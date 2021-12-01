Глава ОП Андрей Ермак дал большое интервью РБК-Украина. Оно о лучшем президенте Зеленском, войне и Штатах, которые сильно включились — пересказ

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Сергей Моргунов / «Бабель»

Первого декабря РБК-Украина опубликовало интервью главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он дал его 27 ноября — на следующий день после пресс-марафона Владимира Зеленского. В интервью Ермак много хвалит президента, который делает настоящие реформы, и себя — человека, с которым невозможно договориться. Глава ОП рассказал свою версию «дела вагнеровцев», о знакомстве с бывшим начальником ГУР Василием Бурбой, своем дне рождения и госперевороте. Вот самое важное из этой большой беседы.

О «вагнеровцах»

Президент на эту операцию санкцию не давал и четко сказал, что это операция не наших спецслужб. Когда «вагнеровцев» задержали в Беларуси, был разговор Зеленского и [Александра] Лукашенко. Разговор просили перенести, потому что в тот момент у Лукашенко брал интервью [Дмитрий] Гордон. Лукашенко рассматривал возможность выдачи «вагнеровцев» Украине, но этого не произошло. После разговора Зеленского с Лукашенко соответствующие органы начали готовить документы [на выдачу «вагнеровцев» Украине]. Планировалось, что генпрокурор [Ирина Венедиктова] полетит туда с документами, но вдруг оказалось, что ни одного документа, необходимого для экстрадиции преступников и, соответственно, для их ареста в Украине, не существует. Весь этот план — авантюра чистой воды. Если бы мы утвердили операцию, Украина оказалась бы в международной изоляции. Нас упрекают, что поначалу мы отрицали операцию, а потом признали ее. Но никакой санкционированной операции, о которой говорит Бурба, не было. Нет никакого противоречия между тем, что мы говорили ранее, и что говорим сейчас. Я не отказываюсь от своих слов. Бурбе никаких указаний относительно операции я не давал. Он зашел ко мне и пытался получить от меня ответы на какие-то вопросы. Я сказал, что не вправе отвечать, и вообще, это не мои полномочия давать ему какие-то указания. Я не получал никаких команд и указаний от президента по этой операции. Президент лично ведет все, что связано с разведывательными органами. Когда считает нужным — приглашает меня.

О знакомстве с Василием Бурбой

Его ко мне привел Арсен Аваков. Бурба начал рассказывать, что ему известно о существовании каких-то пленок, на которых есть мой брат [Денис Ермак, подробно об этом тут], и что он может помочь мне решить какую-то проблему. Я сказал, что ничего решать не нужно. Не знаю, почему сейчас Бурба занял такую позицию, зачем рассказывает государственные тайны и вещи, которые не соответствуют действительности. Мне кажется, на него влияют другие люди.

О полете в президентскую резиденцию в Гуте и своем дне рождения

21—22 декабря в Гуте пройдет большой дипломатический форум — 30 лет украинской дипломатии. Перед этим нужно решить многие оргвопросы, изучить локацию, президент предпочитает лично проверить каждую деталь. Поэтому в Гуту мы с ним полетели в пятницу [19 ноября]. Туда же, возвращаясь из командировки, приехал [министр развития общин и территорий Алексей] Чернышов. В субботу [20 ноября] я проработал там полдня. В свой день рождения [21 ноября] я встал в 5 утра, в 6 мы выехали в Ивано-Франковск, в 7 — вылетели в Киев, там проходили мероприятия, связанные с Днем достоинства и свободы. Потом была встреча с нашими военными, затем президент их награждал. Вечером мы еще раз улетели [в Гуту] — президент планировал забрать семью. В понедельник [22 ноября] мы были на работе.

О перелете на вертолете ГСЧС

Стыдно сказать — [президентский] самолет сломался. Потом президенту доложили, что [президентский] вертолет тоже вышел из строя. Поэтому в Гуту мы летели на военном вертолете. По дороге пришлось дозаправляться, поэтому в пятницу [19 ноября] в Гуту мы добрались поздним вечером.

О госперевороте

В этой теме две составляющие. Первая — внешняя угроза. Информация от международных партнеров говорит о высокой степени угрозы эскалации на Донбассе. Вторая составляющая — дестабилизация в стране. Это два равносильных и связанных фактора. У президента были серьезные основания для таких утверждений. Эти основания изучаются правоохранительными органами совместно с нашими международными партнерами.

О расследовании Bellingcat

Журналисты сделали потрясающую работу. После отчета Bellingcat всем стало понятно, что вопросов к власти у журналистов-расследователей по сути нет. Разделить и поссорить нас внутри Украины и с нашими международными партнерами — стратегия внешнего агрессора.

О врагах

Когда некая часть политического и бизнесового истеблишмента, привыкшая работать на коррупционных схемах, поняла, что договориться со мной невозможно, что я настолько «отбитый» и недоговороспособный, у меня появилось много врагов. Они инвестировали в брендирование меня «агентом Кремля» и уничтожение репутации. Но меня это не трогает. Если для успеха реформ надо пожертвовать своей репутацией — я готов это сделать.

Об отношениях с США

С американцами у нас сегодня контакты на очень высоком уровне практически каждые несколько дней. Ожидается телефонный разговор [Джо] Байдена с [Владимиром] Путиным. А до этого будет разговор президента США с президентом Украины. Может быть, до [звонка Путину будет разговор Зеленского] с госсекретарем, а потом — с президентом США. Но точно будет.

О законе об олигархах

Для олигархов — это только ментальная угроза. Им нужно будет жить не так, как привыкли. Никто из них не станет беднее.

О Дмитрии Разумкове

Тема Димы Разумкова мне неинтересна.

О переговорах по Донбассу

«Нормандский формат» зашел в тупик. Америка приняла решение быть активным участником мирного процесса, на всех уровнях, начиная с президентского. Она глубоко в материале, это будет происходить параллельно с «нормандским форматом». Это даст дополнительный импульс, мы будем свидетелями активизации этого процесса. Все переговоры с россиянами идут через Дмитрия Козака. К Минским договоренностям у нас очень много вопросов, но мы никогда не заявляли, что выходим из них. Заявления, которые мы слышим от Германии, Франции, Великобритании и США — такого не было никогда. Они готовы на очень многое, если кому-то придет в голову безумная идея начать эскалацию на Донбассе или где-то еще.

О возможном вторжении России

Риски высокие, но я надеюсь, что этого не произойдет.

О новых торговых партнерах и рынках

Мы налаживаем серьезные отношения с Катаром, ОАЭ, работаем с другими государствами этого региона. Еще одно новое направление — Африка. Также для нас важны Латинская Америка, Индия. В будущем году нас ожидает большое количество очень высоких гостей. Естественно, мы работаем с Китаем. Это наш самый крупный торговый партнер.

Об энергетическом кризисе

Кто бы что ни рассказывал, у нас достаточно запасов газа. По остальным вопросам мы в постоянных консультациях с нашими партнерами. В Америке я лично вел переговоры по поставкам угля. Американские партнеры окажут нам необходимое содействие.

Ермак (как и Аваков) за пересказ интервью не заплатит — вся надежда на ваш донат.