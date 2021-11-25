В прокат вышел фильм Ридли Скотта «Дом Гуччи». Публикуем отрывок из книги, по которой снят фильм, и рассказываем, как семейные распри Гуччи закончились убийством

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Бандус Екатерина / «Бабель»

Двадцать пятого ноября в украинский прокат вышел фильм Ридли Скотта «Дом Гуччи» с Адамом Драйвером, Леди Гагой, Аль Пачино, Джаредом Лето и Джереми Айронсом. А 2 декабря выходит украинский перевод книги Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности», на которой был основан сценарий фильма Скотта. Сюжет фильма и книги фокусируется на браке Маурицио Гуччи и Патриции Реджани. Маурицио был последним из Гуччи, кто непосредственно руководил компанией и определял судьбу бренда. Двадцать седьмого марта 1995 года на пороге офиса в Милане Маурицио застрелил убийца, нанятый его бывшей женой Патрицией. Она отсидела 18 лет за решеткой. «Бабель» рассказывает историю Дома Гуччи, в котором было много ссор из-за денег и влияния, в конце концов приведших к убийству, и с разрешения издательства «Фабула» публикует отрывок из книги Сары Гей Форден.

Что происходило в семье Гуччи

Итальянский дом моды Gucci основал Гуччио Гуччи, когда в 1921 году открыл свой первый магазин во Флоренции. Некоторое время до этого у Гуччио была собственная мастерская, которая специализировалась на изделиях из кожи — седлах, сапогах и чемоданах. Род Гуччи жил во Флоренции как минимум с начала XV века.

В 1938 году компания открыла первый магазин в Риме и продолжала расширяться. А в 1947 году представила свою легендарную сумку Gucci Bamboo — в форме седла с бамбуковыми ручками, которая принесла Гуччи международную известность. Бренд становился популярным благодаря кинозвездам и другим знаменитостям. Сумку Bamboo носила Ингрид Бергман в фильме «Путешествие в Италию», шарф Gucci Flora — актриса и жена князя Монако Грейс Келли, а сумку Jackie O — Жаклин Кеннеди.

В 1953 году Гуччио Гуччи умер. Компанию унаследовали его сыновья Родольфо и Альдо — по 50% каждому. Они начали развивать бренд в несколько разных направлениях. Родольфо занимался основными товарами компании — сумками и одеждой. Альдо и его сыновья начали развивать периферию — Gucci Parfums и Gucci Accessories Collection. Кроме того, Альдо первым переехал в США и начал открывать магазины по всему миру.

Роберто Гуччи, Джорджио Гуччи (сыновья Альдо и братья Паоло) и Маурицио Гуччи в новом магазине Gucci в Париже, Франция, 22 сентября 1983 года. Getty Images / «Бабель»

Время показало, что с точки зрения прибыли Альдо был прав — духи, косметички, ручки, зажигалки и другие аксессуары приносили много денег. Но репутация компании страдала — Gucci все меньше ассоциировалась с дорогими элитными вещами. Редактор Vanity Fair Грейдон Картер называл ее «аэропортовым брендом». В начале 1980-х Альдо поссорился со своим сыном Паоло, желавшим выпускать товары под собственным именем, и устранил его от управления компанией, а Паоло даже засадил отца на год в тюрьму за уклонение от уплаты налогов.

В 1983 году умер Родольфо, оставив свою половину компании сыну Маурицио. Тот начал постепенно реформировать компанию. Альдо уже не был преградой, а в 1987 году свою долю в компании продал Паоло. Маурицио остался главным акционером, но бизнес не перестал быть семейным — он продал 47,8% акций бахрейнскому фонду Investcorp. И начал активно привлекать к управлению дизайнеров и фэшн-бизнесменов со стороны.

Но до начала 1990-х компания Gucci оставалась убыточной. Поэтому в 1993 году Маурицио продал все свои акции за $170 миллионов тому же фонду Investcorp — с тех пор ни одного Гуччи в руководстве Gucci не было.

С 1972 до 1994 года Маурицио был женат на Патриции Реджани. Его отец был против этого брака, потому что считал Патрицию жадной карьеристкой. С 1985 года Маурицио и Патриция фактически не жили вместе — он встречался со своей подругой детства Паолой Франчи, у Патриции были любовники. В 1992 году Патриции успешно удалили опухоль из мозга.

Лишь в 1994 году Маурицио решил официально расстаться и согласился оставить Патриции некоторую недвижимость и платить ежегодные алименты — $1,47 миллиона в год. Но через год он решил жениться на Паоле. Из-за нового брака Маурицио алименты Патриции могли сократиться вдвое, к тому же она лишилась бы нескольких квартир. Поэтому она решила убить бывшего супруга.

Через свою знакомую она наняла владельца пиццерии Бенедетто Серауло, имевшего большие долги. И 27 марта 1995 он застрелил Маурицио Гуччи. Через два года следствие доказало, что именно Патриция организовала убийство, и она отправилась за решетку на 29 лет. В тюрьме она однажды попыталась покончить с собой и отказалась переводиться на более мягкий режим, где нужно было работать на производстве. «Я никогда в жизни не работала и точно не собираюсь начинать сейчас», — сказала Патриция.

В 2016 году она вышла на свободу досрочно за хорошее поведение. И сразу же получила около миллиона фунтов стерлингов за долю недвижимости Гуччи. В январе 2021 года журналисты сфотографировали Патрицию Реджани в Милане, когда она гуляла с ручным попугаем на плече.



Книга Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности» вышла в 2001 году. Спустя пять лет Ридли Скотт начал обдумывать идею фильма на основе книги. С тех пор сменилось много актеров, даже сам Скотт уходил из проекта, чтобы вернуться в 2019 году. Но литературная база осталась. «Бабель» публикует отрывок из нового украинского перевода книги.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Роскошная жизнь (из книги Сары Гей Форден)

О чем книга Подзаголовок документальной книги известной писательницы и журналистки Сары Форден говорит сам за себя — это действительно сенсационная история об убийстве, безумии, роскоши и алчности. Автор мастерски переплела два родственных сюжета — драматическую историю семьи Гуччи, полную раздоров, судебной волокиты, взаимных недоразумений и вдобавок обремененную заказным убийством, с рассказом о взлетах и падениях прославленного бренда Gucci. Преисполненная настоящего драматизма, эта книга в течение нескольких лет оставалась бестселлером в Европе и США, а итальянская пресса, вспоминая известный сериал, назвала «Дом Гуччи» «по-настоящему новой Династией».

Утром 27 марта 1995 года Маурицио Гуччи проснулся, как всегда в понедельник, примерно в семь утра. Он неподвижно полежал несколько минут, слушая, как дышит Паола. Она лежала рядом, зарывшись в подушки на массивной антикварной кровати с четырьмя неоклассическими колоннами, увенчанными шелковым расшитым золотом балдахином и резным деревянным орлом. Это была грандиозная кровать под стать королям, но тогда Маурицио еще любил грандиозные вещи. Вместе с Тото Руссо они прочесали весь Париж в поисках ампирной мебели, которую Тото всегда называл «элегантной, но не помпезной».

Эта кровать, вместе с другими вещами в том же стиле, которые он собирал в течение долгого времени, оставалась на хранении, пока они с Паолой Франчи, ранее носившей фамилию Коломбо, год назад не поселились в трехэтажных апартаментах на Корсо Венеция. К тому времени Маурицио и Паола были вместе уже более четырех лет, но понадобилось почти два года, чтобы завершить ремонт и отделку жилья. Пока ожидание продолжалось, Маурицио жил в маленькой холостяцкой квартирке на Пьяца Белджиозо, тихой площади за Миланским собором, а Паола с девятилетним сыном Чарли жила в многоэтажке, принадлежавшей ее бывшему мужу.

Вдоль широкого проспекта Корсо Венеция тянутся величественные здания, построенные преимущественно в XIX веке. В одном из таких палаццо и поселились Маурицио с Паолой — он имел номер 38 и расположился напротив станции метро «Палестро» и неподалеку от городского сада. Его фасад в классическом стиле, облицованный желтовато-кремовой штукатуркой, выглядел чрезвычайно просто по сравнению с помпезными фасадами соседних строений.

Маурицио познакомился с Паолой в 1990 году в Санкт-Морице на приватной вечеринке в танцклубе. Его сразу привлекли ее красота, белокурые волосы и гибкая стройная фигура. Он долго болтал с ней в баре, пока они не сообразили, что знали друг друга еще подростками — у них была общая компания приятелей на пляже в Санта-Маргерите. Маурицио понравилось свободное поведение Паолы и ее легкая улыбка, к тому же она во всем казалась полной противоположностью Патриции. Кроме двухлетней связи с Шери, у Маурицио не было длительных отношений с женщинами. Но Патриция до сих пор занимала заметное место в его жизни, хотя они давно жили порознь. Они часто разговаривали и не менее часто спорили. Маурицио устал от этих конфликтов, которые возникали словно ниоткуда, но не имел ни времени, ни умения искать другие отношения. К тому же он панически боялся СПИДа и был анекдотично известен тем, что всегда просил своих временных партнерш пройти соответствующий тест, прежде чем заняться с ними любовью.

«Маурицио был одним из самых желанных мужчин в Милане, но бабником он никогда не был, — вспоминал его друг и бывший консультант Карло Бруно. — Многих женщин он интересовал, но назвать его плейбоем никто бы не отважился».

«Ни Маурицио, ни Патриция так и не нашли партнера, занявшего столь значимое место в их жизни, — рассказывала женщина-астролог, которую Патриция постоянно приглашала, чтобы посоветоваться. — При этом у гороскопа Паолы было много таких же характеристик, что и у Патриции, поэтому понятно, что Маурицио тянулся к ней».

Когда Маурицио и Паола познакомились, она жила отдельно от своего мужа Джорджо — крупного промышленника, заработавшего деньги на производстве меди. И когда Маурицио впервые пригласил Паолу выпить вечером, они без умолку проговорили до часу ночи.

«Из него буквально лилась история его жизни, — позже рассказывала Паола. — Ему нужно было выговориться, чтобы хоть немного облегчить бремя, которое лежало у него на сердце и в душе. Возможно, кому-то и казалось, будто он покорил весь мир, на самом же деле он был чрезвычайно чувствительным человеком, очень нежным и хрупким в определенных ситуациях. Ему хотелось защитить себя и объяснить свое поведение во всех скандалах и ссорах, через которые пришлось пройти ему и его семье. Это было потрясающе…»

Сначала они встречались тайно в его квартирке на Пьяца Белджиозо. Там Паола узнала, что из всех развлечений Маурицио предпочитает обычные домашние ужины. Он тоненько нарезал салями, а она в это время разливала красное вино, и так они сидели, прислонившись друг к другу, пока не переходили на кровать, где Паола укрепляла свою власть над Маурицио.

«Та маленькая квартира стала для нас любовным гнездышком», — позже говорила она.

Но пока Маурицио с Паолой мирно занимались любовью, Патриция кипела. Несмотря на все попытки уберечь свои отношения от посторонних взглядов, влюбленным не удалось спрятаться от ее шпионов. Ими Патриция руководила из пентхауса в Galleria Passarella, содержание которого до сих пор оплачивал Маурицио. От приятельниц, рассказывавших ей все, что им было известно, она узнала, что Маурицио несколько раз видели вместе с высокой худощавой блондинкой, и ей не понадобилось много времени, чтобы выяснить, кто эта женщина. Патриция, которая и сама имела любовников, притворялась безразличной, но на самом деле следила за каждым шагом Маурицио.



Гуччи перестали поддерживать друг друга, потому потеряли свое семейное дело. А чтобы мы продолжали заниматься своим делом, нам необходима поддержка читателей.