили нестандартный формат — провести встречу на борту боевого корабля, как это делал американский президент Франклин Рузвельт во времена Второй мировой. Долго выбирали место, которое устроило бы и США, и СССР, и к началу декабря 1989 года сошлись на Мальте. Поначалу план был такой: две встречи на борту боевых крейсеров в открытом море, в первый день на советской «Славе», во второй — на американском Belknap.

Ракетные крейсеры «Слава» и Belknap у берегов Мальты, 1 декабря 1989 года. Getty Images / «Бабель»

«Я помню, как вернулась в офис после того, как нам сказали, что мы собираемся на Мальту, и одна из секретарей посла на Мальте сказала: «Вы собираетесь на Мальту в декабре? А вы знаете, насколько ужасными там могут быть штормы?» И я думаю, что это было впервые, когда кто-то подумал о проблеме погоды», — вспоминала одна из организаторов и участниц встречи Кондолиза Райс.

И действительно, в день начала переговоров, 2 декабря, погода испортилась, начался шторм. Качка была настолько сильной, что проводить встречу в открытом море было невозможно. Поэтому все перебрались на пришвартованный в порту советский пассажирский лайнер «Максим Горький», на котором поселилась вся делегация СССР, включая Горбачева. Американские дипломаты и журналисты разместились в местных отелях. А президент Буш принципиально устроился на борту крейсера Belknap.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

«Атмосфера, хотя и дружелюбная, не была расслабляющей. Когда мы встретились за длинным столом, в салоне витала напряженность. В качестве хозяина Горбачев открыл церемонию официальным приветствием и пригласил президента Буша выступить первым. Президент напрягся, когда начал говорить, явно нервничая по поводу важности происходящего. Но постепенно он расслабился», — вспоминал советник по вопросам национальной безопасности президента США Брент Скоукрофт.

Советский лидер Михаил Горбачев (слева) и президент США Джордж Буш (справа) перед началом переговоров на борту советского круизного лайнера «Максим Горький», 2 декабря 1989 года. Getty Images / «Бабель»

Буш и Горбачев общались два дня, и много времени провели, беседуя один на один. По воспоминаниям Павла Палажченко, который был переводчиком на этих беседах, лидеры не всегда были согласны друг с другом. Но в целом переговоры проходили в формате «за все хорошее против всего плохого».

По итогам Мальтийского саммита стороны не подписали никаких официальных документов, договоренности были только на словах. Горбачев пообещал не вмешиваться в дела восточноевропейских стран и дал принципиальное согласие на объединение Германии. В ответ американский лидер поддержал проходившую в СССР перестройку. А на итоговой совместной пресс-конференции 3 декабря они заявили, что «отношения между Востоком и Западом вступают в новую эпоху надежного сотрудничества».

«Саммит на Мальте положил конец холодной войне» — примерно такие заголовки были на первых полосах СМИ в тот день. В прессе даже сравнивали Мальтийскую встречу с переговорами в Ялте в 1945 году, которые определили послевоенный порядок в Европе.

Михаил Горбачев и Джордж Буш беседуют на борту лайнера «Максим Горький», 2 декабря 1989 года. Getty Images / «Бабель»

Спустя два года оба лидера подписали Договор о стратегических наступательных вооружениях — страны значительно сократили свои ядерные потенциалы. Буш уже окончательно убедился, что Горбачев серьезно относится к реформам и прекращению военной конфронтации с США.

А в это время СССР погружался в глубокий кризис и оказался на грани развала. Политика перестройки Горбачева не спасла экономику. В 1990 году первыми из состава СССР начали выходить балтийские республики.

Участники акции за независимость Литвы, Латвии и Эстонии «Балтийский путь», 23 августа 1989 года. Wikimedia

В 1989 году начались масштабные забастовки шахтеров Донбасса, уже в следующем году экономические и социальные требования горняков постепенно переросли в политические. Шестнадцатого июля 1990 года Верховная Рада УССР абсолютным большинством голосов приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. В октябре 1990 года студенты начали в Киеве Революцию на граните. Вторая по размерам и значимости республика Союза — Украина — изо всех сил двигалась к независимости.

Демонстрация бастующих шахтеров Донбасса в Киеве на Крещатике, 16 апреля 1991 года. ЦДКФФА України імені Гордія Пшеничного / Wikimedia

Но даже в таких условиях американский президент все равно попытался спасти СССР. В начале августа 1991 года Джордж Буш приехал в Киев и призвал руководство Украины «удержаться от суицидального национализма». Оппоненты Буша в США назвали его выступление «речью цыпленка по-киевски». Позицию Белого дома отчасти можно понять — они только-только наладили отношения с Кремлем, а теперь им предстояло общаться с руководством новых независимых стран, у которых остались советские ядерные ракеты. К примеру, Украина после распада СССР унаследовала третий по величине арсенал ядерного оружия в мире после России и США.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Но было уже поздно, «Парад суверенитетов» в советских республиках было не остановить. Во второй половине августа 1991 года Горбачева попытались отстранить от власти заговорщики из ГКЧП. После провала путча Украина объявила о независимости, а к концу года перестал существовать и сам СССР.

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