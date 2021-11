Они расщепляют камень и нефть, позволяют деревьям общаться, а когда-то были самыми крупными организмами на суше. Угадали? Да, это грибы! Избранное из книги исследователя грибов Мерлина Шелдрейка

Тексты

Getty Images / «Бабель»

Если бы не грибы, растения не смогли бы освоиться на суше, почва легко бы размывалась водой, а у древних людей не было бы самых первых лекарств. Эти организмы существуют повсюду, их миллионы видов — но они намного меньше исследованы, чем животные и растения. Британец Мерлин Шелдрейк изучает грибы уже семь лет, одним из результатов его работы стала книга Entangled Life: How Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds & Shape Our Futures. Он описывает, например, как миллионы лет самыми крупными живыми существами на суше были грибы прототакситы — высотой с двухэтажку. Или как грибы оказались одними из немногих живых организмов, живущих и развивающихся в условиях четвертого энергоблока ЧАЭС. Книга вошла в короткий список премии «Лучшее научно-популярное издание» британского Королевского общества. «Бабель» прочитал книгу Шелдрейка — вот самое интересное из нее.

Мерлин Шелдрейк успешно вырастил в экземпляре своей книги вешенки. merlinsheldrake.com

Растениям удалось освоить сушу только благодаря грибам. Корневая система обитающих в воде растений была слишком слабой, чтоб закрепиться на твердой почве. Поэтому функцию корней для них выполняли грибницы. Так продолжалось десятки миллионов лет: растение через грибницу получало из почвы питательные вещества и делилось полученными с помощью фотосинтеза сахарами. Следствие этого симбиоза — все известные нам формы жизни на суше планеты.

Даже сейчас большинство растений не выживут без так называемых микоризных грибов, покрывающих корни растений. Кроме источника полезных веществ эти грибы выполняют еще одну важную функцию — тонкими полосками мицелия они объединяют разные деревья между собой. Некоторые из этих грибниц способны проводить электрические импульсы, образуя то, что ученые называют wood wide web — «общедеревной интернет». Деревья таким образом обмениваются сигналами: например, одно из деревьев на определенном участке страдает от вредителя — и другие деревья неподалеку начинают выделять больше веществ, ускоряющих заживление поврежденных участков или токсичных для конкретного вредителя. Сигнал об опасности идет через грибницу.

Четыреста миллионов лет назад грибы были самыми крупными живыми организмами на суше. Прототакситы достигали высоты в 8,8 метра и чаще всего имели фаллическую форму. В пористом теле этих организмов нередко жили насекомые, прогрызая длинные ходы и норы. Прототакситы доминировали на суше минимум 40 миллионов лет — в двадцать раз дольше, чем на планете живут люди. Растения на суше тогда уже были, но значительно меньших размеров, а из животных — только беспозвоночные.

Существует версия, что прототакситы были комбинированными структурами вроде лишайников: в их состав, кроме грибов, входили также водоросли и бактерии. Впрочем, даже в таком случае грибы были основой этих образований.

Smithsonian National Museum of Natural History

Martin Rodriguez-Pontes / Flickr

Когда вулканическая лава образует новый остров или когда ледник тает и обнажает стерильный камень, грибы — первые, кто там появляется. Вернее, лишайники, состоящие из грибов и водорослей или бактерий. Благодаря отмершим лишайникам на этой территории появляется первая почва, на которой уже могут жить другие растения. Следовательно, грибы являются основой любых новых экосистем. И развитых экосистем также: если бы не плотные волокна грибниц, грунт под ногами легко размывал бы дождь.

Жить на камнях, дне моря и верхушках заснеженных гор грибам позволяет очень развитый метаболизм. Они выделяют настолько разные кислоты и ферменты, что могут разложить нефть, полиуретановый пластик и динамит, не говоря о древесине.

Грибы способны даже обезвреживать радиоактивные загрязнения. В отходах урановых шахт нашлись грибковые организмы, питающиеся радиацией так, как растения — солнечным светом. Сейчас колония таких грибов обитает на разрушенном четвертом энергоблоке ЧАЭС. Постепенно они подбираются к эпицентру взрыва.

Одни из самых крупных живых организмов в мире — колонии Armillaria, то есть опят. Площадь их грибниц может измеряться километрами. Текущий рекордсмен среди опят — грибница, обнаруженная в американском штате Орегон. Она весит сотни тонн и занимает площадь почти в десять квадратных километров. Ее возраст известен лишь примерно — от двух до восьми тысяч лет. Это единственная грибница, имеющая собственное имя — Humongous Fungus, «Гигантский гриб».

Armillaria паразитируют на стволах деревьев, используя их как источник питательных веществ. Одна грибница может охватывать десятки тысяч деревьев. Getty Images / «Бабель»

Грибы, на которые мы охотимся в лесу и употребляем в пищу — это как фрукты или овощи у растений, то есть только часть организма, созданная для распространения потомства. Как и в случае растений, остальная часть гриба — существенно больше. А большинство грибов мы вообще никогда не видели. Многие из трех миллионов видов грибов успешно размножаются, не создавая для этого специальных наземных частей. Из-за незаметности грибы остаются относительно неисследованными: более 90 процентов их видов ученые до сих пор не изучили.

15% вакцин производят из специальных видов дрожжей, грибы вообще активно используются в фармакологии. Об их лечебных свойствах знали даже неандертальцы. Ученые обнаружили останки древнего человека с зубным абсцессом, который жевал плесень, производящую пенициллин. Этим антибиотиком, уверены ученые, неандерталец пытался вылечить нагноение.

К началу неолита предки современных людей уже использовали грибы для широкого спектра потребностей. Об этом свидетельствует Этке — исключительно хорошо сохранившаяся мумия 45-летнего мужчины, который жил в 3300-х годах до нашей эры. В день смерти он носил с собой мешочек с кусками гриба fomes fometarius, который использовал для добычи огня, и другой — с березовой губкой. Этот гриб до сих пор используют в народной медицине для лечения ран.

Грибы способны принимать решения и выбирать лучший из нескольких вариантов. Однако об интеллекте в их случае речь не идет — как и о центре принятия решений. Скорее, это сложившееся эволюционно поведение — грибы реагируют на изменения во внешней среде, меняя свой химический баланс. Так же действуют растения, но грибы делают это быстрее.

Все мы постоянно вдыхаем споры грибов. Каждый год грибы выпускают в атмосферу споры общим весом 50 миллионов тонн. Столько весят 500 тысяч взрослых голубых китов.

Грибные споры можно обнаружить на высоте нескольких километров над земной поверхностью. Они даже влияют на погоду: нередко именно споры становятся точкой концентрации молекул воды в облаке, которые со временем превращаются в снежинки или капли дождя. Если над облаком рассеять грибные споры, дождь начнется быстрее.

Бабель следит за книжными новинками в Украине и за рубежом, чтобы из лучших выбрать самое интересное. Поддержать нашу работу можно и стоит донатом!