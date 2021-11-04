Парламент забирает полномочия у самого влиятельного суда страны и его главы Павла Вовка. Поверьте, это эпохальное событие, но есть нюансы

Тексты

Алиса Игина / «Бабель»

Третьего ноября парламент в первом чтении поддержал предложение президента ограничить полномочия Окружного административного суда Киева (ОАСК), который возглавляет судья Павел Вовк (обязательно почитайте о нем тут и тут). Этот суд принимает ключевые для страны решения. К нему и Вовку у правозащитников, политиков и правоохранителей много претензий. Например, НАБУ считает, что Вовк использует суд в своих политических интересах, а его судьи принимают решения в интересах влиятельных бизнесменов и политиков. С Вовком дружили и воевали сразу три украинских президента, в том числе Владимир Зеленский. Сначала вмешиваться в споры об отстранении судьи он не хотел, но позже стал критиковать ОАСК и в начале 2021-го внес два законопроекта — об ограничении полномочий суда и позже — о его ликвидации. Парламент остановился на более мягком варианте и в первом чтении принял первый документ. Что это значит для Вовка и всей страны — объясняет корреспондент «Бабеля» Оксана Коваленко.

Чем занимается Окружной админсуд Киева и почему его так боятся

Слово «административный» в названии суда означает, что он рассматривает дела, в которых люди и юрлица спорят с государством. Это может быть Налоговая инспекция, Пенсионный фонд, любой городской или сельский совет, другие госорганы.

Самые важные дела, которые касаются Кабмина и министерств, центральных органов исполнительной власти, Нацбанка и Фонда госимущества, рассматривает ОАСК. Пойти в другие суды люди или организации, которые хотят судиться с этими ведомствами, не могут.

Громкие дела Окружного админсуда Киева В 2013 году суд запретил акции протеста на киевском Майдане и дал повод разогнать митингующих студентов 1 декабря 2013-го. В начале 2019 года тогда депутат Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук через ОАСК на время запретил замглавы Минздрава Ульяне Супрун исполнять обязанности министра. В начале 2019 года суд признал незаконной национализацию ПриватБанка, которым раньше владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В июне 2019 года ОАСК решил, что в парламенте нет коалиции. Это позволило президенту Владимиру Зеленскому распустить Верховную Раду. В январе 2021 года суд пытался отменить новую редакцию украинского правописания.

Какие дела хотят забрать у ОАСК

Официально забрать часть дел у ОАСК депутаты хотят для того, чтобы важные для страны решения принимали более опытные и компетентные судьи из более высокой инстанции. Неформально собеседники «Бабеля» во фракции «Слуга народа» рассказывают, что главная цель законопроекта — ослабить влияние Павла Вовка, который принимает «странные и никому не понятные решения». Так работу судьи раньше оценивал и президент.

Если парламент примет нынешний законопроект без правок, в Окружном админсуде больше нельзя будет:

обжаловать решения Кабинета министров и отдельных министерств. Например — постановления о введении локдауна или распоряжение о закрытии границ после начала карантина;

обжаловать решения любых других центральных органов исполнительной власти, если эти решения касаются сразу всей страны (это важное уточнение). Речь, например, о Бюро экономбезопасности, Нацполиции, Государственной экологической инспекции, Пенсионном фонде, Государственной налоговой администрации. Но если частная компания решит обжаловать штраф налоговой — это дело и после принятия закона попадет в ОАСК;

рассматривать вопросы тарифов и цен на товары, которые выпускают природные монополии. Речь о цене на газ, нефть и т. п.

Какие проблемы с ОАСК законопроект не решает

Пока проект прописан так, что в ОАСК все равно останется часть важных дел. Там можно будет оспорить конкурс и назначение на разные госдолжности. Например, на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которого не могут избрать больше года, или главы Национального антикоррупционного бюро. В прошлом похожие дела в ОАСК уже оспаривали.

Кто будет рассматривать дела вместо судей Павла Вовка

Если вы не эксперт в украинских судах, начнем с простого (если эксперт — пропускайте сразу три абзаца). В судах есть три инстанции. Первая — окружные админсуды. Их решения можно обжаловать во второй инстанции — апелляционных админсудах. Оттуда при определенных условиях можно пойти в высшую инстанцию — Верховный суд.

«Бабель»

В Верховном суде есть Большая палата и четыре кассационных суда — уголовный, гражданский, хозяйственный и административный. Для большинства обычных дел кассационные суды — последняя инстанция. Но в исключительных случаях их решения может пересмотреть Большая палата.

Ряд важных для страны дел сразу попадают в Кассационный админсуд Верховного суда как в первую инстанцию. В апелляции их рассматривает Большая палата. Речь об указах президента, постановлениях парламента, решениях Высшего совета правосудия и так далее.

Дела ОАСК также планируют передать в Кассационный админсуд Верховного суда. Он будет рассматривать их как первая инстанция, а Большая палата — как вторая и последняя.

Этот законопроект — зрада или перемога?

Однозначно об этом говорить рано. Ко второму чтению депутаты планируют внести в документ правки и уточнить, какие еще дела можно забрать у ОАСК, и кому, кроме Верховного суда, их передать. Но есть очевидный плюс — в Верховный суд попадают более опытные судьи и требования к ним выше, чем к судьям первой инстанции. Также этот законопроект разрушает монополию руководства ОАСК, к которому у правоохранителей немало вопросов. Значительно больше, чем к судьям Кассационного админсуда.